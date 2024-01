Bauernproteste in Dresden: Hier wird es morgen ungemütlich!

Dresden - Die Bauern proben den Aufstand. Am morgigen Montag soll der Verkehr in Dresden zu weiten Teilen lahmgelegt werden. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Hunderte Bauern rücken mit ihren Traktoren nach Dresden an. © Max Patzig

Nichts geht mehr, könnte man meinen, wenn man sich anschaut, welche Straßen die wütenden Landwirte blockieren wollen.

Wer in der sächsischen Landeshauptstadt unterwegs sein muss, sollte viel Geduld mitbringen und sich schon vorab über mögliche Ausweichrouten informieren.

Denn durch die Bauernproteste kommt es ab 5 Uhr morgens und bis 17 Uhr am Nachmittag zu Behinderungen an folgenden Straßen und Plätzen in Dresden:

Auffahrten A4 Dresden-Hellerau

Auffahrten A4 Dresden-Wilder Mann

Auffahrten A4 Dresden-Altstadt

Auffahrten A17 Dresden-Gorbitz

Auffahrten A17 Dresden-Südvorstadt

Auffahrten A17 Dresden-Prohlis

Theaterplatz

Devrientstraße

Kleine Packhofstraße

Ostra-Allee

Pirnaischer Platz

Carolabrücke

Carolaplatz

Im Dresdner Umland sind betroffen:

Auffahrten A4 Nossen -Ost und -Nord

-Ost und -Nord Auffahrten A4 Döbeln und Döbeln-Nord

und Döbeln-Nord Kreuzung B6/S177 Rossendorf

Kreisverkehr B6/Stolpener Straße Fischbach

Kreuzung S163/S165 Hohnstein

S156 in Neustadt/Sachsen

S159 in Neustadt/Sachsen

Bislang unbestätigten Gerüchten zufolge könnten zudem die Waldschlößchenbrücke sowie die Elbbrücken in Radebeul, Meißen und Riesa betroffen sein.

Explizit nicht lahmgelegt werden sollen Autobahnabfahrten sowie die Auffahrten der A4 Dresden-Neustadt und -Flughafen.

Trotz des Rückgangs der Elbe bleibt auch das Terrassenufer vorübergehend noch gesperrt, wie die Stadt mitteilte, da vor einer Freigabe Reinigungsarbeiten stattfinden müssten. Zudem ist die Senke unterhalb der Augustusbrücke am Sonntag noch immer voller Elbwasser.