Publikumslieblinge und Legenden: Diese Gäste sind heute im Riverboat dabei

Leipzig - Am heutigen Freitag legt das MDR-" Riverboat " wieder mit einer Starbesetzung ab. Die Gäste kommen dabei aus ganz unterschiedlichen Bereichen und bringen verschiedene Hintergründe und spannende Geschichten mit.

Klaus Brinkbäumer (59, l.) und Kim Fisher (56, r.) moderieren in dieser Woche das MDR "Riverboat". (Archivbild) © MDR/Stephan Flad

In dieser Woche übernehmen Kim Fisher (56) und Klaus Brinkbäumer (59) das Ruder.

Obwohl die Skisprung-Saison im vollen Gang ist und die Olympischen Winterspiele in Italien vor der Tür stehen, kommt Skisprung-Legende Sven Hannawald (51) ins Studio nach Leipzig.

Er begleitet die Wettkämpfe seit Jahren als Experte und wartet dabei jedes Jahr wieder auf einen deutschen Nachfolger, der ihm nacheifert und die Vierschanzentournee gewinnt, geht dabei auch teilweise hart mit den aktiven Sportlern ins Gericht.

Bis heute ist der gebürtige Sachse einer der erfolgreichsten deutschen Athleten und hat in seiner Karriere viele Höhen und Tiefen erlebt.

Mit seinem markanten Dialekt, seinen langen Haaren und einer unverwechselbaren Show mit einem Mix aus Gesang, Comedy und einprägsamen Figuren hat Bülent Ceylan (50) viele Zuschauerinnen und Zuschauer für sich gewonnen.

Seine Witze sind immer nah am Alltag. Das neue Programm "Diktatürk" ist hochaktuell und erzählt auch einige persönliche Geschichten. Die ein oder andere davon bringt er sicher mit ins "Riverboat".