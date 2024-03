WSMDS: Körpersprache entschlüsselt! Sarah Connor spielt Joko gnadenlos an die Wand!

Unterföhring - Kaum hatte sich am vergangenen Sonntagabend Joko Winterscheidt (45) sein Herzensprojekt " Wer stiehlt mir die Show? " zurückgeholt, kam bereits zu Beginn der neuen Auflage die erste Kampfansage von Lena Meyer-Landrut (32): "Heute gewinne ich."

Wer übrigens die Fragen zu dieser ersten Kategorie und die Final-Fragen noch einmal nachlesen möchte, findet sie in dem entsprechenden TAG24-Beitrag .

Es war ja auch die letzte Chance, die Sendung zu gewinnen. Denn in dieser Woche – der letzten Ausgabe dieser Staffel – kann man nur noch auf dem Cover eines Rätselheftes landen.

Ausgestochen: Ex-Show-Moderator Klaas Heufer-Umlauf (40, v.l.) hatte erstmals gegen Sarah Connor und Lena Meyer-Landrut (32) das Nachsehen. © Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu

Die beiden Promi-Frauen hatten in dieser Folge auch für eine Staffel-Premiere gesorgt.

Erstmals – und das war nach der zweiten Gewinnstufe klar – würde das Finale nicht schon wieder zwischen Joko und Klaas stattfinden.

Denn der musste als Punkt-Letzter gehen und erneut bekam Sarah Connor eine Münze. Dieses Mal mit deutlich höherem Vorsprung vor ihrer Gesangskollegin Lena.

Und das reichte aus, das Teleprompter-Spiel für sich zu entscheiden und erstmals hatten wir eine neue Paarung im Finale. Sarah Connor hat in ihrer Krankheitspause offenbar Jokos Körpersprache sehr eindringlich studiert – und kündigte es sogar an: "Immer, wenn er es nicht weiß, fasst er sich ins Gesicht."

Und nachdem Winterscheidt vergeblich versucht hatte, die unbewusste Handlung zu unterdrücken, wies sie sogar noch einmal darauf hin: "Siehst du. Schon wieder ins Gesicht gefasst." Joko war decodiert – und entsprechend spielte er nicht nur gegen Connor, sondern auch gegen sich selbst.

Und ab da hatte er keine Chance. Die Sängerin stand tiefenentspannt am Pult, las die sogenannten "Tells" im Verhalten ihres Kontrahenten und zockte ihn gnadenlos ab. Und so wird sie das Staffelfinale am kommenden Sonntag ab 20.15 Uhr auf ProSieben moderieren.