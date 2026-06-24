24.06.2026 16:03 Hitzeblog für Dresden: Fußballturnier am Wochenende abgesagt

In Dresden klettert das Quecksilber laut aktuellen Prognosen nah an die 40-Grad-Marke. Dresdens größtes Jugendfußballturnier muss deshalb abgesagt werden.

Von Niklas Perband, Janina Rößler, Benjamin Schön

Dresden - Eine Hitzeglocke hat Europa fest im Griff. Auch in der sächsischen Landeshauptstadt klettert das Quecksilber laut aktuellen Prognosen nah an die 40-Grad-Marke. Es drohen reihenweise tropische Nächte. In unserem Blog halten wir Euch über alles zum Thema Hitze in Dresden auf dem Laufenden.

In Dresden wird es sehr heiß und trocken. (Archivfoto) © picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert Bereits mehrfach wurden an einer Wetterstation in Dresden-Strehlen 39,2 Grad gemessen. Bis heute der offizielle Hitzerekord der Stadt. Am Wochenende könnte dieser Wert fallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte im Gespräch mit TAG24 für Dresden und die gesamte Region am Samstag 39 Grad! Auch am Freitag und Sonntag schießen die Temperaturen in ähnliche Höhen. Dem eigentlich mit Konzerten und Festen vollgepackten Sommer-Wochenende droht der Hitzekoller.

24. Juni, 16:04 Uhr: Elbhangfest findet statt - Veranstalter warnen vor der Hitze

Das Traditionsfest an der Elbe zieht durch, doch die extreme Wettersituation verlangt allen Beteiligten alles ab. Weil die Sonne erbarmungslos brennt, kann es auf der Festmeile spontan zu Verschiebungen oder Absagen bei Händlern und Künstlern kommen. Die Veranstalter stellen klar: "Die Gesundheit der Künstler, Gäste, Helfer und Schausteller geht in jedem Fall vor." Händler und Darsteller können vor Ort in Absprache mit dem Veranstalter entscheiden, ob sie absagen oder kürzertreten. Für die Besucher gilt die dringende Warnung, die Mittagssonne zu meiden, sich einzucremen und viel zu trinken. Das Mitführen eigener Wasserflaschen ist überall erlaubt, zudem gibt es kostenfreies Trinkwasser in Pillnitz (Fliederhof, Schlossvorplatz, Löwenkopfbastei) und eine Wassernebel-Installation in Loschwitz. Auch kühle Orte wie die Kirchen oder schattige Weindörfer sollten gezielt aufgesucht werden. Zudem mahnen die Macher zur Vorsicht beim Alkohol, da dieser bei der Hitze schneller wirkt.

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24. Juni, 15:39 Uhr: Jugendfußballturnier am Wochenende abgesagt

Hitze-Schock für Dresdens größtes Nachwuchsturnier! Wegen der angekündigten Temperaturen von bis zu 40 Grad am Wochenende fällt der 19. Saxony Cup im Sportpark Ostra komplett aus. Eigentlich sollten über 100 Jugend-Teams am Samstag zum Mega-Event in Dresden kommen, doch wegen der extremen Temperaturen sagt der Stadtverband das Turnier nun ab. Die Gesundheit der Kids gehe vor. Trostpflaster für die Mini-Kicker: Es werde bereits an einem Nachholtermin für den Herbst 2026 gebastelt. Zudem hat der Sächsische Fußballverband-Verband sämtliche Meisterschafts- und Pflichtspiele abgesagt. Das trifft in der Region vor allem die Partien der B-Juniorinnen (Landesliga/Landesklasse) und C-Juniorinnen (Landesklasse). Unabhängig von der oben genannten Entscheidung empfiehlt der Verband allen Vereinen, auch im Bereich von Freundschafts-, Testspielen und geplanten Turnieren im Nachwuchsbereich verantwortungsvoll zu handeln.

In Absprache mit den beteiligten Mannschaften wurde der Saxony Cup abgesagt. (Symbolbild) © IMAGO / Hanno Bode

24. Juni, 13.43 Uhr: Strenge Getränkeregelung bei Kraftklub im Rudolf-Harbig-Stadion gelockert

Erfrischende Nachrichten für alle Kraftklub-Fans im Rudolf-Harbig-Stadion! Wegen der extremen Gluthitze wirft der Veranstalter die strengen Getränke-Regeln für das Konzert am Samstag über den Haufen. Eigentlich galt die strikte Ansage: Keine eigenen Getränke, maximal ein winziger halber Liter Wasser war pro Kopf erlaubt. Jetzt heißt es in einem Update vom Mittag auf der Website des Veranstalters: Jeder Fan darf ab sofort bis zu 1,5 Liter Wasser in PET-Flaschen, Faltflaschen oder Tetra-Paks mit aufs Gelände nehmen. Dazu werden im Stadioninnenraum extra vier kostenlose Trinkwasser-Stationen aufgestellt. Das Leitungswasser hat Trinkqualität und das Stadion hat den Preis für Wasser an den Bars um 20 Prozent gesenkt.

