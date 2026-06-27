27.06.2026 07:53 Hitze-Blog für Leipzig: Am Samstag bis zu 40 Grad angekündigt

Eine Hitzewelle erfasst Leipzig und sorgt für Absagen von Konzerten, Festen und Veranstaltungen. TAG24 fasst die Entwicklungen zusammen.

Von Michi Heymann, Nico Zeißler, Juliane Bonkowski, Annika Rank, Tamina Porada, Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Eine Hitzewelle zieht über Deutschland und sorgt auch in der Messestadt für hohe Temperaturen. In den kommenden Tagen werden Höchstwerte deutlich jenseits der 30-Grad-Marke erwartet. Der Höhepunkt wird laut aktuellen Vorhersagen am Wochenende erreicht. Dann sind bis zu 40 Grad oder mehr möglich.

Eine Abkühlung wird in den kommenden Tagen notwendig sein. © Sebastian Willnow/dpa Schon für die vergangenen Tage hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben und auch in den Nächten ist kaum mit Abkühlung zu rechnen. Verantwortlich dafür ist das Hoch "Hartmut." "Die Aussichten sind wirklich hochsommerlich heiß - und rekordverdächtig heiß noch dazu", sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Wie die Stadt Leipzig in ihrer App mitteilte, wird für das Wochenende ebenfalls eine starke Wärmebelastung und eine Temperatur von bis zu 41 Grad erwartet. Leipzig Lokal Sieben Einsatzfahrzeuge! Großer Rettungseinsatz am Leipziger Hauptbahnhof Auch einige Konzerte und Veranstaltungen drohen der Hitze zu erliegen, viele wurden bereits abgesagt. In unserem TAG24-Blog informieren wir Euch über alle aktuellen Entwicklungen.

27. Juni, 7.53 Uhr: Bis zu 40 Grad am Samstag angekündigt

Auch für den heutigen Samstag hat der DWD wieder eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. Es ist der 3. Tag dieser Warnsituation in Folge. An der Wetterstation am Flughafen Leipzig/Halle wurden um 7 Uhr morgens 25 Grad gemessen. Die Experten erwarten, dass das Thermometer am Samstagmittag 38 Grad und am -abend dann 40 Grad anzeigen wird. Dazu scheint überwiegend die Sonne bei schwachem Wind.

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Am Samstag steigen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag noch einmal an. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

26. Juni, 21.39 Uhr: Das waren die Tageshöchstwerte am Freitag

Die Wetter-Station Holzhausen hat am Freitag zwischen 17 und 19 Uhr mit 35 Grad die heißeste Phase des Tages gemessen. Bei der Station am Flughafen Leipzig/Halle "Runway Nord 2" kletterte das Thermometer gegen 17.30 Uhr sogar auf 38 Grad.



Die für die Nacht erwarteten Tiefstwerte liegen voraussichtlich bei 23 Grad.

26. Juni, 17.16 Uhr: Belantis bleibt am Sonntag zu

"Eure Sicherheit und das Wohl unseres Teams liegen uns sehr am Herzen", schrieb der Freizeitpark "Belantis" am Freitag auf Instagram. Wegen der hohen Temperaturen werden die Öffnungszeiten angepasst. Am Samstag öffnet der Park von 10 bis 15 Uhr, am Sonntag bleibt er komplett geschlossen. Wer für Sonntag schon ein Ticket hatte, wurde von den Betreibern angeschrieben. Am Samstag wird das Wasser im Bistro und den Shops zum halben Preis verkauft. An den Tageskassen wird außerdem ein gratis Wiederkehr-Ticket angeboten, um "Belantis" bei milderen Temperaturen nochmal zu besuchen.

Auch wenn einige Attraktionen mir Wasser sind und kurzzeitig für Abkühlung sorgen, wollen die Betreiber die Besucherinnen und Besucher und die Mitarbeitenden schützen. © Hendrik Schmidt/dpa

26. Juni, 15.55 Uhr: Uni Leipzig muss Hörsäle und Bibliothek schließen

Die Universität Leipzig schließt mehrere Räumlichkeiten am Campus Augustusplatz wegen der Hitze. Sowohl Freitag als auch am Wochenende bleiben viele Hörsäle und zeitweise sogar die Campus-Bibliothek zu. Studenten sollen sich darauf einstellen, dass Lehrveranstaltungen deshalb kurzfristig abgesagt werden könnten. Alle geplanten Prüfungen sollen aber stattfinden. Welche Bibliotheken sonst noch von Einschränkungen betroffen sind, lest Ihr auf der Webseite der Universitätsbibliotheken.

26. Juni, 15.15 Uhr: Connewitzer Kiez-Flohmarkt wird verschoben

Eigentlich sollte am Sonntag der zweite Connewitzer Kiez-Flohmarkt des Jahres stattfinden. Aufgrund der erwarteten großen Hitze haben sich die Organisatoren nun jedoch entschieden, die Veranstaltung zu verschieben. Nachgeholt werden soll das Trödel-Event exakt eine Woche später, am 7. Juli.

