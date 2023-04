Deutschlands neue Achillesferse: Gibt es keine Kohle für Raketenschutz von Regierungsflieger?

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat wegen seiner geplanten Einsparung für deutsche Regierungsflieger großen Unmut aus der Opposition auf sich gezogen. © Heiko Becker/dpa

Ganz blank soll Deutschland dann aber doch nicht dastehen. So plant Pistorius einen schrittweisen Einbau von Raketenabwehrsystemen für die neue Flotte der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Erste Maßnahmen hierzu seien noch in diesem Jahr vorgesehen.

Doch selbst, wenn dieses Vorhaben erfolgreich sein sollte, wäre die Bundesrepublik in puncto Raketenabwehrschutz im internationalen Vergleich kaum konkurrenzfähig.

Weltweit gelten bei Regierungsmaschinen hohe Sicherheitsstandards. Ein Blick in die USA genügt, um am Beispiel der viel gepriesenen "Air Force One" echte Sicherheit in Perfektion zu beobachten.

Dass Deutschland in Sicherheitsfragen im internationalen Vergleich schlecht aufgestellt scheint, bleibt auch der Opposition im Bundestag nicht verborgen. Diese kritisiert die vermeintlich laschen Pistorius-Pläne um die schutzlosen Regierungsflieger scharf.

"Was für ein irrer Plan aus dem Verteidigungsministerium! Wir haben wieder Krieg auf europäischem Boden. Und die Regierung kommt auf die Idee, die Schutzsysteme der neuen Regierungsflieger zu streichen", polterte der CDU-Haushaltspolitiker Ingo Gädechens (62) voller Unverständnis über die Pistorius-Überlegungen.

Immerhin scheint sich die Bundesregierung in dieser Hinsicht gesprächsbereit zu zeigen. Das Verteidigungsministerium wolle Kosten und Nutzen noch einmal gründlich abwägen, hieß es auf eine Anfrage der Union.