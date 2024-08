Landtagswahl in Sachsen: Weidel kündigt "blaues Wunder" in Dresden an!

Alle Ergebnisse, Informationen und Neuigkeiten rund um die Landtagswahl in Sachsen im TAG24-Liveticker.

Von Anne-Sophie Mielke, Kim Marie Moser, Maximilian Schiffhorst, Malte Kurtz

Dresden - Am Sonntag schaut die gesamte Bundesrepublik auf Sachsen, wenn hier ein neuer Landtag gewählt wird. Während sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und CDU anbahnt, sind noch viele andere Fragen offen.

29. August, 21.58 Uhr: Weidel kündigt "blaues Wunder" in Dresden an

AfD-Chefin Alice Weidel (45) hat der Ampelkoalition und der Union "Wählertäuschung" bei den angekündigten Verschärfungen in der Sicherheits- und Migrationspolitik vorgeworfen. "Das ist die reinste Panik vor den Landtagswahlen", sagte sie beim Wahlkampfabschluss der sächsischen AfD am Donnerstag in Dresden. "Hätte man den politischen Willen, hätte man schon längst etwas machen können." Es nütze nichts, kurz vor knapp vom AfD-Programm abzuschreiben. Die AfD fordere etwa seit Jahren Sach- statt Geldleistungen für Asylbewerber. Für die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am 1. September zeigte sich Weidel siegessicher. "Das Blaue Wunder wird nicht nur in Dresden passieren, am Sonntag, sondern in ganz Sachsen und in Thüringen sorgen wir für das Blaue Wunder", sagte sie mit Blick auf die bekannte Dresdner Elbbrücke. Sie bewundere Sachsen für eine Tradition der Freiheit, sagte Weidel und wiederholte ihre Forderung nach einem "zweiten 1989".

Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel (45) sprach am Donnerstag vor Anhängern in Dresden. © Sebastian Kahnert/dpa

Der BUND Sachsen blickt mit großer Sorge auf die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen im Freistaat. "Die nächste Regierung entscheidet darüber, ob Sachsen seinen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten wird oder ob rechts- und linkspopulistische Kräfte den notwendigen Wandel verhindern", heißt es in einer Mitteilung. Es sei wichtig, dass jeder Einzelne zur Wahl geht. "Jede Stimme, die nicht an eine demokratische Partei geht, stärkt populistische Kräfte und mindert die Chance auf effektiven Umweltschutz – in Sachsen, aber auch (und wichtiger) mittelbar in Deutschland und Europa", sagt Felix Ekardt (52), Vorsitzender des BUND Sachsen.

29. August, 12.50 Uhr: So stehen die Parteien in den letzten Umfragen

Auch wenn Umfragen nur als Richtwerte dienen, kann man aus ihnen erste Tendenzen ablesen. So lag die CDU zuletzt stets zwischen 29 und 33 Prozent, die AfD zwischen 30 und 35 Prozent, die SPD bei 6 bis 7 Prozent, die Grünen zwischen 5 und 7 Prozent und das BSW zwischen 11 und 15 Prozent. Knapp werden könnte es für die Linke (3 bis 5 Prozent) und die Freien Wähler (3 bis 4 Prozent). Die FDP scheint weit abgeschlagen bei 2 Prozent.

29. August, 11.44 Uhr: Edeka rät von AfD ab

Nun ergreift auch der Handel Position. In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", in "Die Zeit" sowie in den sozialen Netzwerken äußerte sich Edeka zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Die Supermarktkette veröffentlichte einen ganzseitigen Aufruf, in dem es unter anderem heißt "Warum bei Edeka Blau nicht zur Wahl steht" und spielt damit auf die Parteifarbe der "Alternative für Deutschland" an. "Die Evolution hat uns gelehrt: Blau ist keine gute Wahl", liest man weiter. "In Deutschland sind die Blauen schon heute die größte Bedrohung einer vielfältigen Gesellschaft." Edeka bildet mit Gurken, Brokkoli, Bananen und Kirschen die Vielfalt ab.

29. August, 11 Uhr: Grüne schlagen für neue Legislatur "Wasser-Milliarde" vor

Für die kommende Legislaturperiode müsse man sich auf eine sichere Wasserversorgung konzentrieren. Dies sieht Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) als Hauptaufgabe. "Die Menschen in Sachsen gehen davon aus, dass immer ausreichend Wasser vorhanden ist. Das muss so bleiben", erklärt der 51-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. "Aber wegen des menschengemachten Klimawandels ist das kein Selbstläufer." Vor allem die Dürrejahre seit 2018 wären ein Indiz dafür. "Wir müssen handeln, wir müssen investieren", fordert der Grünen-Politiker.

