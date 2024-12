Peinlich-Patzer bei "Shopping Queen": Guido Maria Kretschmers Reaktion sorgt für Lachsalven

Berlin - Endspurt bei " Shopping Queen " in Berlin. Am vorletzten Tag der freizügigen Einkaufswoche brauste Tina (45) in dem quietschpinken Mobil durch die weihnachtliche Hauptstadt. Ob sie den richtigen Riecher für das perfekte Outfit beweisen konnte?

Ein Blick in Tinas Kleiderschrank offenbarte: Mit sexy Outfits kennt sie sich aus. Besonders für die 20er-Jahre in Richtung Burlesque hat sie ein Faible.

Guido Maria Kretschmers (59) Bewertung gibt es wie immer im Finale am Ende der Woche. © Rolf Vennenbernd/dpa

Als Erstes steuerte das Duo dem Wochenmotto gemäß einen Dessousladen an und ein nicht blickdichter BH in Rot weckte ihr Interesse.

Die Meinung des Mode-Papstes zu dem transparenten Kleidungsstück mit Spitze? "Es ist für uns ein bisschen schwierig, weil wir auch die Nippel sehen, aber gut. Ich bin offen für alles. Wir haben diese Wochen ja schon alles gesehen", befand Kretschmer.

Gianni war nicht überzeugt. Am Ende landete nach langer Überlegung ein Traum in Schwarz als Geschenk aus dem Adventskalender samt String, Strumpfgürtel und Strümpfen in der Einkaufstüte, bevor es in die nächsten Läden ging, um den dunklen Look zu komplettieren.

Traf Tina am Ende damit wortwörtlich ins Schwarze? Leider reichte es nur für 30 Punkte. Damit bleibt Pauline in Führung. Als letzte Kandidatin geht am Freitag Frieda (34) auf der Jagd nach dem perfekten Outfit ins Rennen.

