Hitzeblog für Dresden: Wetterdienst warnt vor "extremer Wärmebelastung"

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In einem neuen Update auf der offiziellen Webseite warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor einer starken Wärmebelastung bis einschließlich Sonntag.

Von Holger Köhler-Kaeß, Karolin Wiltgrupp, Benjamin Richter, Niklas Perband, Maximilian Schiffhorst, Marcus Scholz, Janina Rößler, Benjamin Schön

Dresden - Die Stadt schwitzt und steuert auf einen Temperatur-Rekord zu. Wird am Wochenende die 40-Grad-Marke geknackt? In unserem Blog halten wir Euch über alles zum Thema Hitze in Dresden auf dem Laufenden.

In Dresden wird es sehr heiß und trocken. (Archivfoto)
In Dresden wird es sehr heiß und trocken. (Archivfoto)  © picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Aufgrund der Hitze wurden bereits mehrere Veranstaltungen in der sächsischen Landeshauptstadt abgesagt.

Auch die Stadt musste bereits einschreiten, erließ eine Waldbrand-Verfügung und erteilte aufgrund von Dürregefahr ein Verbot für die Wasserentnahme aus den Dresdner Flüssen.

Die Elbe ist von dem Verbot dabei nicht betroffen, wie ein Sprecher der Stadt gegenüber TAG24 erklärte.

Dresden kratzt am Hitzerekord! Fällt am Wochenende die 40-Grad-Marke?
Dresden Wetter Dresden kratzt am Hitzerekord! Fällt am Wochenende die 40-Grad-Marke?

Immerhin: die Trinkwasserversorgung ist nach Angaben von "SachsenEnergie" über das Hitze-Wochenende gesichert. Viel trinken, bleibt das oberste Gebot.

26. Juni, 11.30 Uhr: Dresdner Parkeisenbahn stellt Betrieb bis Sonntag ein

Wer vor hatte, dieses Wochenende mit der Parkeisenbahn durch den Großen Garten zu tuckern, muss seine Pläne verschieben: wegen extremer Hitze hat die Dresdner Parkeisenbahn ihren Betrieb bis Sonntag eingestellt.

Zudem bestehe in allen Schlossparks Gefahr durch hitzebedingte Astabbrüche, teilte das Schlösserland Sachsen mit. Besucherinnen und Besucher werden um besondere Vorsicht gebeten und sollten sich nicht unter Bäumen aufhalten. Zum wurden einige Veranstaltungen und Führungen abgesagt.

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Die Dresdner Parkeisenbahn hat wegen der angesagten Hitze ihren Betrieb bis Sonntag eingestellt.
Die Dresdner Parkeisenbahn hat wegen der angesagten Hitze ihren Betrieb bis Sonntag eingestellt.  © Robert Michael/dpa

26. Juni, 11.13 Uhr: Veranstaltung mit Tobi Krell in Dresden, Wien und Berlin abgesagt

Viele hatten es schon vermutet, nun folgt die bittere Klarheit: die Veranstaltung "Tobi Krell – Rätsel, Wissen, Abenteuer – Die große Sommershow" muss am Samstag, den 27. Juni, aufgrund der hitzigen Wetterbedingungen abgesagt werden. Auch die geplanten Shows in Berlin (26. Juni) und Wien (28. Juni) entfallen.

"Diese Entscheidung haben wir gemeinsam mit den örtlichen Veranstaltern, der Veranstaltungsstätte sowie in Abstimmung mit den zuständigen Behörden getroffen", teilte das Management mit. Doch es gibt eine gute Nachricht: Alle Veranstaltungen werden nachgeholt, Tickets behalten ihre Gültigkeit.

"Mir blutet das Herz, aber aufgrund der aktuellen Wetterprognosen mit einer erwarteten starken bis extremen Hitzebelastung müssen wir die drei Shows nun doch verschieben", teilte "Checker Tobi" mit.

26. Juni, 11.02 Uhr: tjg. sagt Veranstaltungen ab

Das tjg. theater junge Generation hat alle Veranstaltungen für das Wochenende abgesagt.

Das gab das Dresdner Kinder- und Jugentheater auf Facebook bekannt.

Das tjg. hat seine Veranstaltungen abgesagt.
Das tjg. hat seine Veranstaltungen abgesagt.  © tjg./Facebook

26. Juni, 10.53 Uhr: Deutscher Wetterdienst gibt amtliche Warnung heraus

In einem neuen Update auf der offiziellen Webseite warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor einer extremen Wärmebelastung bis einschließlich Sonntag.

Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Dresden zu rechnen.

Der Höhepunkt der Hitzewelle in Dresden und Umgebung wird am Wochenende erwartet.
Der Höhepunkt der Hitzewelle in Dresden und Umgebung wird am Wochenende erwartet.  © DWD/Google

26. Juni, 8.48 Uhr: Freizeitpark Oskarshausen in Freital macht "hitzefrei"

"Aufgrund der extremen Hitzewarnungen und der Empfehlungen der öffentlichen Behörden bleibt Oskarshausen von Freitag (26.06.) bis einschließlich Sonntag (28.06.) geschlossen."

Dies gab der Freizeitpark Oskarshausen auf seiner Webseite bekannt.

Der Freizeitpark Oskarshausen in Freital bleibt am Wochenende aufgrund hoher Temperaturen geschlossen.
Der Freizeitpark Oskarshausen in Freital bleibt am Wochenende aufgrund hoher Temperaturen geschlossen.  © PR/Freizeitpark Oskarshausen

26. Juni, 8.32 Uhr: Kretschmer sagt Drillingstreffen ab

Das jährliche Familientreffen für Mehrlingsfamilien, das unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten steht, wurde abgesagt.

Dies gab Sachsens MP Michael Kretschmer (51) auf einer Pressekonferenz bekannt.

Das Drillingstreffen wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen und findet seitdem alle zwei Jahre statt.
Das Drillingstreffen wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen und findet seitdem alle zwei Jahre statt.  © DPA

26. Juni, 8.08 Uhr: DWD erwartet bis zu 41 Grad in Sachsen!

Auch in den neuesten Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist keine Abmilderung der bisherigen Vorhersagen in Sicht. Bis zu 41 Grad sind am Wochenende möglich!

Heute pendeln sich die Höchsttemperaturen im Osten bei 35 bis 38 Grad ein. Samstag könnte im Freistaat die 40-Grad-Marke fallen. Ähnlich sieht es am Sonntag bei 37 bis 41 Grad aus. Zum Wochenendausklang könnte es schließlich Hitzegewitter geben.

26. Juni, 6.47 Uhr: Konzertplatz bleibt geschlossen, Winzerfest verschoben

Aufgrund der extremen Wettersituation bleibt der Konzertplatz Weißer Hirsch am Samstag und Sonntag geschlossen.

In diesem Zuge muss auch das geplante Winzerfest verschoben werden. "Wir bitten um Euer Verständnis", vermeldete der Konzertplatz auf Instagram.

25. Juni, 18.45 Uhr: Fahrradfest jetzt doch abgesagt - "Entscheidung fällt uns außerordentlich schwer"

Zunächst hieß es, dass das für Sonntag geplante 30. SZ-Fahrradfest stattfinden kann. Nun mussten die Veranstalter jedoch die Reißleine ziehen.

"Die Kombination aus extremer Hitze und Unwettergefahr lässt eine sichere Durchführung einer Breitensportveranstaltung mit mehreren tausend Radfahrenden auf Strecken von bis zu 206 Kilometern nicht zu", heißt es. Weiter erklärt Projektleiter Kevin Lange zur Absage: "Diese Entscheidung fällt uns gerade im Jubiläumsjahr außerordentlich schwer, aber das Wohl aller hat für uns absoluten Vorrang."

Bereits angemeldete Teilnehmer würden direkt per E-Mail über das weitere Vorgehen informiert.

Wegen extremer Hitze und Unwettergefahr mussten die Veranstalter das diesjährige SZ-Fahrradfest nun doch absagen. (Archivfoto)
Wegen extremer Hitze und Unwettergefahr mussten die Veranstalter das diesjährige SZ-Fahrradfest nun doch absagen. (Archivfoto)  © Ove Landgraf

25. Juni, 17.10 Uhr: Bürger in Meißen wegen Hitze zu verantwortungsvollem Verhalten aufgerufen

Die Stadt Meißen hat ihre Einwohner aufgerufen, sich den hohen Temperaturen entsprechend zu verhalten.

"Die Stadt Meißen bittet alle Bürgerinnen und Bürger, sich in dieser Zeit verantwortungsvoll zu verhalten", hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Dazu veröffentlichte die Stadt einige Verhaltensregeln bei extremer Hitze, darunter das Vermeiden von körperlicher Anstrengung oder die Achtsamkeit für (ältere) Mitmenschen.

Zugleich wurde bekanntgegeben, dass das geplante "Treppenkonzert" im Prälatenhaus am Samstag aufgrund der Hitze ausfallen muss.

Titelfoto: DWD/Google

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