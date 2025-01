Das sind die lustigsten Momente der "NDR Talk Show"

Hamburg - Statt einer neuen Ausgabe der " NDR Talk Show " gibt es am heutigen Freitagabend eine Wiederholung, die zwei Stunden pure Unterhaltung verspricht. "Das Lustigste aus der NDR Talk Show" zeigt die witzigsten Momente mit zahlreichen Gästen der letzten Jahre.

Stardesigner Guido Maria Kretschmer (59) brachte seine Talkrunde mit seiner Hotel-Geschichte zum Lachen. © Focke Strangmann/dpa

Einer von ihnen ist Guido Maria Kretschmer (59), der mit einer Geschichte über seine Kindheit alle anderen in der Runde lauthals zum Lachen bringt.

Wie man es von dem Designer gewohnt ist, holt er weit aus, gestikuliert und umschreibt seine heutige Vorliebe für Hotels sehr bildlich und mit einer großen Portion Humor.

Schon als Kind habe er immer "Hotel gespielt", erzählt der 59-Jährige. Grund dafür sei gewesen, dass er mit seiner Familie nie so richtig in den Urlaub gefahren sei. "Wir sind einmal gefahren mit dem 'Bund der Kinderreichen'. Ich fand das schrecklich."

So ging es nicht, wie von Klein-Guido erhofft, an die Côte d'Azur oder etwas Vergleichbares, sondern in ein "Kaff im Harz."

Damals konnte er sein Unglück gar nicht glauben, denn schließlich hatte die Mode-Ikone die große Sonnenbrille und alles Nötige eingepackt, um stylisch am Pool zu liegen. Stattdessen musste er sich mit einem Bauernhof begnügen.

Um den Urlaub doch noch zu retten, flüchteten seine Mutter und er schließlich zu einer schlesischen Familie mit Hollywoodschaukel. Inwiefern dieser Ausflug die Familie geprägt hat, ist ein Highlight der Runde mit den Moderatoren dieser Sendung, Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68).