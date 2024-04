Leaks vor Senderübernahme: Klaas kündigt Geldpreise, neue Shows und nie gesehene "Brachialität" an

Unterföhring - In wenigen Stunden werden Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) für 24 Stunden Programmchef bei ProSieben. Letzterer hat in einem Podcast einen Einblick hinter die Kulissen gegeben.

Joko Winterscheidt (45, l.) und Klaas Heufer-Umlauf (40) werden am Sonntag für 24 Stunden den TV-Sender ProSieben kapern. © Daniel Karmann/dpa

Klaas war am Samstag bei dem Journalisten Markus Feldenkirchen (48) zu Gast in der Wochenendausgabe des Nachrichten-Podcasts "Apokalypse und Filterkaffee" ("ApoFika").

In der Episode "Sonnenbeichtbank" sprach der 40-jährige Moderator eingangs über die 24 Stunden Sendezeit, die er und sein TV-Partner bei der Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben" am Dienstagabend gegen ihren Arbeitgeber gewonnen haben.

"Für die Inhalte gibt es keine Auflagen oder Beschränkungen", fasst Feldenkirchen die Situation für die TV-Übernahme am Sonntag zusammen.

"Das ist korrekt, wir können 24 Stunden machen, was wir wollen", bestätigt Heufer-Umlauf, schickt jedoch ein großes "Aber" hinterher: "Es ist ja im Fernsehen doch so, dass es naturgemäß Beschränkungen gibt."

Einerseits sei dies natürlich die zeitliche Grenze von Mitternacht bis Mitternacht. Außerdem verfüge man nicht über ein uneingeschränktes Budget.

"Ihr könntet euch auch irgendwie einfach live besaufen", schlägt Feldenkirchen in der für den Podcast typischen lockeren Gesprächsatmosphäre vor: "Also ich hab am Sonntag auch Zeit. Ich könnte zur Tanke fahren und ... ähm ..."