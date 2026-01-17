St.-Pauli-Blog: So schätzt Eric Smith die Lage bei den Kiezkickern ein

St.-Pauli-Blog: Schiedsrichter Harm Osmers wird die Partie am Samstag beim BVB leiten. Schon einmal pfiff er das Duell, mit dem besseren Ende für Braun-Weiß.

Hamburg - Der FC St. Pauli ist mit einer ärgerlichen Niederlage beim VfL Wolfsburg ins Fußballjahr 2026 gestartet. Währen Eric Smith anschließend Klartext sprach, gab Alexander Blessin ein Update zu Jackson Irvine. In unserem St.-Pauli-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Millerntor-Stadion.

17. Januar, 14.36 Uhr: Eric Smith spricht vor dem Spiel beim BVB

Vor dem Spiel beim BVB äußerte sich Eric Smith (29) am Sky-Mikrofon über die Situation des FC St. Pauli: "Wir müssen in den Spiegel schauen und jeden Tag hart arbeiten, um daraus zu kommen." Hoffnung gibt den Schweden, dass die Kiezkicker in der vergangenen Saison in einer vergleichbaren Situation waren.

17. Januar, 12.02 Uhr: Harm Osmers pfeift die Partie beim BVB

Ist das ein gutes Omen? Harms Osmers (40) wird das Spiel des FC St. Pauli am Samstag bei Borussia Dortmund leiten. Unter seiner Regie gab es das Duell schon einmal, mit dem besseren Ende für die Kiezkicker. 2022 standen sich beide Vereine im DFB-Pokal-Achtelfinale im menschenleeren Millerntor gegenüber, der damalige Zweitligist setzte sich nach einem Tor von Etienne Amenyido und einem Eigentor von Axel Witsel mit 2:1 durch. Der Ehrentreffer von Erling Haaland war für den BVB zu wenig. Gegen eine Wiederholung hatte beim Kiezklub sicher niemand etwas einzuwenden.

15. Januar, 14.35 Uhr: So ist der Stand bei Jackson Irvine

Der Schock über den erneuten Ausfall von Kapitän Jackson Irvine (32) wog schwer, noch ist unklar, wie es mit dem Australier weitergeht. "Das wird sich in der nächsten Woche oder den nächsten zehn Tagen herausstellen", erklärte Trainer Alexander Blessin (52) am Donnerstag. Er bestätigte auch, dass eine erneute Operation im Raum stehe. Doch zunächst wird bei "fast täglichen" MRT-Untersuchungen vom lädierten Knöchel ein aktueller Stand eingeholt. Zudem werden Gespräche mit dem Operateur geführt. Was am Ende dabei herauskommt, wollte Blessin nicht mutmaßen. "Das ist schwierig für mich als Außenstehenden." Sollte es am Ende erneut zu einem Eingriff kommen, dürfte das wohl das Saisonaus für Irvine bedeuten und damit auch gleichzeitig das WM-Aus. Nach der ersten OP hatte es ein halbes Jahr gedauert, bis der 32-Jährige wieder auf dem Platz stand.

15. Januar, 8.42 Uhr: Eric Smith mit klarer Forderung an seine Mitspieler

Die späte Niederlage beim VfL Wolfsburg hat bei den Profis des FC St. Pauli Spuren hinterlassen. "Es tut sehr weh, aber wir waren in dieser Saison schon in dieser Situation. Ich will nicht sagen, dass wir es gewohnt sind, aber wir wissen wie es sich anfühlt. Und ehrlicherweise sind wir es Leid", sagte Kapitän Eric Smith (29) nach der Partie. "Es ist nicht das erste Mal. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber wir müssen aus unseren Fehlern lernen", zeigte sich der Schwede genervt. St. Pauli schien in der zweiten Hälfte alles unter Kontrolle zu haben, kassierte dann aber kurz vor Schluss den K.o.. "Wir bekommen gesagt, was wir tun sollen, sind dann aber nicht in der Lage, das umzusetzen", ärgerte er sich weiter. "Wir wissen, dass wir nicht die besten individuellen Spieler in der Liga haben. Da ist es umso wichtiger uns gegenseitig zu helfen - was wir dann aber nicht genug machen."

