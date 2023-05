"Shopping Queen": Vater von Kandidatin bezaubert Guido, Überraschung beim Finale

Frankfurt am Main - Die beliebte VOX-Show " Shopping Queen " stand in dieser Woche unter dem Motto "Papas Partygirl! Hol' dir modische Unterstützung für eine wilde Partynacht!" - doch in der letzten Eisode aus der Mainmetropole Frankfurt war es dann tatsächlich der Vater, welcher der Kandidatin beinahe die Show stahl. Designer Guido Maria Kretschmer (58) war ganz entzückt.

Designer Guido Maria Kretschmer (58, Foto) war in der letzten Folge von "Shopping Queen" aus Frankfurt am Main entzückte von dem 54-jährigen Vassilios - dem Vater von Kandidatin Christina (31). © RTL / Frank P. Wartenberg

In der am gestrigen Freitag ausgestrahlten fünften Episode der Frankfurt-Folgen trat die Zahnmedizinische Fachangestellte Christina (31) an, um mit ihren Shopping-Ergebnissen zu punkten.

Dabei hatte sie ganz besondere Unterstützung, denn die Folgen aus der Mainmetropole waren ein "Vater-Tochter-Spezial". "Das Besondere ist, dass unsere Papas als Shopping-Begleitung mit sind", erläuterte Kandidatin Virginia (22) am Beginn.

Christina hatte daher ihren in Athen geborenen Vater Vassilios mit dabei - und der 54-Jährige erwies sich als äußerst talentierter Shopping-Begleiter und Unterhalter.

Mal gab der Rentner mit unverkennbar griechischem Akzent bei der Einkaufstour mit den üblichen 500 Euro in bar als Budget den knorrigen Papa ("Irgendwas stört mich da"), mal bezeichnete er sich selbst als "Sex-Bombe".

Während seine Tochter Christina am Ende der Tour frisiert und geschminkt wurde, griff Vassilios selbst zum Glitzer-Nagellack, um die Fingernägel seines Mädchens zu veredeln.

Guido, der die Tour des griechisch-stämmigen Duos natürlich aus dem Off kommentierte, war völlig hin und weg. Mit Ausrufen wie "Der Vater ist super" und "Mein Lieblings-Papa" brachte er seine Begeisterung für den 54-Jährigen zum Ausdruck.

Etwas später platzte es aus dem 58-Jährigen förmlich heraus: "Vassilios hat es toll gemacht! Toller Vater, so viel Herz, so viel Liebe, so viel nette Worte, also, ich finde, es war ein Vergnügen, ihn erlebt zu haben."