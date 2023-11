Schatzsuche von Joko und Klaas: Lösungen aller Rätsel und Tobias' erster Plan mit Millionen-Gewinn

Ob er schon eine Idee habe, was er mit dem Geld machen werde, wollte der Moderator wissen. Zwar wird in den kommenden Tagen viel Nachdenken angesagt sein, eine Sache scheint mit Blick auf den Gewinn aber in der Tat schon in Stein gemeißelt.

Nachdem Tobias auf der Fahrt vom Fundort des Koffers in das TV-Studio mit seiner geliebten Oma hin und her geschrieben hatte, stand er Heufer-Umlauf in diesem schließlich Rede und Antwort.

Das, was Winterscheidt und Heufer-Umlauf beim Frühstück jeweils in der Hand hielten, stand für Zahlen: der Bagel für eine 0, die Laugenstange für eine 1. Die wiederholenden Worte "So" (Winterscheidt, Bagel) und "Wie" (Klaas, Laugenstange) mussten zu einem Binärcode zusammengesetzt und dieser beispielsweise mittels Online-Tools entschlüsselt werden. Das Lösungswort lautete "Apache", gesucht waren aber drei Zahlen. Wer nun die Brücke zum Rapper Apache 207 schlagen konnte, hatte diese.

Die Figuren, die in der Geschichte vorkamen ("König", "Dame", "Bauern", "Türme"), sind allesamt aus dem Schach stammende. Eine karierte Tischdecke und schwarz-weiße Kleidung von Winterscheidt und Heufer-Umlauf waren weitere Hinweise darauf. Das, was vorgelesen wurde, musste folglich an einem Schachbrett nachgestellt werden. Schwarze Figuren waren nicht benötigt, zudem verließen in der Geschichte alle Bauern das Königreich. Diese konnten somit ebenfalls entfernt werden. Danach rückte der König nach vorne, "vor die Pforten seines Reiches". Es folgten von hinten umgestoßene Türme, welche auf dem Brett liegen blieben. Wer weiter folgte, drehte das Brett wenig später um 90 Grad. Dadurch war letztlich die Lösung ablesbar: die Zahl Drei.

Die Verbindung zu "Stellas Schatzsuche" stellte das Entertainer-Duo am Tag darauf allerdings dann doch noch her. In einem von Winterscheidt vorgetragenen Gedicht kam das Wort "Stern" vor, was für Stella steht. In dem Video vom Vortag war im Hintergrund eine Lampe zu sehen, die blinkte. Im Fokus waren dabei die Momente, in denen sie erlosch, was bei "besonderen Worten" der Fall war. Fügte man diese zusammen, erhielt man selbige, die zur Zahl für die Geo-Koordinaten hinführten. "Eine Sechs im Kopfstand", lauteten ebenjene, was bei einem Blick auf die Zahlen natürlich nichts anderes ergab als die Zahl Neun.

Bei diesem Rätsel war Heufer-Umlauf beim Vorlesen der "RGB"-Nachrichten zu sehen. RGB stand hierbei für die Farbwerte "Rot", "Grün" und "Blau". Das in dem Beitrag zu sehende Bild musste man sich von der Wikipedia-Seite herunterladen - in der maximal möglichen Größe, also als "Originaldatei" - und es in einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen. Anschließend musste ein "ganz besonderes Pixel" in dem gigantischen Bild ausfindig gemacht werden. Versteckt war dieses entsprechend eines im Text gegebenen Hinweises in einem "roten Herz" an der Statue. Mit zudem im Rätsel genannten Zahlen musste man auf den X- und Y-Achsen den Pixel im Herz finden und dann bei diesem den Blauwert bestimmen. Die Lösung: die Zahlen Sechs und Drei.