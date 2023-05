"ZDF-Fernsehgarten" wird zu "Bares für Rares": Diesem Gast ist Twitter-Gewitter sicher

Mainz - Am kommenden Pfingstsonntag (29. Mai) soll sich der " ZDF-Fernsehgarten " in einen riesigen Flohmarkt mit vielen illustren Gästen verwandeln. Und einer von diesen wird sicherlich wieder für ein Twitter-Gewitter sorgen.

Ganz ohne "Bares für Rares"-Flair müssen die Zuschauer aber so oder so nicht auskommen, denn Schmuck-Expertin Wendela Horz (53) und Kunsthändlerin Lisa Nüdling (43) werden die Moderatorin unterstützen.

Allerdings ist auf der vom ZDF veröffentlichten vorläufigen Gästeliste kein Lichter zu finden. Aber wer weiß? Denn in jüngster Zeit ließ sich "Kiwi" ja immer wieder gern von einem Co-Moderator unterstützen, der die Show dann in der Regel besser im Griff hatte als die 57-Jährige selbst.

"Ich finde tolle Dinge, die ich an unsere Zuschauer verschenke", ließ Kiwi verlauten, dass sie möglicherweise vor der Sendung auf die Schnelle noch ihren Dachboden entrümpeln wird, um das Zeug dann an die Frau oder den Mann zu bringen.

Aber der Reihe nach: Wie bereits in der Show am vergangenen Sonntag von Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (57) angekündigt, erwartet die Zuschauer vor der Glotze und natürlich live auf dem Mainzer Lerchenberg jede Menge Trödel.

In der ersten Ausgabe der Open-Air-Show in diesem Jahr war Iggis Mutter Patricia (53, l.) im Duett mit Luca Hänni (28) zu Gast. © Rolf Orlowski/ZDF

Auf der Gästeliste steht außerdem ein Name, bei dem die gewohnt lästerfreudigen Beobachter auf Twitter schon mal Dehnübungen für die Fingerchen machen können, um am Sonntag ihre Texte schneller in die Tasten zu kloppen.

Denn mit Iggi Kelly (20) wird erneut ein Mitglied der berühmt-berüchtigten Kelly Family im "Fernsehgarten" ein Liedchen trällern. Dieses Thema zieht sich ja bereits seit einigen Jahren wie ein roter Faden durch das Live-Event.

Denn es gibt kaum eine Ausgabe, in der nicht irgendein Mitglied der scheinbar unendlich großen Musiker-Familie auf der Bühne Werbung für seine neuesten Songs macht - so auch in diesem Jahr.

Trat in der ersten Ausgabe der Saison Patricia (53) im Duett mit Luca Hänni (28) auf, war es eine Woche später Maite (43), die ja sowieso Dauergast bei "Kiwi" ist. Nach einer Kelly-freien dritten Ausgabe darf jetzt also mit Patricias jüngstem Spross die Next-Next-Generation der Kellys ran - die Twitter-Kommentatoren werden das zu würdigen wissen ...