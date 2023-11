Jokos und Klaas' Schatzsuche: Diese App hilft Euch, den Koffer zu finden!

München - Am heutigen Dienstagabend zeigen Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40) das letzte Rätsel zu ihrer Millionen-Schatzsuche. Wer die Orte, an dem der Koffer mit lebensverändernder Summe versteckt sein könnte, bereits vorab eingrenzen möchte, um einen Vorteil zu erhalten, kann sich die noch möglichen Geo-Koordinaten mit einem Online-Tool ganz einfach auf einer Karte darstellen lassen.

Die Millionen-Schatzsuche mit Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40) geht am Dienstagabend in die finale Runde. © ProSieben/Nadine Rupp

Nur noch ein Rätsel müssen die TV-Zuschauer lösen, um die vollständigen Geo-Koordinaten zum Millionen-Koffer zu erhalten. Dieses wird am Dienstag um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.

Es kommt auf Schnelligkeit an: Wer als erster am Zielort ist und den Koffer in den Händen hält, wird Millionär.

Ein Zahlencode, um an den Inhalt zu gelangen, ist nicht mehr nötig. Joko und Klaas haben den Koffer freigegeben, weil sich zahlreiche Menschen bei der DKMS als mögliche Stammzellenspender neu registrieren haben lassen.

Man hat also entweder Glück und wohnt ganz in der Nähe des Koffer-Verstecks oder man legt sich an einem möglichen Aufbewahrungsort auf die Lauer.

Denn: Dadurch, dass bereits eine Vielzahl von Zahlen bekannt sind, lässt sich das Versteck schon jetzt relativ stark einschränken.