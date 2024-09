17.09.2024 14:59 Viele Reality-TV-Stars dabei: Diese Promis sind bei der zweiten Staffel "The 50" am Start

Die zweite Staffel der Amazon Prime Show "The 50" steht in den Startlöchern und jetzt ist auch klar, welche 50 Prominente am Start sind.

Von Florian Fischer

Titelfoto: Georg Wendt/dpa