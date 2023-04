"Let's Dance": Zwei Paare müssen die Segel streichen - Joachim Llambi verblüfft mit dieser Punktewertung

Köln - Erstmals in der Geschichte von " Let's Dance " mussten am Freitagabend gleich zwei Paare die Show verlassen. Für Aufsehen sorgte Chefjuror Joachim Llambi (58).

Star-Koch Ali Güngörmüs (46) und seine Partnerin Christina Luft (33) konnten die Jury mit ihrem Paso Doble nicht überzeugen und wurden Letzter. © RTL / Stefan Gregorowius

Nachdem in der sechsten Live-Show der 16. Staffel alle Tanz-Paare weitergekommen waren, traf es in der Sendung am gestrigen Freitagabend gleich zwei Promis.

Hätte es vor zwei Wochen einen Verlierer gegeben, hätte Star-Koch Ali Güngörmüs (46) die RTL-Unterhaltungsshow verlassen müssen.

Doch aufgrund des erstmaligen Partnertausches inmitten des laufenden Formats durfte auch der 46-Jährige gemeinsam mit seiner Tanz-Partnerin Christina Luft (33) die siebte Show antreten.

Dort reichte es jedoch nicht für das Paar. Für ihren Paso Doble zu "Toreador Olé" erhielten die beiden lediglich 20 Punkte von der Jury und wurden damit Letzter.

Über die sechs Punkte von Chefjuror Llambi, konnte sich der Star-Koch dennoch freuen: "Wow, wow, wow! Zum ersten Mal kriege ich sechs Punkte von Herrn Llambi. Das ist für mich wie ein Sechser im Lotto!"

Neben Ali und seiner Tanzpartnerin musste aber noch ein zweites Paar die Segel streichen.