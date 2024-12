Von Essensschlacht bis Chip im Kopf: Das sind Sachsen-Anhalts skurrilste Polizeifälle 2024!

Sachsen-Anhalt - In Sachsen-Anhalt gab es in diesem Jahr wieder einige Einsätze, die selbst die erfahrensten Polizisten überraschen würden: TAG24 hat für Euch die kuriosesten Polizeifälle 2024 zusammengefasst.

Die Bundespolizei empfing die Frau (21) nach ihrer Aktion am Hauptbahnhof in Magdeburg. (Symbolbild) © 123rf/maryskovpen

Eine Frau, die auf der Bahnstrecke in Richtung Magdeburg unterwegs war, brachte sich in Lebensgefahr. Als sie den Grund für ihr Verhalten nannte, staunte die Polizei nicht schlecht.

Ein aufmerksamer Bahnfahrer sah die gefährliche Aktion der 21-Jährigen und leitete eine Schnellbremsung ein.

Die junge Frau stieg daraufhin in die Bahn ein und verschwand dort in der Zugtoilette.

Die Bundespolizeiinspektion nahm die Frau am Hauptbahnhof in Magdeburg in Empfang. Bei der Befragung der lebensmüden Deutschen gab diese an, sich lediglich im Gleisbereich aufgehalten zu haben, um den Zug noch rechtzeitig zu erreichen.