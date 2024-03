Was ist auf den Cent-Münzen abgebildet? Hier gibt es die WSMDS-Antworten aus zwei Spielen!

Unterföhring - Am heutigen Sonntagabend wird bei " Wer stiehlt mir die Show? " die Frage geklärt, wer die letzte Staffel-Folge moderieren wird. Wir verraten nicht, wie es ausgeht. Aber zwei Dinge können wir schon petzen.

Die 200. Frage der "leichten Fünf" wurde besonders gefeiert. Aber wurde sie auch richtig beantwortet? © Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu

Wie lauten die Fragen und Antworten aus dem Eröffnungsspiel "Die leichten Fünf" und dem Finale.

Gehen wir der Reihe nach: Auf diese Fragen von Show-Erfinder Joko Winterscheidt (45) sollten die Kandidaten Klaas Heufer-Umlauf (40), Sarah Connor (43), Lena Meyer-Landrut (32) und Wildcard Mariella (30) am Sonntagabend eine Antwort haben.

Im ersten Abschnitt dieses Beitrags findet Ihr entsprechend nur die Fragen und könnt vor dem Scrollen die grauen Zellen selbst einmal fordern.

Eine teilnehmende Person hatte in dieser Runde übrigens alle Fragen richtig, also strengt Euch an.

Die Fragen lauten:

Welches Motiv befindet sich auf der Rückseite der deutschen 1-, 2- und 5-Cent-Münze?



Wie viele Kanten hat eine Pyramide mit quadratischer Grundfläche?



Wofür steht das "KG" in der Abkürzung "GmbH & Co. KG"?



Wie viele Spieltage hat eine reguläre Saison der Fußball-Bundesliga der Herren?



Wie schreibt man laut Duden das Wort "phlegmatisch"?



Die letzte Frage wurde als 200. leichte Frage – weil: 40. Sendung – besonders mit Goldregen und -umschlag gefeiert.

Aber kommen wir zu den Final-Fragen:

In welchem Roman rettete Bastian Balthasar Bux die Welt "Phantásien"?



Wer überlebte laut Bibel drei Tage im Bauch eines Wals?



Wer führte als Kapitän die deutsche Basketball-Nationalmannschaft 2023 zum WM-Sieg?



Wer komponierte die Oper "Aida"?



Zu welchem Land gehört die Inselgruppe Spitzbergen?

Die Autobiografie welcher Frau heißt "Becoming"?

Na? Alle gewusst? Keine Angst, wir können Euch weiterhelfen, wenn es hier und da noch nicht ganz klar war.