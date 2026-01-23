Spitzenbeamtin als Frontfrau linksextremer Handala-Bewegung geoutet

Leipzig - Nach dem Aufmarsch pro-palästinensischer Linksextremisten vor einer Woche in Connewitz ist ein brisantes Detail zutage getreten. Eine der Frontfrauen der israelfeindlichen und vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuften Handala-Bewegung arbeitet an gehobener Stelle im sächsischen Staatsdienst. Das bringt die Landesdirektion (LDS) nun in Bedrängnis.

Die linksextremistische und in Teilen antisemitische Handala-Bewegung demonstrierte am vergangenen Samstag in Connewitz - Versammlungsleiterin war eine sächsische Staatsbeamtin.

Noch im Juni bei der Ernennung ehrenamtlicher Sachverständiger zu "Ehrenbeamten" posierte Anne Lewerenz stolz mit LDS-Präsident Béla Bélafi auf einem Gruppenfoto.

Als stellvertretende Referatsleiterin Pharmazie ist die promovierte Naturwissenschaftlerin in Sachsens Landesdirektion unter anderem zuständig für die Überwachung von Pharmaunternehmen und Apotheken.

In ihrer Freizeit hat sich die Spitzenbeamtin offenbar dem politischen Kampf verschrieben, und zwar dem ganz extremen.

Wie der MDR berichtet, soll Lewerenz einer der führenden Köpfe der linksradikalen Handala-Bewegung in Leipzig sein, deren Aufmarsch sie am vergangenen Samstag in Connewitz als Versammlungsleiterin gemanagt haben soll. Auch eine Spendenkampagne für die Demo, auf der mehrfach das Existenzrecht Israels bestritten wurde, sei von der LDS-Beamtin initiiert worden, so der MDR.