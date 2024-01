Bauernproteste in Thüringen: Kilometerlange Kolonne, erneut Mist bei Grünen abgeladen

Am Montag wurde der Verkehr in Thüringen bei Protesten mit Traktoren und Lastwagen behindert und mitunter lahmgelegt. Auch am Mittwoch sind Aktionen geplant.

Erfurt - Am Montag wurde der Verkehr in Thüringen bei Protesten mit Traktoren und Lastwagen behindert und mitunter lahmgelegt. Seitdem kommt es zu Protesten. Am heutigen Donnerstag sind ebenfalls Aktionen geplant.

Ein angemeldeter Protest-Konvoi war am Donnerstag von Erfurt über Weimar nach Jena unterwegs. Wie die Polizei am Nachmittag offiziell mitteilte, endete dieser nach circa fünf Stunden Fahrtzeit auf Höhe der Ortslage Maua. Den Angaben nach waren insgesamt circa 150 Zugmaschinen ohne Auflieger und Lkw ohne Anhänger an dem Aufzug beteiligt. Die Länge des Aufzuges betrug circa fünf Kilometer.



Vor einem Parteibüro der Grünen in Thüringen wurde erneut Mist abgeladen. Diesmal betroffen war das Büro der Landtagsabgeordneten und Vizepräsidentin des Thüringer Landtages Madeleine Henfling (40) in Ilmenau. Zuvor hatte die Polizei berichtet, dass in der zurückliegenden Nacht auf dem Gehweg vor dem Eingangsbereich von einem Parteibüro in der Bahnhofstraße "Verunreinigungen durch Tierdung" festgestellt wurden. In dieser Woche wurde bereits Mist vor Grünen-Büros in Gera und Suhl abgeladen. In Suhl waren auch Wahlkreisburös von SPD, Linke und FDP betroffen.

11. Januar, 13.57 Uhr: Bauernproteste auch in Südthüringen

Rund um Meiningen war laut Polizeiangaben eine Kolonne von rund 50 Fahrzeugen unterwegs. Unter anderem sei die Bundesstraße 19 auf Höhe der Kreuzung beim Baumarkt Toom blockiert worden, hieß es. Anschließend bewegte sich der Konvoi weiter in Richtung Walldorf.

11. Januar, 12.14 Uhr: Korso auf B88

Wie die Stadt Jena am Donnerstag mitteilte, wird es am morgigen Freitag (12. Januar) aufgrund einer angemeldeten Kundgebung auf der Bundesstraße 88 und in Jena zwischen 5.30 und 10 Uhr voraussichtlich Verkehrsbehinderungen geben. Den Angaben nach ist geplant, einmalig von Orlamünde (Saale-Holzland-Kreis) kommend auf der B88 nach Jena bis zum Jembo Park zu fahren - mit bis zu 50 Traktoren und anderen Fahrzeugen, hieß es. Folgende Route ist festgelegt:

Orlamünde – Kahla – Schöps – Jägersdorf – Ölknitz – Rothenstein – Jena (Rudolstädter Str. – Otto-Eppstein-Str. – Victor-Goerttler-Str.)

11. Januar, 11.10 Uhr: Kilometer langer Lkw-Protest von Erfurt nach Jena

Der Konvoi sorgte zeitweise für Verkehrseinschränkungen. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV Ein rund sechs Kilometer langer Konvoi ist am Donnerstagvormittag durch Teile Thüringens gerollt. 150 Lastwagen, sechs Traktoren und zehn Kleintransporter fuhren von Erfurt über Weimar nach Jena. Organisiert wurde die Aktion vom Landesverband Thüringen (LTV) des Transportgewerbes. Der Protest der Spediteure richtet sich gegen die höheren CO₂-Abgaben der Bundesregierung. Die Fahrzeug-Kolonne wurde während der gesamten Fahrt von der Polizei begleitet. Immer wieder wurden Kreuzungen und Straßen gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Thüringen Streit an Regelschule eskaliert: 16-Jähriger verletzt - Rettungsdienst im Einsatz! Rettungskräfte konnten den Protestzug, der in enger Abstimmung mit den Behörden erfolgte, problemlos passieren.

11. Januar, 9.58 Uhr: Anschlussstelle zur A71 blockiert

Auch im Landkreis Hildburghausen haben Landwirte mit einer Blockade den Verkehr lahmgelegt. Mehrere Bauern blockierten mit ihren Fahrzeugen zwischen den Landstraßen 3004 und 3247. Die Strecke nahe der Anschlussstelle zur A71 war dadurch in beiden Richtungen gesperrt. Einzig Linienbusse wurden durch die Sperrung gelassen.

