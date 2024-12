"Reality Awards" im Liveticker: Diese Trash-TV-Gesichter sind als beste Realitystars nominiert

Am Samstagabend werden erstmals die "Reality Awards" für die beliebtesten Stars und Sternchen des Trash-TV vergeben. TAG24 berichtet mit einem Liveticker.

Von Jonas Reihl

Köln - Nie zuvor hat das Trash-TV so geboomt wie aktuell. Kein Wunder also, dass sich die Stars und Sternchen nun auch über ihre eigene Preisverleihung freuen dürfen. Alles, was Du zu den "Reality Awards" wissen musst, erfährst Du hier im TAG24-Liveticker.

Am Samstag werden erstmals die "Reality Awards" in Köln verliehen. © RTL Wer ist die unumstrittene Reality-Queen 2024 und wer ihr King? Welcher Streit war der krasseste, den Trash-TV-Fans im vergangenen Jahr auf der Mattscheibe verfolgen konnten? Und was war eigentlich der cringeste Moment, den wir bestaunen durften? Genau das wird am Samstagabend in den Kölner MMC-Studios final geklärt! In insgesamt zwölf Kategorien werden dann die beliebtesten Stars und Sternchen sowie Formate geehrt - und TAG24 ist live für Euch dabei! Übertragen wird das Spektakel zudem ab 18.55 Uhr bei RTL+.

18.41 Uhr: Diese Stars und Sternchen haben alle getäuscht

Egal, ob Seitensprung oder unauthentisches Auftreten - auch im vergangenen Jahr sind einige Reality-Stars als "Faker" aufgefallen. Doch wer von ihnen war der oder die Größte? Diese Stars und Sternchen wollen sich die Krone des "Faker des Jahres" holen: Aleks Petrović – "Kampf der Realitystars"

Anna-Carina Woitschack – "Die Verräter"

Serkan Yavuz – "Das Sommerhaus der Stars" / "The 50"

Xander Stephinger – "Make Love, Fake Love"

18.38 Uhr: Sie haben für die cringesten Momente gesorgt

Claudia Obert & Max Suhr – "Das Sommerhaus der Stars"

Josh Stodel – "Temptation Island"

Aleks Petrović – "Das Sommerhaus der Stars"

18.30 Uhr: Diese Trash-TV-Gesichter sind als beste Realitystars nominiert

"Realitystar des Jahres" (weiblich) Cecilia Asoro

Danni Büchner

Emmy Russ

Georgina Fleur

Kader Loth

Kim Virginia Hartung

Leyla Lahouar

Paulina Ljubas

Sandra Sicora

Theresia Fischer "Realitystar des Jahres" (männlich) Aleks Petrović

Calvin Kleinen

Cosimo Citiolo

Gigi Birofio

Maurice Dziwak

Max Bornmann

Mike Heiter

Sam Dylan

Tommy Pedroni

Yasin Mohamed

18.06 Uhr: Diese Stars und Sternchen wollen "Lustigster Realitystar des Jahres" werden

Emmy Russ – "Are You The One – Reality Stars in Love" / "Reality Queens"

Gigi Birofio – "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

Maurice Dziwak – "Das Sommerhaus der Stars" / "Kampf der Realitystars"

Winfried Glatzeder – "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

Der "maskuline Mann" Aleks Petrovic und "Löwe" Maurice Dziwak sind in mehreren Shows heftg aneinander geraten. © RTL

17.57 Uhr: Das sind die Nominierten für den "Beef des Jahres"

Streitereien stehen für unsere Reality-Stars und -Sternchen beinahe an der Tagesordnung. Doch so manche Trash-TV-Protagonisten ragen nochmals hervor - verbale Entgleisungen inklusive. Wie stark die Abneigung untereinander sein kann, haben Aleks Petrovic und Maurice Dziwak gleich mehrfach unter Beweis gestellt. Erst bekamen sich der "maskuline Mann" und der "Löwe" im "Sommerhaus" in die Haare, dann eskalierte ihr Beef bei "Kampf der Realitystars" komplett. Können sich die Streithähne nun den Titel schnappen? Wie schwer es ist, mit einer einst geliebten Person zusammen in einem Haus leben zu müssen, haben Gina Beckmann und Emily Katarzyna bei "Prominent getrennt" hautnah miterlebt. Immer wieder geriet das Ex-Pärchen heftig aneinander und sorgte mit gegenseitigen Vorwürfen für Kopfschütteln beim Publikum und den Mitstreitern. Giulia Siegel und Kader Loth sind echte Urgesteine im deutschen Trash-TV - auch, weil sich die beiden Damen nicht vor Konflikten scheuen. Genau das haben Giulia und Kader im Dschungelcamp unter Beweis gestellt, als ein eigentlich harmloser Zoff über eine Damenbinde komplett eskalierte. Dass sich Jennifer Iglesias und Nadja Großmann nicht grün sind, war den Fans von "Are You The One" schon nach wenigen Minuten klar. Immer wieder gerieten die beiden Kontrahentinnen aneinander, warfen sich harsche Beleidigungen an den Kopf. Doch reicht das schon aus für den "Beef des Jahres"?

