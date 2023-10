Jetzt ist es raus: Er übernimmt die Hauptrolle im neuen Hercules-Musical!

Hamburg - Am Mittwoch wurde endlich enthüllt, wer die Hauptrolle im neuen "Hercules"-Musical in Hamburg übernehmen wird: Der Musicalstar Benét Monteiro (38), der zuletzt in der Rolle von Alexander Hamilton zu sehen war, wird sich im kommenden Frühjahr in den ehrlichen Zeus-Helden verwandeln.

Musicalstar Benét Monteiro (38) spielte zuletzt die Hauptrolle im Rap-Musical "Hamilton": Nun darf er "Hercules" kreieren. © TAG24/Franziska Rentzsch

Musical-Fans kennen Benét schon aus einschlägigen Produktionen wie Der König der Löwen (als Simba), Sister Act, Kinky Boots oder Mamma Mia!. Bis Mitte Oktober stand der Brasilianer außerdem noch für das Rap-Musical "Hamilton" auf der Bühne.

Seit Wochen hatten Fans spekuliert, wer die Rolle des "Hercules" in Hamburg wohl übernehmen könnte. Ein Name fiel dabei besonders oft: Alexander Klaws. Der 40-Jährige, der als erster "DSDS"-Gewinner bekannt wurde, übernahm bereits in anderen Musical-Produktionen wie "Tarzan" oder "Die Passion" die Hauptrolle.

Auffällig: Zusammen mit Sabrina Weckerlin (37), die zuletzt die Eiskönigin im gleichnamigen Hamburger Musical gespielt hatte, sang er im Sommer zur Eröffnungsfeier der Special Olympics World Games ausgerechnet einen Song aus – na klar: dem Disney-Film Hercules. Als sich Alex dann auch noch durchtrainiert und mit Sixpack auf seinem Instagram-Account zeigte, war für viele Fans bereits klar: "Entweder wirst Du im Musical 'Hercules' mitspielen oder Du machst bei den 'Avengers' mit".

Doch sie hatten sich geirrt: Denn am Mittwochabend war es nun Benét, der im Kent Club auf die Bühne gebeten wurde und zum ersten Mal als offizieller Hercules-Darsteller den Song "Endlich angekommen" der deutschen Musical-Adaption vorstellte. Aber auch er betonte lachend: "Als ich die Einladung bekommen habe, dachte ich: Ich muss sofort ins Gym."

"Was ihn als Künstler ausmacht, ist, dass er trotz aller Farben, die er auf der Bühne spielen kann, immer sehr offen, ehrlich und auch verletzlich sein kann: Was könnten wir uns für unseren Titelhelden mehr wünschen?", sagte Castingdirector Ralf Schädler am Abend.

"Ich werde wirklich Hercules spielen, das ist der Wahnsinn!", freute sich dazu Benét.