14. Januar, 21.10 Uhr: Sky-Experte Didi Hamann regt sich über Verhalten von Wolfsburg-Trainer auf

Alexander Blessin (52) hatte nach der Niederlage keine große Lust über den von Hauke Wahl (31) verschuldeten Handelfmeter zu sprechen - und schon gar nicht über das Verhalten von Wolfsburg-Trainer Daniel Bauer (43), der vehement den VAR eingefordert hatte. Stattdessen ergriff Sky-Experte Didi Hamann (52) das Wort und ließ kein gutes Haar am VfL-Coach. "Die Reaktion von Daniel Bauer ist eine Frechheit, eine Unsportlichkeit, die geahndet werden sollte", forderte der Ex-Profi. "Das sind Reaktionen, die wir aus fernen Ländern kennen. Er ist noch nicht sehr lange Cheftrainer in der Bundesliga, aber das sollte er lassen." Letztlich hatte sich Schiedsrichter Frank Willenborg (46) erst nach Aufforderung des VAR die Bilder angeschaut und auf den Punkt gezeigt. Zuvor hatte er eindeutig auf Weiterspielen entschieden.

14. Januar, 19.58 Uhr: Medizinischer Notfall bei St.-Pauli-Spiel in Wolfsburg

Bedrückende Stille: Ab etwa der 60. Minute herrschte beim Spiel des FC St. Pauli gegen den VfL Wolfsburg Schweigen in der Volkswagen-Arena. Offenbar war es im Stadion zu einem medizinischen Notfall gekommen, woraufhin beide Fanlager ihren Support einstellten. In der 72. Minute brandete kurz Applaus auf, anschließend gingen die Gesänge wieder los. Der Stadionsprecher gab kurz darauf bekannt, dass die betroffene Person versorgt wurde und wieder stabil sei.

14. Januar, 17.49 Uhr: Das sagt Eric Smith vor dem Wolfsburg-Spiel

Endlich geht es für den FC St. Pauli wieder los. Für Eric Smith (28), der als Kapitän aufläuft, war die Pause sogar noch ein bisschen länger. "Es fühlt sich sehr lange an, weil ich vor Weihnachten ja auch noch gesperrt war", sagte der Schwede am Sky-Mikro unmittelbar vor der Partie. Aufgrund der nicht ganz so guten Ausgangslage legten die Kiezkicker früh mit der Vorbereitung wieder los. "Wir wollen uns in allen Punkten verbessern", begründete Smith. Verzichten muss St. Pauli auf den verletzten Jackson Irvine (32). "Ein harter Schlag, aber wir versuchen das Beste. Es ist für jedes Team in der Liga schwierig, wenn der Kapitän ausfällt", machte Smith deutlich, der mit drei Punkten ins Fußballjahr 2026 starten will.

13. Januar, 14.09 Uhr: Jackson Irvine fällt bis auf Weiteres aus

Schlechte Nachrichten von Jackson Irvine (32)! Wie der Verein am Dienstagnachmittag bekannt gab, wird der Australier erneut ausfallen. Beim Kapitän sind Probleme am linken Fuß aufgetreten. Bereits im April des vergangenen Jahres hatte sich der 32-Jährige nach einer knöchernen Stressreaktion einer Operation an diesem Fuß unterzogen. Erst im Oktober hatte er daraufhin sein Comeback gegeben und seine Bedeutung für das Spiel der Kiezkicker unter Beweis gestellt. Nun muss Trainer Alexander Blessin (52) erneut auf den Ausfall reagieren.

