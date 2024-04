Nicht nur ProSieben: Joko & Klaas entern SAT.1 und gehen auf beiden Sendern live

Am Dienstagabend gewannen Klaas Heufer-Umlauf (40, l.) und Joko Winterscheidt (45) 24 Stunden Sendezeit auf ProSieben. © Seven.One / Nadine Rupp

Unter anderem wählten sie dafür bereits die beste Simpsons-Folge aller Zeiten ("Homer hatte einen Feind"), aber auch die schlechteste Episode ("Lisa wird gaga") und schickten die Zuschauer auf eine Zeitreise, zurück in die Talkshow-Ära.

Sagen wir so: Gut, dass wir diese TV-Phase hinter uns lassen durften.

Zwischendurch joggten die beiden durch Berlin und besorgten alles, was sie für ihr geplantes Frühstück brauchten.

Aber wo frühstückt man am besten an einem Sonntag? Richtig. Im Studio vom "SAT.1 Frühstücksfernsehen". Während die Moderatoren gerade die Abmoderation machten, platzte das Duo in die Live-Übertragung aus der Stralauer Allee in Berlin.

Und gingen damit kurzerhand – zumindest bis Nachmittag – auf zwei Sendern gleichzeitig live. Die SAT.1-Kameras blieben anfangs fest auf Heufer-Umlauf gerichtet, die ProSieben-Kameras hielten bei Winterscheidt drauf. Zu hören waren beide gleichermaßen auf den TV-Kanälen.

"Könntest du mir von ProSieben die Marmelade rübergeben?" "Ja, und Klaas? Könntest du mir von SAT.1 auch das Besteck reichen?"