Publikumslieblinge und Legenden: Diese Gäste sind heute im Riverboat dabei
Leipzig - Am heutigen Freitag legt das MDR-"Riverboat" wieder mit einer Starbesetzung ab. Die Gäste kommen dabei aus ganz unterschiedlichen Bereichen und bringen verschiedene Hintergründe und spannende Geschichten mit.
In dieser Woche übernehmen Kim Fisher (56) und Klaus Brinkbäumer (59) das Ruder.
Obwohl die Skisprung-Saison im vollen Gang ist und die Olympischen Winterspiele in Italien vor der Tür stehen, kommt Skisprung-Legende Sven Hannawald (51) ins Studio nach Leipzig.
Er begleitet die Wettkämpfe seit Jahren als Experte und wartet dabei jedes Jahr wieder auf einen deutschen Nachfolger, der ihm nacheifert und die Vierschanzentournee gewinnt, geht dabei auch teilweise hart mit den aktiven Sportlern ins Gericht.
Bis heute ist der gebürtige Sachse einer der erfolgreichsten deutschen Athleten und hat in seiner Karriere viele Höhen und Tiefen erlebt.
Mit seinem markanten Dialekt, seinen langen Haaren und einer unverwechselbaren Show mit einem Mix aus Gesang, Comedy und einprägsamen Figuren hat Bülent Ceylan (50) viele Zuschauerinnen und Zuschauer für sich gewonnen.
Seine Witze sind immer nah am Alltag. Das neue Programm "Diktatürk" ist hochaktuell und erzählt auch einige persönliche Geschichten. Die ein oder andere davon bringt er sicher mit ins "Riverboat".
Promis im Riverboat: Ein Gast musste leider absagen, dafür kommt Ersatz
Einen bewegten Lebensweg hatte auch der Schlagersänger Ben Zucker (42). Für ihn kam der große Durchbruch erst mit 34 Jahren. Davor schlug er sich durch und kämpfte auch mit persönlichen Krisen und Alkoholproblemen. In seinem neuen Album "Kämpferherz" zeigt er seine verletzliche Seite.
Das Moderatoren-Duo begrüßt ebenfalls:
- Schauspieler Matthias Matschke (57)
- "Bares für Rares"-Schmuckexpertin Wendela Horz
- Marlen Rüdiger, die als Gemeindeschwester Agnes 2.0 ältere Menschen in der Oberlausitz behandelt und versorgt
Wie das "Riverboat" auf Facebook mitteilte, war die "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel (60) ebenfalls angekündigt. Sie kommt nicht, dafür aber Schauspielerin Mariella Ahrens (56).
Die neue Ausgabe vom MDR "Riverboat" seht Ihr am heutigen Freitag um 22 Uhr im MDR. Nach der TV-Ausstrahlung könnt Ihr die Sendung auch in der ARD Mediathek streamen.
Titelfoto: Kachel: MDR/Stephan Flad; Hendrik Schmidt/dpa; Georg Wendt/dpa; Gerald Matzka/dpa