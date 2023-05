"Kampf der Realitystars": Diese Beichte dürfte Lena Gercke ein Dorn im Auge sein

Thailand/Berlin - Beim " Kampf der Realitystars " sollten die Kandidaten in Runde sieben unter anderem ihr Promi-Wissen unter Beweis stellen. Dabei ist es zu einer interessanten Offenbarung gekommen.

Jessica Sulikowski (28, l.) und Eva Benetatou (31) haben bei "Kampf der Realitystars" aus dem Nähkästchen geplaudert. © RTLZWEI (Bildmontage)

Die Teilnehmer der Reality-Show sollten am traumhaften Strand von Thailand im Spiel "Last Dates Hotel" die Verflossenen einiger Promi-Kollegen zuordnen - in der richtigen Reihenfolge versteht sich.

Den Anfang machte Pop-Titan Dieter Bohlen (69), dem die Reality-Stars richtigerweise Nadja Abd el Farrag (58) - gleich zweimal -, Verona Pooth (55), Estefania Küster (43) und "Teppichluder" Janina Youssefian (40) zuordneten, allerdings in falscher Reihenfolge.

Der zweite Promi musste dann zwar nur mit drei Ex-Partnern in Verbindung gebracht werden, doch dabei plauderten Jessica Sulikowski (28) und Eva Benetatou (31) gewollt oder ungewollt aus dem Nähkästchen.

Lena Gercke (35) stand nämlich in der zweiten Spielrunde im Mittelpunkt des Interesses und ihre Ex-Liebhaber waren in Jay Khan (41), Ex-Fußballprofi Sami Khedira (36) und Bayern-Doc-Sohn Kilian Müller-Wohlfahrt schnell erkannt.