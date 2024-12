Das steckt hinter immer mehr russischen Militärmaschinen über der Ostsee

Eurofighter begleiten ein russisches Spionageflugzeug vom Typ "Iljuschin Il-20M". © Screenshot/X/Team_Luftwaffe

Die Nord-Stream-Pipelines wurden gesprengt, Täter unbekannt. Mutmaßlich russische Störsender führten zu GPS-Störungen. Im November wurden zwei Datenkabel durch die Ostsee gekappt, danach geriet ein chinesischer Frachter unter Verdacht.

Und erst in der vergangenen Woche beschoss die Besatzung eines russischen Schiffes einen Hubschrauber der Bundeswehr mit Signalmunition.

Vermehrt bewegen sich vermeintliche russische Forschungsschiffe in der Nähe kritischer Infrastruktur. Dabei spionieren sie mutmaßlich Windparks, Datenkabel und Pipelines aus, so das internationale Rechercheprojekt "Russian Spy Ships". Und auch in der Luft ist das russische Militär aktiver als noch vor dem Februar 2023.

Das wird aus Zahlen der Luftwaffe deutlich, über die die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) jüngst berichtete. Demnach gab es vor dem russischen Angriff auf die Ukraine durchschnittlich zwei Einsätze pro Jahr für die Abfangjäger der derzeit in Laage bei Rostock stationierten Alarmrotte, die sogenannte Quick Reaction Alert (QRA). Allein in diesem Jahr seien es bereits 14, so Kommodore Björn Andersen (44) zur NZZ.

Die Piloten der Luftwaffe müssen nach Ertönen des Alarms in maximal 15 Minuten mit ihren Eurofightern in der Luft sein, so wollen es die NATO-Vorgaben. Bei den QRA-Einsätzen geht es fast immer um russische Militärmaschinen, die ohne Flugplan und Transponder im Ostseeraum unterwegs sind.