13. Januar, 10 Uhr: Frank Willenborg pfeift die Partie beim VfL Wolfsburg

Ist das ein gutes Omen? Frank Willenborg (46) wird am Mittwochabend (18.30 Uhr) die Partie des FC St. Pauli beim VfL Wolfsburg leiten. Für die Kiezkicker ist das eine gute Nachricht. Denn unter der Leitung des Realschullehrers aus Osnabrück konnte St. Pauli zwölf der 22 Partien gewinnen, darunter auch die letzten drei - allesamt in der Aufstiegssaison 2023/24. Sieben Begegnungen gingen hingegen verloren. Generell hat Willenborg mit Bayer Leverkusen nur einen Verein öfter gepfiffen als die Boys in Brown, die aber mehr Siege einfuhren als die Werkself. Mit dem 46-Jährigen an der Pfeife konnte Wolfsburg fünf der acht Spiele erfolgreich bestreiten, die restlichen drei gingen verloren. Assistiert wird Willenborg an der Seite von Robert Wessel (40) und Eric Müller (35). VAR ist Sören Storks (37).

8. Januar, 18.08 Uhr: Erik Ahlstrand wechselt auf Leihbasis zu Heracles Almelo

Der FC St. Pauli leiht Erik Ahlstrand bis zum Saisonende an den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo aus. Darüber hinaus besitzt der aktuell Tabellen-17. der Eredivisie im Sommer eine Kaufoption. Ahlstrand kam bei den Kiezkickern bislang kaum zum Zuge, auch wenn ihm immer wieder gute Fortschritte attestiert worden waren, wie Sportchef Andreas Bornemann (56) bestätigte. Sein Hauptproblem sei die starke Konkurrenz. Insgesamt kam Ahlstrand in zwei Jahren nur auf sechs Kurzeinsätze für die Profis (41 Minuten insgesamt), wusste dafür aber bei der U23 in der Regionalliga Nord zu überzeugen. Nun darf er sich zumindest bis Saisonende auf höherem Niveau beweisen.

8. Januar, 13.42 Uhr: FC St. Pauli spielt verschiedene Szenarien durch

Die Prognosen sehen nicht gut aus. Aufgrund der Wetterkapriolen ist derzeit noch unklar, ob das Heimspiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) wie geplant stattfinden kann. Wie der Verein am Donnerstagmittag erklärte, müsse man die Entwicklung der Wetterlage abwarten, um eine Entscheidung treffen zu können. "Alle Verantwortlichen im Verein arbeiten seit Tagen an verschiedenen Szenarien, um handlungsfähig zu sein und stehen im kontinuierlichen Austausch mit unterschiedlichen Fachleuten, Behörden, DFL, Dienstleistern und vielen weiteren Beteiligten", teilte ein Sprecher mit. Noch sei unklar, ob das Spiel stattfinden könne.

8. Januar, 9.08 Uhr: Florian Exner leitet die Partie gegen RB Leipzig

An ihn hat St. Pauli keine guten Erinnerungen! Schiedsrichter Florian Exner (35) wird am Samstag (15.30 Uhr) die Partie gegen RB Leipzig leiten. Während die Premiere des gelernten Rechtsanwaltes aus Münster mit einem 3:2-Sieg im damaligen Topspiel gegen Greuther Fürth mündete, gab es nach dem zweiten Einsatz von ihm ordentlich Redebedarf. Exner pfiff in der vergangenen Saison das Gastspiel des VfB Stuttgart am Millerntor, das mit 0:1 verloren ging. Dabei stellte der 35-Jährige zunächst Siebe Van der Heyden (27) vom Platz, in der Nachspielzeit zeigte er Nikola Vasilj (30) binnen weniger Sekunden die Ampelkarte. Der Keeper musste im Anschluss von seinen Mitspielern zurückgehalten werden, sonst wäre er dem Referee wohl an die Gurgel gegangen.