26. Juni, 14.55 Uhr: Märchen-Premiere der Leipziger Oper abgesagt

Die Oper Leipzig und die Schaubühne Lindenfels haben ihre für Samstag 15 Uhr geplante Premiere des musikalischen Märchens "Pit und Paula - frisch versalzen" abgesagt. "Der Auftritt des Kinder- und Jugendchores wäre nicht zu verantworten", teilten die Verantwortlichen mit. Der neue Premierentermin ist am kommenden Dienstag (30. Juni) um 11 Uhr ebenfalls in der Schaubühne Lindenfels auf der Karl-Heine-Straße. Alle Infos zu Tickets und einem möglichen Zusatztermin findet Ihr unter anderem auf der Webseite der Schaubühne.

26. Juni, 12.49 Uhr: Kletterpark und Adventure-Park Markkleeberg schließen

Auch der Markkleeberger Kletterpark und die daneben liegende Minigolf-Anlage bleiben von Freitag (12 Uhr) bis einschließlich den kompletten Sonntag geschlossen. "Wir freuen uns darauf, euch bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen", schrieb der Kletterpark auf Instagram.

Der Kletterpark Markkleeberg bleibt am Wochenende geschlossen. (Archivbild) © Anke Brod

26. Juni, 11.01 Uhr: Öffentliche Lagerfeuerstellen und Grillplätze dürfen nicht benutzt werden

Am Freitagvormittag hat die Stadt die Nutzung der öffentlich ausgewiesenen Feuerstellen und öffentlichen Grillplätze untersagt. Grund dafür ist die mittlere bis hohe Waldbrandgefahr. Das betrifft die Feuerstellen im Stadtwald in der Friesenstraße, Nonnenweg/ Waldgebiet Nonne und Waldstraße/ Marienweg und die öffentlichen Grillplätze im Friedenspark, im Rosental, im Rabet, im Lene-Voigt-Park und im Erholungspark Lößnig-Dölitz. Sie sollen wieder freigegeben werden, sobald die Wetterlage sich entspannt. Bis dahin sollen aber alle Leipzigerinnen und Leipziger sich in Waldgebieten besonders vorsorgend verhalten und auf den Brandschutz achten.

26. Juni, 10.53 Uhr: Erfrischungskarte - Wo es am heißesten ist und wo nicht

Vor allem im dicht bebauten Stadtgebiet ist die Hitzebelastung teilweise extrem, was dann auch dazu führt, dass es sich nachts nicht anfühlt. Die Stadt Leipzig hat auf Ihrer Webseite eine Karte veröffentlicht, wo die heißesten und kühlsten Orte in Leipzig sichtbar sind. Besonders heiß ist es in engen Straßenzügen und offenen Plätzen. Der Augustusplatz, die Grimmaische Straße und der Naschmarkt gehören beispielsweise zu den Orten mit der extremsten Hitzebelastung. Abkühlung gibt es hingegen in den Parks und Wäldern, wie beispielsweise im Rosental (abseits der großen Wiese und dem Teich), Clara-Zetkin-Park, Friedenspark und natürlich dem Auwald. Dort ist die Belastung am geringsten. Die Verbraucherzentrale Sachsen hat außerdem Tipps veröffentlicht, mit welchem Essen und Trinken Ihr Eurem Körper bei der Hitze etwas Gutes tun könnt. Mehr dazu im Artikel: "Hitzewelle erreicht Höhepunkt: Was wichtig ist bei der Ernährung und was gar nicht geht".

Abkühlung gibt es vor allem im Grünen. © Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa; Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenordnung, GeodatenService

26. Juni, 8.20 Uhr: Leipzig knackt am Wochenende die 40 Grad

Auch am Wochenende ist nicht mit Abkühlung in Leipzig und Umgebung zu rechnen. Vielmehr steigen die Temperaturen noch weiter, erreichen am Samstag und Sonntag voraussichtlich bis zu 41 Grad, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Bereits am Freitag bis zu 38 Grad erwartet und in der kommenden Nacht fallen die Werte nicht unter 22 Grad. Dabei soll fast das ganze Wochenende die Sonne scheinen. Erst am Sonntag sind abends Hitzegewitter möglich. Am Montag soll sich die Lage dann wieder etwas entspannen, das Quecksilber zeigt dann "nur" noch maximal 30 Grad an und es muss mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.

Bei der aktuellen Hitze ist jede Abkühlung willkommen. © Sebastian Kahnert/dpa

25. Juni, 22.01 Uhr: Das waren die Tageshöchstwerte am Donnerstag

Die Wetterstation Holzhausen hat am Donnerstag gegen 17 Uhr satte 35 Grad gemessen. Bei der Station am Flughafen Leipzig/Halle "Runway Nord 2" kletterte das Thermometer gegen 17.30 Uhr sogar auf 36 Grad.



Die für die Nacht erwarteten Tiefstwerte liegen voraussichtlich um die 20 Grad.