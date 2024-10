"Rote Rosen": So startet die neue Staffel

Lüneburg - Der Wechsel naht! In wenigen Wochen ist die 22. Staffel der ARD-Telenovela "Rote Rosen" mit den Hauptdarstellern Jördis (gespielt von Diana Staehly , 46) und Klaas ( Sebastian Deyle , 46) Geschichte. Dann stehen neue Charaktere im Mittelpunkt.

Svenjas (Lea Marlen Woitack, 37) Freundin hat die spontane Idee, dass Svenja in Lüneburg bleiben kann. © NDR

Ab dem 22. November übernehmen Ex-GZSZ-Star Lea Marlen Woitack (37) als Svenja Jablonski und Vivian Frey (42) als Arthur Kaiser das Kommando. Aber was passiert genau in der Serie, wenn das Duo startet?

Bekannt ist bislang, dass Svenja aus einer einfachen Arbeiterfamilie stammt und schon immer nur dort rauswollte. Gesagt, getan - sie machte Karriere. Seit mehreren Jahren leitet sie mit viel Freude und Herz kleinere Hotels. Ihr einziges Manko: Sie könnte härter sein!

Unterstützt wird sie in ihrem Leben von ihrer besten Freundin Jenny (Luzie Buck, 41), deren Kinder Bella (Alessia Mazzola, 24) und Till (Francesco Oscar Schramm, 19) ihre Patenkinder sind, die aber liebevoll auf Abstand hält. Doch das ändert sich abrupt.

Svenja hatte sich nie groß Gedanken über die große Liebe oder die Familienplanung gemacht, doch als Jenny plötzlich stirbt, soll sie die Verantwortung für Bella und Till übernehmen. Aber wie soll sie denn ihren Beruf und zwei trauernde Kinder unter einen Hut bekommen?