Die Chemnitzer Band bringt am Samstag das ausverkaufte Stadion zum Beben. © picture alliance/dpa | Jens Büttner

24. Juni, 13.07 Uhr: Dresdens Flüsse kämpfen mit Niedrigwasser

Sowohl die Elbe als auch die Weißeritz verlieren wegen der anhaltenden Hitze immer weiter Wasser. Zur Mittagszeit am Mittwoch stand der Elbpegel bei mickrigen 70 Zentimetern - und weil vorerst kein Regen kommt, wird die Lage in den nächsten Tagen noch viel brenzliger. Mehr dazu lest ihr ins unserem Artikel: Hitzewelle in Dresden: Elbe, Weißeritz und Co. geht das Wasser aus

24. Juni, 12.45 Uhr: Wochenmärkte schließen eher

Wegen der extremen Temperaturen machen die Dresdner Wochenmärkte an diesem Donnerstag und Freitag schon um 14 Uhr Feierabend. Der Grund: Nicht nur die Kunden und Verkäufer schwitzen. Auch Obst, Gemüse oder die Kühltheken der Händler machen bei diesen Temperaturen schlapp. Die Startuhrzeit der Märkte verändert sich nicht.

Der Wochenmarkt auf dem Alaunplatz hat eigentlich am Donnerstag bis 17 Uhr geöffnet. Jetzt ist wegen der Hitze 3 Stunden eher Schluss © Ove Landgraf

24. Juni, 8.19 Uhr: Verbraucherzentrale Sachsen gibt Tipps gegen die Hitze

Wenn die Wohnung im Sommer zur Sauna wird, machen viele instinktiv alles falsch. Die Verbraucherzentrale Sachsen stellt klar: Das wichtigste Schild gegen die Hitze muss vor dem Fenster hängen! Die Experten raten: Tagsüber bleiben Fenster und Türen absolut dicht. Erst wenn es draußen abkühlt – also nachts oder frühmorgens –, wird per Querlüftung einmal komplett durchgepustet. Ventilatoren bringen zwar gefühlte Abkühlung auf der Haut, senken die Raumtemperatur aber kein Stück. Der effektivste Trick gegen die Hitze sind Außenrollos oder Markisen. Sie blocken die Strahlen ab, bevor sie das Glas aufheizen. Innenrollos bringen dagegen kaum etwas. Wer nichts hat, kann in der Not ein helles Tuch von außen vor die Scheibe hängen.

24. Juni, 8.13 Uhr: Wie trotzen unsere Tiere der Hitze?

Was machen eigentlich die Tiere unter der Hitzglocke, die Sachsen fest im Griff hat? Gassi-Gang zur Elbe, Eisbomben als Futter oder einfach clevere schattige Plätzchen. Im Zoo, auf dem Moritzburger Landgestüt und im städtischen Tierheim gibt es besondere Maßnahmen zur Abkühlung. Mehr dazu lest ihr in unserem Artikel: "Wie Tiere in Sachsen der Hitzeglocke trotzen.

24. Juni, 6.29 Uhr: Stadt Dresden hilft Wohnungslosen während der Hitzewelle

Während der anhaltenden Hitzewelle haben es obdachlose Menschen oft besonders schwer. Zudem erhöht sich das Risiko für gesundheitliche Probleme wie Dehydrierung, Sonnenstich oder sogar einen lebensgefährlichen Hitzschlag. Um Betroffene zu unterstützen, haben das Sozialamt und seine Partner verschiedene Hilfsangebote geschaffen. Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann (49) erklärt: "Hohe Temperaturen können für ältere Menschen, gesundheitlich Belastete und andere besonders gefährdete Personen schnell zur ernsten Gefahr werden. Umso wichtiger ist es, aufmerksam zu sein und füreinander Verantwortung zu übernehmen." Mit verschiedenen Angeboten wie sicheren, gekühlten Unterkünften, kostenlosem Trinkwasser und präventiven Maßnahmen sorgt das Amt für das Wohlergehen der Betroffenen. Auch ihr könnt helfen: Wer regungslose Personen in der prallen Sonne entdeckt, sollte nicht wegsehen, sondern helfen. Im Notfall gilt: Sofort die 112 wählen!

Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann (49). © Holm Helis

24. Juni, 6.18 Uhr: Hitzesituation intensiviert sich

Die Hitzewelle kühlt nicht ab. Auch am Mittwoch klettern die Temperaturen im Freistaat erneut auf über 30 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin vor einer starken Wärmebelastung, die bis Donnerstag anhalten soll. Ein wenig abkühlen soll es in der Nacht. Dann sinken die Temperaturen auf 15 bis 20 Grad. Das heißt: Fenster auf und die kühle Nachtluft in die Wohnungen lassen.

Auch in Dresden und Sachsen bleiben die Temperaturen bei über 30 Grad. © Hannes P. Albert/dpa

23. Juli, 15.50 Uhr: So will sich der Palais Sommer die Hitze erträglich machen

Im Rahmen des Palais Sommers findet Samstagabend auf dem Neumarkt die große Walzer Sommernacht statt. Gemeinsam mit Gerolsteiner werde man 1200 Flaschen Wasser verschenken, verriet der Veranstalter auf Nachfrage von TAG24. Außerdem gebe es weitere leicht zugängliche Quellen für Gratis-Wasser. Alle Tische sowie die Bühne sind mit Sonnenschirmen überdacht. Für Erfrischung sorgt auch Softeis, das 2 Euro pro Portion kostet - für Kinder sogar nur die Hälfte.

Der Palais Sommer sieht sich gewappnet. © Comuneo / Palais Sommer

23. Juli, 13.40 Uhr: DWD spricht Hitzewarnung für Sachsen aus

Ab Mittwoch wird es im Freistaat "zunehmend heiß mit starker Wärmebelastung". Mit einer zusätzlichen Belastung sei im dicht bebauten Stadtgebiet von Dresden wegen "verringerter nächtlicher Abkühlung" zu rechnen. Es wird empfohlen, die Hitze zu vermeiden, viel Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.