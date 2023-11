Millionen-Schatzsuche mit Joko und Klaas: Das ist das letzte Rätsel!

Joko Winterscheidt (44, l.) und Klaas Heufer-Umlauf (40) erwarten gespannt ihren Millionär. © ProSieben / Nadine Rupp

Dank ihres Gewinns in der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" konnten die Entertainer Deutschland auf eine fulminante Jagd schicken.

Nur noch ein Rätsel müssen die TV-Zuschauer lösen, um die vollständigen Geo-Koordinaten zum Millionen-Koffer zu erhalten.

Das siebte Rätsel heißt: "Das Bild". Dabei wird ein grafisches Bild mit zahlreichen Kreisen und Linien enthüllt. Was hat es damit auf sich?

Die Lösung des Rätsels soll fünf Ziffern ergeben - dann kommt es auf Schnelligkeit an: Wer als erster am Zielort ist und den Koffer in den Händen hält, wird Millionär!

Der Zahlencode 282, um den Koffer zu öffnen, wurde von Joko und Klaas freigegeben, weil sich bis Dienstagabend 37.0000 Menschen bei der DKMS als mögliche Stammzellenspender neu registriert haben.