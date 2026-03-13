Blutige Revierkämpfe in Berlin: "Jetzt geht die Hölle los"

Die ZDF-Sendung "frontal" beleuchtet mit "Bandenkrieg in Berlin eskaliert" den Kampf gegen die Organisierte Kriminalität.

Von Denis Zielke

Berlin - 250.000 Euro, sonst fliegt eine Handgranate ins Geschäft! Der Konkurrenz-Krimi in der Berliner Halbwelt nimmt immer wildere Auswüchse an. Die ZDF-Sendung "frontal" beleuchtet mit "Bandenkrieg in Berlin eskaliert – Kampf gegen Organisierte Kriminalität" die Gewaltwelle in der Hauptstadt.

Ilka Brecht (60) führt durch das investigative Politmagazin "frontal" des ZDF. Wie das investigative Politmagazin zeigt, spitzt sich der Konflikt im Clan-Milieu immer weiter zu: Rivalisierende und militante türkische Strukturen liefern sich zunehmend brutale Auseinandersetzungen. Es geht dabei um Auftragsmorde, Drogenhandel und Schutzgelderpressung. Viele Täter sind einschlägig polizeibekannt. Hinter den Anschlägen und Attacken vermuten Ermittler demnach Revierkämpfe. Vor allem Geschäftsleute sollen eingeschüchtert werden. Wer nicht zahlt, dem droht, dass eine Handgranate im Laden explodiert. Heißt in der Brisanz: Die Konflikte werden längst nicht mehr im Verborgenen ausgetragen. Immer häufiger eskalieren sie mitten auf Berlins Straßen. Kugeln durchschlagen nachts Fensterfronten oder strecken Menschen nieder. Die seit Mitte November 2025 eingesetzte besondere Ermittlungsgruppe "Ferrum" soll Schießereien eindämmen und Waffen aus dem Verkehr ziehen.

Reviere werden nach Tod von Mehmet K. (†62) neu abgesteckt

Mehmet K. (†62) wurde im Januar 2026 beerdigt. Seit dem natürlichen Tod der bekannten Clan-Größe Mehmet K. (†62), auf dessen Haus 20 Schüsse abgefeuert wurden, geraten die Machtverhältnisse aus den Fugen. Ali Jemmo, Freund des selbsternannten Geschäftsmanns und milieukundig, erzählte "ZDF" vor der Sehitlik-Moschee in Neukölln, wo sich zahlreiche Unterweltgrößen zum Trauergebet einfanden: "Es war sehr wichtig. Er war das Gleichgewicht von Berlin." Jemmo wurde auf Nachfrage konkreter: "Er hat für alles gesorgt, damit nicht viele Leute ein Problem haben. Er war ein guter Mensch. Nachtleben hört sich ein bisschen kriminell an. Er hat vielen geholfen." Seine Vermutung, wie es weitergeht: "Jetzt geht die Hölle los in Berlin. Ab jetzt wird es schlimmer. Er hat viel geklärt, Streit geschlichtet und jetzt haben die Bullen die ganze Arbeit." Noch ist also unklar, wer das Erbe des Paten antritt. Bis dahin werden Reviere weiterhin blutig abgesteckt. Der Begriff Clankriminalität ist umstritten. Kritiker bemängeln, dass damit Menschen mit Migrationshintergrund allein aufgrund ihrer Familienzugehörigkeit und Herkunft stigmatisiert und diskriminiert und unter Generalverdacht gestellt werden.

Kaum ein Tag vergeht, dass in Berlin keine Schüsse fallen. Immer wieder werden dabei auch Menschen verletzt. (Archivbild) © Maximilian v. Klenze/dpa