5. Januar, 13 Uhr: Erik Ahlstrand steht vor einem Wechsel in die Niederlande

Beim FC St. Pauli kam Erik Ahlstrand (24) bislang kaum zum Zuge, daran dürfte auch der gute Auftritt beim Test gegen Werder Bremen wenig ändern. Zwar zeigte sich Sportchef Andreas Bornemann (54) auf TAG24-Nachfrage zufrieden mit der Entwicklung des Schweden, gab aber auch zu, dass man unter gewissen Umständen einem Wechsel nicht im Wege stehen würde. Und genau dazu scheint es jetzt zu kommen. Wie die schwedische Zeitung Expressen berichtet, soll Ahlstrand kurz vor einem Wechsel zum niederländischen Erstligisten Heracles Almelo stehen. Bislang kam der 24-Jährige bei den Profis nur zu fünf Kurzeinsätzen in der Liga und einem im DFB-Pokal.

4. Januar, 18.37 Uhr: FC St. Pauli komplettiert Torwartteam

Der FC St. Pauli hat auf die Verletzung von Simon Spari (23) reagiert und mit Emil Gazdov (22) das Torwartteam komplettiert. Der Keeper wurde vom CF Montréal bis zum Saisonende ausgeliehen, zudem sicherten sich die Kiezkicker eine Kaufoption. "Emil ist sehr dynamisch und explosiv in seinen Bewegungen, zudem strahlt er Ruhe und Souveränität aus. Er antizipiert gut bei langen Bällen und traut sich auch, das Tor für Defensivaktionen zu verlassen. Auch im Aufbauspiel agiert er ruhig und abgeklärt", freute sich Trainer Alexander Blessin (52) über seinen zweiten Winter-Neuzugang. Gazdov, der neben der kanadischen auch die bulgarische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde bei den Vancouver Whitecaps ausgebildet und wechselte von dort aus zu Pacific FC. Von Oktober 2020 bis Februar 2022 stand Gazdov im Kasten der U19 des 1. FC Nürnburg ehe er wieder nach Kanada zurückkehrte und sich 2025 Montréal anschloss. Zuletzt war er ein halbes Jahr an Valour FC ausgeliehen. Gazdov selbst sagte zu seinem Wechsel: "Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die neue Herausforderung beim FC St. Pauli. Die Zeit in Hamburg möchte ich bestmöglich für meine fußballerische Weiterentwicklung nutzen und möglichst viele Erfahrungen bei einem Bundesligateam sammeln."

4. Januar, 11.42 Uhr: Das müssen Fans zum Werder-Testspiel wissen

Die Entscheidung ist gefallen: Das Testspiel gegen Werder Bremen (15.30 Uhr) wird vor Zuschauern ausgetragen. Allerdings bietet der Verein den Zuschauern, die aufgrund der Witterungsbedinungen oder anderen Gründen nicht kommen können, eine Alternative an. Diese sollen bis 13.30 Uhr ihr Ticket auf dem offiziellen Zweitmarkt-Portal einstellen, entweder werden sie dann von anderen Fans übernommen oder bekommen eine Erstattung zurück. Auch ein späteres Hineinstellen sei noch möglich. Darüberhinaus denkt der Verein auch über ein Gratisticket für ein anderes Testspiel nach.

2. Januar, 10.28 Uhr: Andreas Hountondji fällt bis auf Weiteres aus

Bitterer Start ins neue Jahr für Andreas Hountondji (23): Wegen eines Haarrisses am linken Sprunggelenk fällt der Stürmer bis auf Weiteres aus.

Das teilte der FC St. Pauli am Freitagmorgen mit. Der 23-Jährige hatte sich die Verletzung im letzten Auswärtsspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am 21. Dezember zugezogen. Nach der ersten Diagnose vor Weihnachten wurde der Haarriss inzwischen durch zusätzliche osteologische Untersuchungen bestätigt.

