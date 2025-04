Joko & Klaas poltern nachts durch Leipziger Motel One

Leipzig - Erst am 12. April waren Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) für " Ein sehr gutes Quiz " im nordsächsischen Brinnis. Nun statteten die Entertainer Sachsen den nächsten Besuch ab - diesmal in Leipzig .

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41). © Joyn/Nadine Rupp

Auf ihrem Roadtrip von Berlin nach München machen sie 22 Uhr Halt in der Messestadt. Am Augustusplatz in Sichtweite von Oper und Gewandhaus fährt ihr Kleinbus - einem auf Straße und Gehweg aufgeklebten roten Pfeil folgend - in die Tiefgarage des Motel One Leipzig-Post.

"Holt eure Zimmermarken an der Rezeption ab und findet euch in Raum 226 ein", lautet die erste Aufgabe für die TV-Stars im Rahmen der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben". In jenem Zimmer erfahren sie dann, worum es geht.

Das Duo soll sechs sehr laute Spiele sehr leise spielen - 2 Uhr nachts auf dem verwaisten Hotelflur! Und zwar möglichst so geräuschlos, dass kein Hotelgast aufwacht.

"Öffnet mehr als ein Gast seine Zimmertür und glotzt auch nur ein bisschen streng, habt ihr die Aufgabe und den Vorteil verloren", sagt der Spielleiter.