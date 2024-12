"Reality Awards" im Liveticker: ER ist für Moderatorin Sophia Thomalla der Reality-King

Köln - Nie zuvor hat das Trash-TV so geboomt wie aktuell. Kein Wunder also, dass sich die Stars und Sternchen nun auch über ihre eigene Preisverleihung freuen dürfen. Alles, was Du zu den "Reality Awards" wissen musst, erfährst Du hier im TAG24 -Liveticker.

Genau das wird am Samstagabend in den Kölner MMC-Studios final geklärt! In insgesamt zwölf Kategorien werden dann die beliebtesten Stars und Sternchen sowie Formate geehrt - und TAG24 ist live für Euch dabei!

Kaum etwas sorgt für so viel Diskussionsstoff wie eine frische Liebe, die live im Fernsehen verfolgt werden kann. Doch was war wirklich DIE Lovestory des vergangenen Jahres?

Bei "Are You The One? Realitystars in Love 2024" haben sich Lukas Baltruschat und Jennifer Iglesias schnell gefunden. Immer wieder sorgten sie mit Eifersuchtsattacken und lautstarken Streitereien für Furore - am Ende traten sie trotzdem gemeinsam die Heimreise an. Und auch, wenn sich Jenny und Lukas inzwischen getrennt haben: Bei den "Reality Awards" wollen sie gemeinsam absahnen.

Kaum ein Format im deutschen Fernsehen steht so sehr für die Liebe, wie der "Bachelor". Kein Wunder also, dass mit Dennis Gries und Katja Gretschuhin auch zwei Kandidaten aus dem Bachelor-Kosmos zur Wahl standen.

Am Lagerfeuer im Dschungelcamp haben sich Mike Heiter und Leyla Lahouar kennen und lieben gelernt - trotz der permanenten Sticheleien von Mikes Ex-Flamme Kim Virgina Hartung. Inzwischen hat Mike seiner Auserwählten sogar die Fragen aller Fragen gestellt - natürlich live im Fernsehen, wie es sich für einen echten Trash-TV-Star gehört.