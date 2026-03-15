WSMDS-Novum: Wildcard bekommt zweite TV-Chance – und kickt alle Promis raus

Unterföhring - In Sachen Wildcard lief am Sonntagabend auf ProSieben alles anders als gewohnt beim Sende-Klau-Format " Wer stiehlt mir die Show? " von und mit Joko Winterscheidt (47). Denn zum ersten Mal kehrte eine ehemalige Wildcard zurück.

Konnte sich am Ende als Sieger feiern und die Show behalten: Moderator Joko Winterscheidt (47). © Joyn/Florida TV/Julian Mathieu

Konkret: Felix (32) aus der zehnten Staffel, der mehr als ungünstig aus der Sendung geflogen ist.

Musiker Olli Schulz drückte sich bei einem Spiel davor, eine Entscheidung zu treffen und am Ende musste Felix nach einer Runde Schere-Stein-Papier gehen.

In dem Spiel wurden Punkte umverteilt und obwohl der Zuschauer-Kandidat richtig geantwortet hatte, wollte Schulz seine Promi-Kollegen nicht vor den Zug werfen.

Per Schere-Stein-Papier traf man am Ende unter den Kontrahenten eine Entscheidung und Felix musste gehen.

Unfair. Das war allen im Studio klar. Und darum sagte Joko sofort zu, den 32-Jährigen in die elfte Staffel erneut einzuladen.

Genau so kam es – und Felix machte schnell klar, dass er gekommen ist, um zu bleiben. Denn er kegelte als nahezu ständiger Punkteführer einen Promi nach dem anderen raus. Bis zum Halbfinale. Dann wurde es dünn.