Mehrere Landwirte haben auch am Donnerstag ihre Protestaktion gegen die geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung fortgesetzt. © News5/Ittig

11. Januar, 9.08 Uhr: Kein Durchkommen für Berufspendler

Demonstration im Wartburgkreis: Auffahrten zur B19 werden blockiert. © privat Berufspendler mussten auf ihrem Weg zur Arbeit am Donnerstagmorgen viel Geduld aufbringen. Wegen der Bauernproteste war unter anderem ein Kreisel in Vacha (Wartburgkreis) und die Auffahrt zur A71 am Gewerbegebiet in Erfurt-Stotternheim blockiert gewesen. In Vacha kam es auf der B62 und B84 zu erheblichen Behinderungen, da laut Polizei insgesamt 20 Fahrzeuge die Kreuzung beider Bundesstraßen blockierten. Gegen 8 Uhr hatte sich die Demonstration wieder aufgelöst. Bis dahin war für Berufspendler kein Durchkommen gewesen. Nach TAG24-Informationen wurde wieder "alles Wichtige" durchgelassen. Darunter unter anderem Rettungs- bzw. Einsatzkräfte ebenso wie Schulbusse. Im Wartburgkreis wurden bereits am späten Mittwochnachmittag Auffahrten zur B19 in Barchfeld blockiert. Zudem wurde hier ein Kreisel lahmgelegt. Auch im nahe gelegenen Schmalkalden (Schmalkalden-Meiningen) wurde ein Kreisel blockiert. Insgesamt wurden circa 50 Fahrzeuge - darunter Traktoren und Lkw - eingesetzt. Durchgelassen wurden auch bei diesen Protesten Rettungskräfte und andere "wichtige" Fahrzeuge.

11. Januar, 9 Uhr: Wichtige Zufahrtsstraßen im Norden Geras blockiert

Im Norden von Gera haben Landwirte seit dem frühen Donnerstagmorgen wichtige Zufahrtsstraßen blockiert. Zu Einschränkungen kommt es beispielsweise an den Kreiseln der B2 in Richtung Leipzig, in Gera-Leumnitz am Globus-Markt sowie in Richtung der B7 nach Ronneburg. Autofahrern ist es derzeit nicht möglich zur Autobahnauffahrt Leumnitz zu gelangen. Laut Angaben der Bauern vor Ort sollen die Blockaden bis Mittag andauern.

11. Januar, 7.49 Uhr: Lkw-Protestfahrt mit zahlreichen Teilnehmern nach Jena

Neben Kundgebungen und Blockaden der Landwirte protestieren nun auch die Spediteure. Für den Donnerstagvormittag hat der Landesverband Thüringen (LTV) des Verkehrsgewerbes eine Protestfahrt von Erfurt nach Jena angemeldet. Laut eigenen Angaben werden 100 Lkw erwartet. Der Konvoi soll nach einer Runde durch Erfurt über die Weimarische Straße und die B7 nach Weimar führen. Von dort geht es über den Weimarplatz weiter über die B7 nach Jena, wo der Protest gegen zwölf Uhr endet. Der LTV rechnet damit, dass der Konvoi eine Länge von mehreren Kilometern haben wird.

11. Januar, 6.35 Uhr: Bauernproteste gehen lokal weiter

Die Bauern setzen auch am Donnerstag ihre Proteste fort. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Auch am Donnerstag wird es von den Landwirten in einigen Teilen Thüringens Proteste geben. Um 14 Uhr soll es ab Saalfeld einen Traktorenkorso in Richtung Rudolstadt geben. Laut Veranstalter sollen hierbei auch Fahrzeuge aus Pößneck dabei sein. Die Auswirkungen für den Verkehr lassen sich gegenwärtig aber noch nicht abschätzen. Einen weiteren Traktoren-Konvoi soll es von Orlamünde (Saale-Holzland-Kreis) geben, der über Kahla nach Jena führt. Dieser soll von den Morgenstunden bis zum Vormittag andauern. Um 14 Uhr ist ein weiterer Koros in Niedertrebra im Weimarer Land geplant. Über die B87 wollen die Landwirte nach Apolda fahren und über Niedertrebra zurück bis nach Escherode. Dort wollen die Landwirte eigenen Angaben nach ein Mahnfeuer entzünden und Forderungen an die Politik überreichen. Laut Thüringer Bauernverband sind zudem am Freitag Mahnfeuer entlang der Autobahn 71 möglich.