29. Dezember, 9.29 Uhr: FC St. Pauli wohl mit Interesse an japanischen U20-Nationalspieler

Der Transfer von Tomoya Ando (26) gilt als sicher, nun hat der FC St. Pauli einen weiteren Japaner ins Visier genommen. Laut dem Portal liga-zwei.de sind zahlreiche Vereine am U20-Nationalspieler Shunsuke Saito interessiert, dazu zählen neben den Kiezkickern unter anderem die SV Elversberg oder der BVB. Favorit soll bislang allerdings Hannover 96. Die Niedersachsen haben einen Kooperationsvertrag mit dem Zweitliga-Meister Mito HollyHock, bei dem Saito unter Vertrag steht. Der Deal ist aber noch nicht durch. Bei den meisten Vereinen wäre er wohl für die U23 vorgesehen. In der abgelaufenen Saison hatte der 20-jährige Mittelfeldspieler mit acht Toren in 27 Spielen großen Anteil am Aufstieg.

27. Dezember, 14.11 Uhr: St. Pauli vor Verpflichtung von Tomoya Ando

Wird er die erste Verstärkung im Winter-Transferfenster? Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, steht der FC St. Pauli kurz vor der Verpflichtung von Tomoya Ando (26). Der japanische Abwehrspieler von Avispa Fukuoka muss demnach nur noch den obligatorischen Medizincheck bestehen und seinen Vertrag unterschreiben, alles andere sei bereits perfekt. Ando ist Nationalspieler und laut dem Bericht entweder komplett ablösefrei oder für eine sehr geringe Summe für die Kiezkicker zu haben - diese dürften den Neuzugang allerdings erst nach dem offiziellen Start der Transferperiode am 1. Januar verkünden.

24. Dezember, 15.30 Uhr: St. Pauli startet an Neujahr in die Vorbereitung

Nach dem letzten Treffen am vergangenen Montag genießen die Profis des FC St. Pauli ihre wohlverdiente, wenn auch kurze Weihnachtspause. Denn am Neujahrstag legen die Kiezkicker wieder los. Einen Tag darauf bietet sich bei der einzigen öffentlichen Einheit die Möglichkeit, das Team zu beobachten. Start ist zwischen 11 und 11.30 Uhr. Am 4. Januar (15.30 Uhr) steht schließlich das Testspiel gegen Werder Bremen an, ehe es dann schon wieder in die Vorbereitung auf die Partie gegen RB Leipzig (10. Januar/15.30 Uhr) sechs Tage später geht.

24. Dezember, 11.13 Uhr: Martijn Kaars für "Tor des Monats" nominiert

Es war nicht nur wichtig, sondern auch verdammt schön: Im Kellerduell gegen den 1. FC Heidenheim brachte Martijn Kaars (26) St. Pauli mit einem Knaller unter die Latte in Führung. Jetzt wurde der Treffer für das "Tor des Monats" Dezember nominiert - zusammen mit gleich neun anderen äußerst sehenswerten Buden. Abgestimmt werden kann auf der offiziellen Website der Bundesliga.

23. Dezember, 14.11 Uhr: Saliakas soll bei AEK Athen auf dem Zettel stehen

Zieht es ihn zurück in die Heimat? Manolis Saliakas (29) durchlebt eine schwierige Saison, stand in der Bundesliga erst viermal in der Startelf des FC St. Pauli. Wie das Portal "SDNA" berichtet, soll AEK Athen ein Auge auf den Rechtsverteidiger geworfen haben. Demnach sucht der griechische Verein nach einem passenden Spieler, der sich mit Lazaros Rota (28) auf der rechten Abwehrseite abwechseln kann. Ein Kandidat sei Saliakas, der seit 2022 bei den Kiezkickern spielt. Womöglich entflieht er schon im kommenden Winter-Transferfenster seiner unbefriedigenden Situation in Hamburg?

