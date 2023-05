Neue Liebe für Tierärztin Dr. Mertens? Es fällt ein Kuss, doch ein böser Traum ändert alles

Leipzig - Obwohl " Tierärztin Dr. Mertens " im Leipziger Zoo viel zu tun hat und vom einen zum anderen Tier hetzt, gibt es auch Grund zur Freude: Die Witwe hat ein Date. Doch dann passiert etwas Unerwartetes, was sie wieder völlig aus der Bahn wirft.

Die Beziehung zwischen Susanne Mertens (l.) und Cheftierärztin Elif Sahin (Neshe Demir, 44, r.) ist immer ein wenig angespannt. © ARD/Steffen Junghans

Zwar werden Susanne Mertens (gespielt von Elisabeth Lanz, 51) und Cheftierärztin Elif Sahin (Neshe Demir, 44) in diesem Leben vermutlich keine Freunde mehr, doch das Kriegsbeil scheint vorerst begraben.

Nur hin und wieder scheinen beide nicht einer Meinung zu sein, schmunzeln die kleinen Spitzen des anderen jedoch gekonnt weg.

Und obwohl es im Leipziger Zoo wieder einige Sorgenkinder zu betreuen gibt, widmet sich Susanne auch mehr und mehr ihrem Privatleben. Sie hat ein Date mit dem Alpaka-Züchter Mike Redmann (Matthias Komm, 56), der ihr schon in den vergangenen Wochen deutlich sein Interesse signalisiert hatte.

Die beiden Tierfreunde verabreden sich zum Essen beim Italiener, doch der hat zu. Mikes spontane Idee, den Abend einfach mit einer Flasche Wein und zwei Pizzen im Park zu verbringen, trifft auf Begeisterung.

Die beiden erleben einen romantischen Abend zusammen, an dem die Funken nur so sprühen und der sogar in einem Abschiedskuss mündet. Hat sich da etwa ein neues Traumpaar gefunden?

Glücklich fällt Susanne nach dem Date ins Bett. Doch schon am nächsten Morgen holt sie ein Traum von ihrem verstorbenen Mann Christoph (Sven Martinek, 59) auf den Boden der Tatsachen zurück ...