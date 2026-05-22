Channel Aid in Hamburg: Weltstar zu Gast, Rapper gibt einzige Deutschland-Shows

Hamburg - Mit Kontra K und Calum Scott geht Channel Aid 2026 in die nächste Runde. An drei Tagen im Oktober wird die Channel-Aid-Konzertreihe "Live in Concert" im Hamburger Schauspielhaus erwartet.

Kontra K wird bei Channel Aid seine einzigen Deutschland-Konzerte spielen. © Daniel Karmann/dpa

Mit einem Doppelkonzert gibt Kontra K bei Channel Aid damit seine einzigen beiden Deutschland-Shows.

Die Fans können sich unter anderem auf Einblicke in sein neues Album freuen.

"Wir sind unglaublich stolz auf das Channel Aid Line-up in diesem Jahr", sagte Fabian Narkus, Gründer von Channel Aid.

Den Abschluss bildet der englische Sänger und Songwriter Calum Scott. "Mit Calum Scott haben wir einen Weltstar gewinnen können. Wir alle kennen seine Musik", so Narkus. Der Sänger wird seine größten Hits wie "Dancing on My Own" oder "You Are The Reason" spielen.

Wie in den vergangenen Jahren werden die Auftritte nicht mit üblichen Shows der Sänger vergleichbar sein. Die Künstler werden von einem 65-köpfigen Lufthansa-Orchester unter der Leitung von Kristjan Järvi begleitet. Der Dirigent kehrt nach seiner Show im Jahr 2020 zurück auf die Channel Aid Bühne.