23. Dezember, 9.24 Uhr: Kehrt Morgan Guilavogui zurück?

Gegen Mainz wurde mal wieder deutlich, woran es beim FC St. Pauli hakt: Offensiv fehlt einfach die Durchschlagskraft. Das belegen auch die nur 13 erzielten Tore. Wie das Abendblatt berichtet, arbeitet Sportchef Andreas Bornemann (53) daher an der spektakulären Rückholaktion von Morgan Guilavogui (27). Der Angreifer hatte mit sechs Toren großen Anteil am Klassenerhalt, musste aber zurück zu seinem Stammverein RC Lens. Dabei hatte St. Pauli sogar die vereinbarte Kaufoption gezogen, doch letztlich holte Lens den 27-Jährigen gegen seinen Willen zurück. Beim Überraschungstabellenführer der Ligue 1 kommt Guilavogui kaum zum Zuge. Das Problem: Lens will den Franzosen nur verkaufen und nicht erneut verleihen. Fraglich, ob St. Pauli eine Ablöse von mehreren Millionen Euro stemmen kann und will.

22. Dezember, 14.40 Uhr: Martijn Kaars mit Muskelverletzung im Adduktorenbereich

Beim Gruselkick in Mainz wurde Martijn Kaars (26) schmerzlich vermisst, am Montag gab der Verein ein Verletzungsupdate. Demnach hat sich der Angreifer eine leichte strukturelle Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Eine MRT-Untersuchung bestätigte diese Diagnose. Wie lange der 26-Jährige nun ausfällt, ist noch offen.

22. Dezember, 9.15 Uhr: So sah Louis Oppie den Zusammenstoß mit Nikola Vasilj

Es war ein großer Schock. Nach einer guten Stunde war Louis Oppie (23) bei einem Mainzer Freistoß von seinem eigenen Torwart Nikola Vasilj (30) abgeräumt worden, beide blieben am Boden liegen und mussten behandelt werden. Oppie verließ kurz darauf den Platz und stellte sich nach der Partie mit dick bandagiertem Knie den Fragen der Journalisten. "Ich glaube, ich bin irgendwie blöd aufgekommen", erklärte er. Im ersten Moment habe er das aufgrund des Adrenalins gar nicht richtig gemerkt. "Es hat sich ein bisschen komisch in den Beinen angefühlt." Als dem 23-Jährigen die Szene noch einmal vorgespielt wird, muss er kurz durchatmen. "Sieht schon ein bisschen übel aus", gestand Oppie. Aber zum Glück kamen beide Kiezkicker schadlos aus der Situation heraus.

21. Dezember, 14.35 Uhr: Martijn Kaars fällt verletzt aus

Was für eine Hiobsbotschaft! Martijn Kaars (26) wird dem FC St. Pauli für das wichtige Spiel in Mainz fehlen, wie aus den Mannschaftsaufstellungen hervorgeht. Für ihn rückt Andréas Hountondji (23) in die Startelf. So sehen die Aufstellungen aus: Mainz: Batz - Kohr, Hanche-Olsen, Potulski - da Costa, Kai. Sano, Widmer, Nebel, J.-S. Lee, Amiri - Hollerbach St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Wahl, Mets - Pyrka, Sands, Oppie, Fujita, Irvine - A. Hountondji, Pereira Lage

18. Dezember, 9.38 Uhr: Matthias Jöllenbeck greift in Mainz zur Pfeife

Zum Jahresabschluss reist der FC St. Pauli noch einmal zum Kellerduell nach Mainz und trifft dabei auf einen alten Bekannten. Matthias Jöllenbeck (38) leitete die Partie. Der Arzt pfiff die Kiezkicker bereits zum Saisonauftakt gegen den BVB (3:3). Und auch die Mainzer hatten mit dem 38-Jährigen schon einmal das Vergnügen. Die Begegnung in Frankfurt ging allerdings mit 0:1 verloren.

15. Dezember, 18.04 Uhr: Sperre für Eric Smith

Die Kiezkicker müssen ausgerechnet im wichtigen Duell gegen Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 auf Eric Smith verzichten.

Der Abwehrchef kassierte am Samstag im Kellerduell gegen die Heidenheimer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte eine rote Karte. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes belegte den 28-Jährigen mit einem Spiel Sperre.

