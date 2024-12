Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt: Kleinkind unter den Toten

Magdeburg - Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt! Ein Autofahrer ist in mehrere Menschen gerast. Es gibt Tote und Verletzte!

Der 50-Jährige soll mit einem BMW kurz nach 19 Uhr in die Menschenmenge gerast sein. Laut einem Kripo-Beamten sei der Wagen über den gesamten Markt gefahren.

Bei dem festgenommenen Verdächtigen (50) handelt es sich um einen Arzt aus Saudi-Arabien, der 2006 einreiste und in Bernburg arbeitet. Es soll sich um einen Einzeltäter handeln.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (70, CDU) sprach am Abend von mindestens zwei Toten, ein Erwachsener und ein Kleinkind.

Wie das Klinikum Magdeburg TAG24 mitteilte, wurden dort 54 Verletzte aufgenommen, neun davon sind schwer verletzt und mittlerweile in OP-Sälen, ebenso 24 mittelschwer Verletzte.

Am Abend gab es laut "Mitteldeutscher Zeitung" einen Polizeieinsatz in Bernburg, der Stadt, in der der Verdächtige zuletzt lebte.

Schwer bewaffnete Beamten hätten dort vor einem Mehrfamilienhaus geparkt und nach einer Person gesucht. Inwieweit der Einsatz in Zusammenhang mit dem Magdeburger Anschlag steht, ist noch unklar.