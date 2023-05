Trödel-Fernsehgarten mit Kelly-Krieger, Müllwagen und Kiwi im Satin-Bademantel

Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten am Pfingstsonntag kam als großer Trödelmarkt daher - und nach Einschätzung einer Twitter-Nutzerin aus den Reihen der Fernsehgarten-Nörgler direkt "aus der Hölle". Die Macher der TV-Show hatten die Sendung aber wohl eher als Hommage an die beliebte ZDF-Show " Bares für Rares " konzipiert.

Allzu große Nachfrage bestand allerdings offenbar nicht. Es dauerte immer etwas, bis der Ramsch an den Mann oder die Frau gebracht werden konnte.

Die ehemalige Leistungsschwimmerin ging mit einem Budget von 250 Euro trödeln und shoppen. Ihre Fundstücke - unter anderem ein Baby-Body und ein Platte mit Songs von Udo Lindenberg (77) - sollten an Fernsehzuschauer verschenkt werden, die sich per E-Mail darum bewerben konnten.

Die 57-Jährige war dabei in ein wallendes grünes Kleid mit Stoffgürtel gekleidet, beziehungsweise in einen "grünen Satin-Bademantel", wie ein User auf Twitter ätzte.

Hierfür sprach, dass zwei der "Bares für Rares"-Experten bei der Live-Show aus dem ZDF-Gelände in Mainz-Lerchenberg mit dabei waren: Kunsthistorikerin Elisabeth "Lisa" Nüdling (43) und Antiquitätenhändler Sven Horst Deutschmanek (46).

Beim ZDF-Fernsehgarten am Pfingstsonntag traten durchaus auch Künstler jüngeren Alters auf, darunter ein Abkömmling aus dem Kelly-Clan: Iggi Kelly (20) performte seinen Song "Crazy Little Thing" und erhielt stürmischen Applaus.

Dieser Spott wäre allerdings eher bei der Show der letzten Woche angebracht gewesen, die eine Zeitreise zurück in die 1980er und 1990er Jahre darstellte.

Eine Nörglerin konnte sich in diesem Zusammenhang eine Anspielung nicht verkneifen: "Thema Flohmarkt..., also wie jede Sendung..., da holen die auch die 'Stars' aus dem Keller."

Musikalische Auftritte gehörten selbstverständlich auch zum Trödel-Fernsehgarten am Pfingstsonntag.

Auf die ansonsten unausweichlichen Spiele wurde beim Trödel-Fernsehgarten verzichtet, die "Bares für Rares"-Experten hatten vermutlich keine Lust darauf. Dafür gab es wieder einmal den Auftritt eines Junggesellenabschieds, dieser war jedoch etwas ungewöhnlich.

Kiwi begrüßte ein homosexuelles Paar, die beiden Männer feierten ihren jeweiligen Junggesellenabschied zusammen im ZDF-Fernsehgarten. Für Entrüstung unter den Nörglern sorgte eine Frage der Moderatorin an das Paar: Auf Homosexuelle bezogen wollte die 57-Jährige wissen: "Man kann in Deutschland standesamtlich heiraten?" Es sei hinzugefügt, dass die gleichgeschlechtliche Ehe in der Bundesrepublik bereits seit 2017 möglich ist.

"Kiwi kennt ernsthaft die Ehe für alle nicht?", echauffierte sich ein Twitter Nutzer.