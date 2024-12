Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt: Zahl der Todesopfer steigt!

Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt kommen immer mehr Details ans Licht. Der Verdächtige ist islamkritischer Aktivist.

Von Linda Drewanz, Lena Schubert, Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit mindestens vier Toten kommen immer mehr Details ans Licht. Der festgenommene Autofahrer ist islamkritischer Aktivist.

Der mutmaßliche Täter fuhr mit einem Leihwagen durch die Menschenmengen auf dem Weihnachtsmarkt. © Hendrik Schmidt/dpa Am Tatabend sprach Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (70, CDU) von mindestens zwei Toten, ein Erwachsener und ein Kleinkind. Hinzukommen mehr als 60 Verletzte. Die Bild-Zeitung berichtet mittlerweile von vier Toten und 200 Verletzten. Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen (50) handelt es sich um einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie aus Saudi-Arabien, der 2006 einreiste und in Bernburg arbeitet. Es soll sich um einen Einzeltäter handeln. Er wurde nach Angaben der Polizei noch am Abend verhört. Der 50-Jährige soll mit einem BMW kurz nach 19 Uhr in die Menschenmenge gerast sein. Laut einem Kripo-Beamten sei der Wagen über den gesamten Markt gefahren. Vor Ort spielten sich schreckliche Szenen ab, überall lagen Menschen auf dem Boden, mussten behandelt werden. TAG24 berichtet im Liveticker!

21. Dezember, 10.25 Uhr: Kanzler Olaf Scholz um 11 Uhr in Magdeburg erwartet

Am Samstagvormittag will sich Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) ein Bild von der Situation in Magdeburg machen. Er wird gegen 11 Uhr in der Landeshauptstadt erwartet. Scholz wird bei seinem Besuch von Ministerpräsident Reiner Haseloff (70, CDU) begleitet. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, SPD) hatte sich ebenfalls angekündigt.

21. Dezember, 10.18 Uhr: Täter Taleb A. soll unter Drogen gestanden haben!

Der mutmaßliche Täter Taleb A. (50) soll laut Medienberichten während seiner grausamen Tat unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Ein durchgeführter Drogentest soll demnach positiv ausgefallen sein.

21. Dezember, 9.53 Uhr: Zahl der Todesopfer steigt!

Wie die Bild-Zeitung und Welt berichten, soll es mittlerweile vier Todesopfer und 205 Verletzte geben. Die Polizei bestätigte dies noch nicht. Zuletzt war von zwei Toten und 60 bis 80 Verletzten die Rede.

21. Dezember, 9.44 Uhr: Innenministerium ordnet Trauerbeflaggung an

Das Innenministerium in Sachsen-Anhalt hat nach der Attacke auf den Weihnachtsmarkt Trauerbeflaggung angeordnet. "Als Zeichen der Anteilnahme mit den Opfern des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt" wird bis Montag die Beflaggung an allen Dienstgebäuden des Landes angeordnet.

Nach der Attacke auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ordnete das Innenministerium in Sachsen-Anhalt Trauerbeflaggung an. © Heiko Rebsch/dpa

21. Dezember: 8.56 Uhr: AfD fordert Sitzung des Innenausschusses

Nach dem Anschlag fordert die AfD-Landtagsfraktion eine Sondersitzung des Innenausschusses zur Aufklärung und Klärung möglicher Verfehlungen oder Versäumnisse. Es müsse deutlich werden, was man wisse, wer gehandelt habe und wer nicht, sagte AfD-Sprecher Matthias Büttner (34). Auch das Sicherheitskonzept des Weihnachtsmarkts soll hinterfragt werden.

21. Dezember, 8.30 Uhr: Verdächtiger ist Islam-Kritiker

Laut dpa-Information soll der 50-jährige Tatverdächtige als islamkritischer Aktivist bekannt sein. Er selbst bezeichnet sich als Ex-Muslim. In sozialen Medien und Interviews äußerte er zuletzt teils wirr formulierte Vorwürfe gegen deutsche Behörden. Unter anderem hielt er ihnen vor, nicht genügend gegen Islamismus zu unternehmen. Auf seiner Website schrieb er: "Mein Rat: Bittet nicht um Asyl in Deutschland", nachdem er vor Jahren mit seiner Unterstützung für saudische Frauen, die aus ihrem Heimatland fliehen, an die Öffentlichkeit gegangen war.

21. Dezember, 7.58 Uhr: Täter arbeitete als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Der 50 Jahre alte Taleb A. kam anscheinend 2006 nach Deutschland und wohnte in Bernburg - knapp 46 Kilometer südlich von Magdeburg. Was zu dem Mann aus Saudi-Arabien außerdem bekannt ist, lest Ihr in diesem Artikel.

21. Dezember, 7.20 Uhr: Gedenkveranstaltungen für Sonnabend geplant

In der Landeshauptstadt finden am Sonnabend mehrere Gedenkveranstaltungen statt. Wie OB Simone Borris (61, parteilos) mitteilte, beginnt um 19 Uhr eine Gedenkstunde im Dom. Auch die Johanniskirche in unmittelbarer Nähe des Tatortes solle zum Gedenken geöffnet werden. Das Bistum Magdeburg bietet zudem in der Kathedrale St. Sebastian einen Raum zum Innehalten und Gedenken an.

Oberbürgermeisterin Simone Borris (61, parteilos) sprach in der Tatnacht unter Tränen über den Anschlag. © Hendrik Schmidt/dpa

21. Dezember, 6.32 Uhr: Ernst-Reuter-Allee offenbar wieder frei

Von der Sternbrücke in Richtung City Carré soll der Verkehr wieder rollen. Die Straße wurde scheinbar nur einseitig freigegeben. Die Polizei konnte noch keine Angaben machen.

21. Dezember, 6.03 Uhr: Kulturstätten bleiben geschlossen

Nach Angaben der Stadt Magdeburg bleiben die städtischen Kulturstätten, darunter Theater und Museen, in den nächsten Tagen als Zeichen der Trauer geschlossen. Auch der Bereich um den Weihnachtsmarkt bleibt weiterhin gesperrt.