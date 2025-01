Jung-Löwen vor Auszug: "Tage der Brüder in Leipzig sind gezählt"

Für Bahati und Amaru heißt es demnächst Abschied nehmen aus Leipzig. Die beiden Löwenjungen sollen in anderen Zoos ein neues Zuhause finden. © Montage: Zoo Leipzig

Denn wie "Elefant, Tiger & Co." bereits in der ersten Folge des neuen Jahres verrät, steht für die beiden Junglöwen demnächst der Umzug in ein neues Zuhause an. "Die Tage der Brüder in Leipzig ... die sind gezählt", heißt es da dramatisch von Sprecher Christian Steyer (78) aus dem Off.

"Anfang des Jahres wird unser Amaru den Zoo verlassen. Für den haben wir ein neues Plätzchen schon gefunden, was in Sack und Tüten ist", klärt Tierpflegerin Janine Bürger in der Sendung auf. "Für Bahati sind Gespräche zumindest gerade schon im Gange. Da fehlt uns noch so die letzte kleine Unterschrift. Aber ansonsten ist die Zukunft der Jungs schon so ein bisschen geplant."

Das Duo erblickte im Juli 2023 zusammen mit Schwesterchen Malu und Bruder Themba das Licht der Welt. Nach dem Tod von Löwen-Papa Majo im Frühjahr 2023 musste Mama Kigali das Quartett erstmals allein großziehen, kümmerte sich dabei liebevoll und aufmerksam um ihren Nachwuchs.

Die jungen Raubkatzen entwickelten sich prächtig und vor allem Malu wurde immer mehr zum Publikumsliebling. Nur wenige Wochen nach ihrem ersten Geburtstag dann jedoch eine traurige Nachricht: Themba war verstorben. Vermutet wurde ein Tumor, der sich offenbar in seiner Blase gebildet hatte.