14. Dezember, 15.11 Uhr: Adam Dzwigala überzeugt als Edeljoker

Er ist der Mann für alle Fälle beim FC St. Pauli! Wieder einmal musste Adam Dzwigala (30) einspringen, nachdem Eric Smith (28) kurz vor der Pause mit Rot vom Platz geflogen war. Dabei zeigte sich der Pole bislang nicht immer zimperlich. "Wir hatten es auch schon, dass er bei der ersten Aktion gelb bekommt oder sogar rot. Es geht darum, eine Balance zu finden", erklärte Trainer Alexander Blessin (52) und spielte auf die Aggressivität in den Zweikämpfen an. "Aber dass wir ihn immer wieder reinschmeißen können, das hat er schon des Öfteren bewiesen" Vor allem vor dem 2:0 überzeugte Dzwigala mit resolutem Einsatz und eroberte den Ball. Aus Sicht der Heidenheimer nicht ganz regelkonform, doch Schiri Sören Storks (37) ahndete das Foul nicht. Auch von Hauke Wahl (30) gab es ein Sonderlob für den Polen. "Auf Adam ist immer Verlass. Den kannst du nachts um drei Uhr wecken und sagen, jetzt musst du ran, und er ist immer da und gibt auch im Training immer Gas." Dzwigala sei ein Paradebeispiel für Professionalität, wie Wahl es nannte, und "das absolute Gegenteil von einem Stinkstiefel". Genau deswegen ist er eben auch so wichtig für St. Pauli.

14. Dezember, 11.25 Uhr: Ricky-Jade Jones wird erst ein- und dann wieder ausgewechselt

Wenn ein Spieler ein- und später ausgewechselt wird, ist dies meist als Höchststrafe zu verstehen. Im Fall von Ricky-Jade Jones (23) war dies aber anders. Der Angreifer war in der 75. Minute für Doppel-Torschütze Martijn Kaars (26) in die Partie gekommen, in der Nachspielzeit musste er für Connor Metcalfe (26) weichen und fasste sich dabei mehrmals an den rechten hinteren Oberschenkel. "Er hat einen Schlag abbekommen", erklärte Trainer Alexander Blessin (52). "Ob es nur der Schlag ist oder ob er sich dabei gezerrt hat, weiß ich nicht", erklärte er weiter.

13. Dezember, 14.30 Uhr: St. Pauli gegen Heidenheim erneut unverändert

Ein klares Zeichen: Alexander Blessin vertraut auch gegen Heidenheim derselben Startelf wie zuletzt. Es gibt erneut keine Änderungen in der Anfangsformation der Kiezkicker. So starten die Braun-Weißen: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Pyrka, Sands, Oppie, Fujita, Irvine - Kaars, Pereira Lage

11. Dezember, 16.56 Uhr: Andréas Hountondji verzichtet freiwillig auf den Africa Cup

Es war eine überraschende Nachricht: St. Paulis Andréas Hountondji (23) verzichtet freiwillig auf seine Teilnahme am Africa Cup, teilte der Verband des Benin mit. Eigentlich war der 23-Jährige für die anstehende Meisterschaft nominiert worden, doch verletzungsbedingt zog er einen Schlussstrich. Sein Vereinstrainer Alexander Blessin (52) zeigte sich von der Entscheidung überrascht. "Er kam auf uns zu und hat es so mit dem Verband auch geregelt", erklärte er. Aufgrund der immer wiederkehrenden Verletzungen zeigte sich der Coach erleichtert. "Es geht auch mal darum, den Spieler wieder gesund zu bekommen." Inwiefern die Absage weitere Folgen für die Zukunft von Hountondji in der Nationalmannschaft hat, ist noch unklar. "Ich glaube, er liebt sein Land und er hat bisher auch immer mir den Eindruck vermittelt, dass er unbedingt für sein Land auch spielen will", sagte Blessin, der wusste, dass nicht jeder die Entscheidung toll finden werde. So wird der Angreifer, wenn er denn fit ist, in diesem Jahr noch gegen Mainz, aber vor allem für die ersten Spiele im neuen Jahr zur Verfügung stehen, für die der Verein eigentlich nicht mit ihm geplant hatte.

