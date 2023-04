Klimaschutz gefragt wie nie: Grüne kassieren dennoch nächste Umfragen-Watsche!

Berlin - Den Umfrageergebnissen des neuen " ARD-Deutschlandtrend " zufolge ist der Klimaschutz für viele Deutsche aktuell das wichtigste Problem auf der politischen Tagesordnung. Während viele Befragten die langsame Geschwindigkeit im Kampf gegen die Erderwärmung kritisieren, sinkt das Vertrauen in die Grünen bei der Bewältigung der Herausforderungen.

Aktuell hat der Klimaschutz das Thema Ukraine-Krieg als wichtigstes politisches Problem abgelöst. Die Grünen um Vizekanzler Robert Habeck (53) konnten von dem Stimmungsumschwung allerdings nicht profitieren. © Christoph Soeder/dpa

Für die Grünen läuft es in den aktuellen Umfragen derzeit alles andere als rund - und das, obwohl das Thema Klimaschutz in Deutschland sogar als noch wichtiger angesehen wird als der Krieg in der Ukraine.

Aus der Umfrage zum ARD-Deutschlandtrend vom 3. bis 5. April geht hervor, dass 26 Prozent der insgesamt 1304 Befragten dem Umwelt- und Klimaschutz die größte Relevanz zuschreiben. Das sind neun Prozent mehr als noch im Januar.

Der Ukraine-Krieg stellt das zweitwichtigste Problem dar, so die Meinung von 25 Prozent der Teilnehmer. Weitere politischen Themen, die mit jeweils sechs Prozentpunkten stark zulegen konnten, sind die Zuwanderung sowie die Mobilität.

Diese Ergebnisse suggerieren eine politische Landschaft, die perfekt zu sein scheint für die Partei um Vizekanzler Robert Habeck (53) und Außenministerin Annalena Baerbock (42) und ihre grüne Agenda, doch der Schein trügt.