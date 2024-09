Landtagswahl in Sachsen: AfD will exakte Fehleranalyse nach Software-Panne!

Völlig unklar ist bislang, welche Folgen der Betrugsverdacht in Dresden und Umgebung haben könnte. Dort sind etwa 130 manipulierte Stimmzettel aufgetaucht. Am Donnerstag will sich der Wahlleiter im Rahmen einer Prüfung mit dem Vorfall beschäftigen.

Weitere Infos zur Demo findet Ihr in diesem Artikel: Nach Wahlerfolgen in Thüringen und Sachsen - Heftiger AfD-Protest in Frankfurt .

Unter dem Motto "Alle zusammen gegen den Faschismus" sind am Dienstag Hunderte Menschen in Frankfurt gegen die AfD auf die Straße gegangen.

In einer Mitteilung heißt es, dass der bisherige Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (51) mit seiner Grünen-Partei ohne die Wahlkreise in Dresden und Leipzig klar abgewählt worden sei. "Es wird ein starkes Stadt-Land-Gefälle deutlich", so der LSV.

In der Folge büßte die AfD auch ihre Sperrminorität ein, mit der sie wichtige Entscheidungen blockieren könnte. "In diesem Fall geht es um politische Gestaltungsmöglichkeiten der AfD im sächsischen Landtag", sagte AfD-Landeschef Jörg Urban (59). Deshalb müsse jeder Zweifel am endgültigen Wahlergebnis ausgeschlossen werden.

Die AfD will eine juristische Prüfung des Software-Fehlers, der am Montag zu einer Neuberechnung der Sitzverteilung im Landtag geführt hatte.

Nachdem Berger am Montag noch offen gelassen hatte, ob er überhaupt in den Landtag einziehen wolle, antwortete er gegenüber " Radio Leipzig " auf die Frage, was er denn mit seiner Stimme alleine im neuen Landtag überhaupt bewirken könne, dass seine Stimme für eine Sperrminorität der AfD hilfreich sein könnte: "Insofern wäre diese eine Stimme die entscheidende Stimme, um die Verfassung zu ändern oder nicht. Und das macht es ja durchaus interessant."

"Das sind 3 Prozent verschenkte Stimmen. Hätten die 3 Prozent die AfD gewählt, dann hätte die AfD mehr als ein Drittel der Sitze im Parlament, notwendig um zum Beispiel Verfassungsänderungen der Altparteien zu stoppen", schrieb Sichert in Bezug auf die verfehlte Sperrminorität in einem Beitrag auf X.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Sichert (44) bedauert, dass bei der Landtagswahl in Sachsen gut 3 Prozent der Stimmen an Kleinparteien wie Freie Sachsen, Werteunion oder Bündnis Deutschlang gegangen sind.

Weitere Aussagen des Wahlleiters zum Wahlablauf in Dresden findet ihr im Artikel: " Grüne Insel im schwarzen Meer: So hat Dresden gewählt ".

Seitens der Dresdner Wahlbehörde um Wahlleiter Markus Blocher (55) hieß es dazu am Montag: "Dieser Verdacht ist uns in Bezug auf die Wahlbezirke 36011 und 36012 bekannt geworden. Im Rahmen der Wahlprüfung am Donnerstag, 5. September 2024, wird diesem konkreten Verdacht nachgegangen."

Es geht um den Verdacht, dass dort mehrere Briefwahlzettel so überklebt worden seien, dass es so aussieht, als hätte der Wähler für die rechtsextreme Kleinpartei "Freie Sachsen" gestimmt.

"Unser Ziel war es, als Fraktion im Landtag aufzuschlagen", erklärte Berger am Montag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Er freue sich zwar über seinen Wahlerfolg, doch er überlege noch, wie sinnvoll es wäre, als einziger Vertreter seiner Partei in den Landtag einzuziehen.

Am heftigsten sind die Verluste im Erzgebirge, Mittelsachsen und Zwickau: Von fünf Wahlkreisen im Erzgebirge konnten die CDU-Kandidaten bei der letzten Wahl 2019 noch vier Wahlkreise gewinnen - 2024 kann die AfD alle für sich behaupten.



In Zwickau gewannen die CDU-Kandidaten 2019 noch in allen fünf Wahlkreisen, 2024 nur noch in zwei Wahlkreisen. In Mittelsachsen, wo die Zahl der Landkreise im Vergleich zu 2019 von fünf auf vier reduziert worden ist, gewinnt die CDU mit ihrem Kandidat bloß noch in einem Wahlkreis. 2019 gewann die CDU noch in drei von fünf Wahlkreisen.

In der Sächsischen Schweiz-Osterzgebirge verliert die CDU im Vergleich zu 2019 zwei von vier Wahlkreise an die Direktkandidaten der AfD. In Nordsachsen gewann die CDU 2019 noch in zwei von drei Wahlkreisen, 2024 nur noch in einem Wahlkreis.

Im Vogtland, wo die Zahl der Wahlkreise im Vergleich zu 2019 von vier auf drei Wahlkreise reduziert worden ist, gewinnt die CDU nun noch in zwei von drei Wahlkreisen, anstatt in drei von vier Wahlkreisen. Auch in Görlitz und in Bautzen muss die CDU diesmal jeweils einen Wahlkreis an die AfD abtreten.