Politik aufs Korn: Der politische Wochenrückblick der etwas anderen Art!

Berlin - Wieder neigt sich eine Woche dem Ende zu und mit ihr treten reihenweise politische Ereignisse ihren Weg in die Vergessenheit an. In diesem Wochenrückblick lässt TAG24 -Redakteur Malte Kurtz (28) die politischen Highlights Revue passieren und betrachtet die Entwicklungen in Deutschland sowohl kritisch als auch mit einem Augenzwinkern.

Was derzeit natürlich in keiner politischen Forderung fehlen darf, ist der FDP-Kampfbegriff der "Technologieoffenheit", das Pendant von Verkehrsminister Volker Wissing (53, FDP) zur genauso nervigen "Zeitenwende" von Kanzler Scholz.

Annalena Baerbock (42, Grüne) hat von ihrer Dienstreise die Erkenntnis mitgebracht, dass China für die Bundesrepublik einen "systemischen Rivalen" darstellt. © Soeren Stache/dpa

Letztlich egal schien auch die China-Reise von Außenministerin Annalena Baerbock (42).

In einer anschließenden Befragung im Bundestag zu ihren gewonnenen Erkenntnissen erklärte die Grünen-Politikerin am Mittwoch, dass China immer mehr als "systemischer Rivale" anzusehen sei, da der kommunistische Staat sowohl nach außen als auch nach innen immer aggressiver auftrete.

Wenn man für diese Erkenntnis eine ganze Asien-Reise unternehmen muss, braucht man sich nicht wundern, wenn die Umweltbelastung durch den Flugverkehr noch weiter zunimmt. Vielleicht mal wieder ein Anlass für die "Letzte Generation", sich auf einem Flugfeld festzukleben?

Nachdem es in letzter Zeit überraschend ruhig um die Klimaaktivisten geworden war, kam es in Berlin am Mittwoch und am Donnerstag zu Protest-Aktionen. Mit seinem Vergleich einer Demonstration von rund 30 Aktivisten mit den Straßenkämpfen zwischen Links- und Rechtsextremisten in der Weimarer Republik lieferte Justizminister Marco Buschmann (45, FDP) am Freitag allerdings den Beweis, dass man auch heutzutage noch alles sagen darf, egal wie sinnfrei es klingen mag.

Eine plausible Erklärung für die Aussage wäre, dass unser Justizminister vorab eine Kostprobe feinstes "Amnesia-Haze" verköstigt hat. Wie soll das bloß enden, wenn im Zuge der Legalisierung von Cannabis künftig der Besitz von 25 Gramm pro Woche gestattet ist?