11. Dezember, 10.40 Uhr: St. Pauli und Leverkusen bestreiten erstes Viertelfinale

Nach der Auslosung am Sonntag steht nun auch der Termin für das DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen fest. Der FC St. Pauli kämpft gegen die Werkself am 3. Februar ab 20.45 Uhr um den Einzug ins Halbfinale. Eineinhalb Wochen später kommt es dann in der Bundesliga zum erneuten Duell. Der genaue Termin steht aber noch nicht fest.

11. Dezember, 10.35 Uhr: Sören Storks leitet die Partie gegen den 1. FC Heidenheim

Zwei Tage vor dem Duell der Kiezkicker gegen den 1. FC Heidenheim steht auch der Schiedsrichter fest. Sören Storks (37) wird das Kellerduell am Millerntor leiten. In dieser Saison pfiff er bereits das Auswärtsspiel von St. Pauli bei Werder Bremen (0:1). Generell lautet die Bilanz unter ihm: zwei Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Ähnlich sieht es auch bei Heidenheim aus, wobei Storks beim FCH auf die zweitmeisten Einsätze seiner Karriere kommt: drei Siege, zwei Unentschieden und acht Niederlagen.

7. Dezember, 19.50 Uhr: FC St. Pauli muss im Pokal nach Leverkusen

Friedhelm Funkel (71) hat dem FC St. Pauli kein Glück beschert. Der Ex-Trainer zog Bayer Leverkusen als Gegner, gespielt wird beim Meister von 2023. Wann das Viertelfinale ausgetragen wird, ist noch offen. Die Termine sind der 3. oder 4. sowie der 10. oder 11. Februar 2026. Wird es die zweite Pokalwoche, treffen beide Teams binnen weniger Tage zweimal aufeinander. Denn zwischen dem 13. und 15. Februar steigt das Liga-Rückspiel in der BayArena. "Friedhelm Funkel hätte uns einen etwas weniger schweren Gegner zulosen können. Dennoch werden wir natürlich alles reinwerfen, um das Halbfinale zu erreichen. Als Favorit werden wir aber wohl nicht nach Leverkusen reisen", sagte Trainer Alexander Blessin (52). Sportchef Andreas Bornemann (53) machte keinen Hehl daraus, dass man sich ein Heimspiel gewünscht hätte. "Aber wir nehmen die Auslosung an wie sie ist. Besonders gegen die großen Clubs der Bundesliga haben wir bereits starke Auftritte gezeigt."

7. Dezember, 12 Uhr: Hauke Wahl gesundheitlich angeschlagen

Es war eine kleine Überraschung. Beim 1:1-Unentschieden in Köln musste Abwehrspieler Hauke Wahl (31) in der Halbzeit in der Kabine bleiben, der Grund war zunächst nicht erkennbar. Nach der Partie klärte Trainer Alexander Blessin (52) aber auf. "Es war grenzwertig, dass er überhaupt gespielt hat. Er hat sich die vergangenen zwei Tage hundsmiserabel gefühlt." Trotz eines starken Infekts hatte Wahl sich für die Mannschaft geopfert. "Unter normalen Umständen, wenn es nicht so prekär gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich darauf verzichtet", gestand der 52-Jährige. "Er wollte aber der Mannschaft helfen, hat es probiert, aber schon nach 35 Minuten gemerkt, dass es nicht mehr geht." Noch ist unklar, ob es ein Magen-Darm-Infekt oder etwas anderes ist.

6. Dezember, 14.30 Uhr: St. Pauli gegen Köln mit derselben Elf wie im Pokal

Never change a winning team: Der FC St. Pauli hat rund eine Stunde vor dem Anpfiff seine Startelf für das Auswärtsspiel in Köln bekannt gegeben - Coach Alexander Blessin vertraut derselben Elf wie beim Pokalsieg in Gladbach. So beginnen die Kiezkicker: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Pyrka, Sands, Oppie, Fujita, Irvine - Kaars, Pereira Lage