Auch in diesem Jahr zeigt sich aufgrund der Dürre das ausgetrocknete Elbufer in Dresden. © Robert Michael/dpa

29. August, 6.17 Uhr: "Nicht nur das gesellschaftliche Klima erhitzt" - Verbände warnen!

So sehr sich der Klimawandel in Deutschland auch bemerkbar macht – ein großes Thema in den Landtagswahlkämpfen ist er nicht. Nun warnen Umweltverbände und fordern die Parteien zu einem entschlossenem Handeln auf. In einem Schreiben, das "an alle demokratischen Parteien in Sachsen, Thüringen und Brandenburg" gerichtet ist und der dpa vorliegt, heißt es: "Auch wenn es sich im Wahlkampf bisher wenig widerspiegelt, so ist nicht nur das gesellschaftliche Klima erhitzt, sondern auch das Weltklima." Unterzeichnet sei das Dokument von Fridays for Future Deutschland, den jeweiligen Landesverbänden, der Deutschen Umwelthilfe und Scientists for Future Leipzig.

Auf der Website der Stadt können sich Dresdner Wähler bereits die Muster-Stimmzettel für die Landtagswahl am Sonntag anschauen. Aus allen acht Wahlkreisen in Dresden sind dort die Muster-Stimmzettel verfügbar. Wie immer gilt: Links wird das Kreuz für den gewünschten Direktkandidaten gesetzt, rechts für die Liste einer ganzen Partei.

Ein Muster-Stimmzettel für den Dresdner Wahlkreis 40. © Screenshot/Landeshauptstadt Dresden

28. August, 21.41 Uhr: Kretschmer legt sich für Sachsen "mit jedem" an!

Der amtierende Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) hat in einem Hochglanz-Wahlwerbespot am Mittwochabend für seinen "sächsischen Weg" geworben. Kretschmer verteidigte unter anderem sein Vorhaben einer sächsischen Grenzpolizei und betonte, dass angesichts der Gräueltat von Solingen "alles" dafür getan werden müsse, um illegale Migration zu unterbinden: "Ich bin immer offen für Dialog. Aber beim Thema Sicherheit mache ich keine Kompromisse. Für Sachsen lege ich mich mit jedem an. Zur Not auch mit der eigenen Partei."

28. August, 20.36 Uhr: Angriffslustige Grüne in Leipzig

Vor voller Hütte haben die Grünen am Mittwochabend im Leipziger Kupfersaal ihren Wahlkampf-Höhepunkt in Sachsen abgehalten. Mit von der Partie waren neben der Spitzenkandidatin Katja Meier (44) auch der sächsische Umweltminister Wolfram Günther (51), die Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert (42) und auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (54). Die Grünen-Politiker zeigten sich dabei äußerst angriffslustig. Meier kritisierte etwa den CDU-Chef Friedrich Merz (68) für seine "populistischen Schlagzeilen" und Schubert beschrieb Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) als "apokalyptischen Reiter".

Grünen-Spitzenkandidatin Katja Meier (v.l.n.r.), Umweltminister Wolfram Günther, Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert, Direktkandidatin Christin Melcher, Vizekanzler Robert Habeck und Direktkandidatin Claudia Maicher zusammen in Leipzig. © EHL Media/Björn Stach

Die Veranstaltung im Kupfersaal war gut besucht. © EHL Media/Björn Stach

28. August, 20.09 Uhr: Ricarda Lang und Sahra Wagenknecht rühren Werbetrommel in Dresden!

Am heutigen Mittwoch haben die Grünen-Chefin Ricarda Lang (30) und die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht (55) die sächsische Landeshauptstadt besucht, um wenige Tage vor der Landtagswahl die Wähler zu mobilisieren. Während die Grünen-Politikerin Flyer am Blauen Wunder verteilte und das Gespräch mit den Leuten suchte, wetterte die BSW-Chefin im Rahmen eines Auftritts auf dem Schloßplatz gegen die Bundesregierung, der sie einen "Realitätsverlust" vorwarf. Übrigens: Diese Polit-Promis lassen sich vorm Wahlsonntag ebenfalls noch in Dresden blicken!

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht (55) spricht auf dem Schloßplatz in Dresden. © Robert Michael/dpa

Bei der letzten Landtagswahl 2019 gewann die CDU mit 32,1 Prozent der Stimmen, gefolgt von der AfD mit 27,5 Prozent. Drittstärkste Kraft wurden die Linken (10,4 Prozent), vor den Grünen (8,6 Prozent) und der SPD (7,7 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag 2019 bei 66,5 Prozent, nachdem sich 2014 - bei der vorletzten Wahl - nur 49,1 Prozent der Wahlberechtigten beteiligten. Wie wird es in diesem Jahr aussehen?