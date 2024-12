Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt: Zahl der Verletzten steigt

Mit Ministerpräsident Reiner Haseloff (70, CDU) besuchten sie den Tatort in der Magdeburger Innenstadt. Gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, SPD), Bundesjustizminister Volker Wissing (54, parteilos), Umweltministerin Steffi Lemke (56, Grüne) und Unionsfraktionschef Friedrich Merz (69, CDU) kamen sie zunächst mit dem Kabinett in der Staatskanzlei zusammen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) ist in Magdeburg angekommen und hat Blumen an der Johanniskirche niedergelegt.

Laut TAG24-Informationen wurden die Mitarbeiter des Centers in den Morgenstunden darüber in Kenntnis gesetzt, dass es entgegen den kursierenden Gerüchten zu keiner Zeit eine Gefahrenlage im Center gab.

Am Samstagvormittag will sich Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) ein Bild von der Situation in Magdeburg machen. Er wird gegen 11 Uhr in der Landeshauptstadt erwartet.

Scholz wird bei seinem Besuch von Ministerpräsident Reiner Haseloff (70, CDU) begleitet. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, SPD) hatte sich ebenfalls angekündigt.