17.51 Uhr: Diese Moderatorinnen und Moderatoren wollen sich Krone des besten Hosts schnappen

Amira Aly – "My Mom, Your Dad"

Cathy Hummels – "Kampf der Realitystars"

Filip Pavlović – "Reality Queens"

Jan Köppen und Sonja Zietlow – "Dschungelcamp"

Janin Ullmann – "Make Love, Fake Love"

Lola Weippert – "Temptation Island VIP“´" / "Temptation Island"

Sonja Zietlow – "Die Verräter"

Sophia Thomalla – "Are You The One – Reality Stars in Love" / "Are You The One?"

Sylvie Meis und Oli P. – "Love Island"

17.23 Uhr: Das sind die Nominierten für die "Beliebteste Reality des Jahres"

Calvin Kleinen hat sich in der Reality-Branche einen Namen gemacht. © RTL / Frank J. Fastner

16.57 Uhr: ER ist für Moderatorin Sophia Thomalla der Reality-King

Dass für die 35-Jährige nicht jeder Reality-Star in derselben Kategorie spielt, hat Sophia schon oftmals klargemacht. "Sie sind in ihrem Metier ein Promi, aber das ist auch nicht immer alles von Dauer. Da trennt sich dann irgendwann die Spreu vom Weizen", meinte die Freundin von Tennis-Superstar Alex Zverev kürzlich gegenüber RTL. Ein Reality-Gesicht sticht für Sophia allerdings deutlich heraus: Calvin Kleinen! Der ist laut ihr ein echtes "Ausnahmetalent" - und das hat auch seine Gründe: "Das ist jemand, der tingelt von Sendung zu Sendung und ist heißbegehrt. Den würde ich schon als kleinen Promi wahrnehmen. Aber nicht jeder Reality-Star, der mal irgendwo mitgemacht hat, bleibt auch Reality-Star." Ob das auch die Fans so sehen? Das wird sich am Abend zeigen, wenn der männliche "Realitystar des Jahres" gekürt wird.

16.22 Uhr: Das sind die Nominierten für die „Trennung des Jahres“

Chiara Fröhlich & Lukas Baltruschat – "Prominent getrennt" 2024

Ricarda Raatz & Maurice Dziwak – "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Xander Stephinger & Lisa Postel – "Make Love, Fake Love" 2024

16.04 Uhr: Sie führen durch den Abend

AYTO-Moderatorin Sophia Thomalla wird durch den Abend führen. Unterstützt wird sie dabei von Olivia Jones und Trash-TV-Ikone Calvin Kleinen, die live vom Blitzlicht-Gewitter auf dem Roten Teppich berichten werden.

Im australischen Dschungel haben sich Mike Heiter und Leyla Lahouar gefunden, inzwischen sind sie sogar verlobt. Können sie nun auch noch den Award für die beste "Lovestory des Jahres" abräumen? © RTL

15.15 Uhr: Diese Stars und Sternchen sind für die "Lovestory des Jahres" nominiert

Kaum etwas sorgt für so viel Diskussionsstoff wie eine frische Liebe, die live im Fernsehen verfolgt werden kann. Doch was war wirklich DIE Lovestory des vergangenen Jahres? Bei "Are You The One? Realitystars in Love 2024" haben sich Lukas Baltruschat und Jennifer Iglesias schnell gefunden. Immer wieder sorgten sie mit Eifersuchtsattacken und lautstarken Streitereien für Furore - am Ende traten sie trotzdem gemeinsam die Heimreise an. Und auch, wenn sich Jenny und Lukas inzwischen getrennt haben: Bei den "Reality Awards" wollen sie gemeinsam absahnen. Kaum ein Format im deutschen Fernsehen steht so sehr für die Liebe, wie der "Bachelor". Kein Wunder also, dass mit Dennis Gries und Katja Gretschuhin auch zwei Kandidaten aus dem Bachelor-Kosmos zur Wahl standen. Am Lagerfeuer im Dschungelcamp haben sich Mike Heiter und Leyla Lahouar kennen und lieben gelernt - trotz der permanenten Sticheleien von Mikes Ex-Flamme Kim Virgina Hartung. Inzwischen hat Mike seiner Auserwählten sogar die Fragen aller Fragen gestellt - natürlich live im Fernsehen, wie es sich für einen echten Trash-TV-Star gehört.