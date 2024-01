Bauernproteste: Mehrere Korsos in Ostthüringen - Verband verteidigt weitere Aktionen

Am Montag wurde der Verkehr in Thüringen bei Protesten mit Traktoren und Lastwagen behindert und mitunter lahmgelegt. Auch am Dienstag sind Aktionen geplant.

Von Christian Rüdiger, Carsten Jentzsch

Erfurt - Am Montag wurde der Verkehr in Thüringen bei Protesten mit Traktoren und Lastwagen behindert und mitunter lahmgelegt. Auch am heutigen Dienstag sowie am Mittwoch sind Aktionen geplant.

Der Thüringer Bauernverband hat weitere geplante Protestaktionen von Landwirten verteidigt. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Katja Förster, Pressereferentin vom Thüringer Bauernverband, sagte am Dienstag den Angaben nach, man werde die Bauern im Land trotz Vereinnahmungsversuchen durch teils radikale Gruppierungen nicht dazu auffordern, von den Aktionen abzusehen. Fast täglich gebe es Videokonferenzen mit Landwirten in ganz Thüringen. Darin werde auch erklärt, dass sie bei weiteren Protestaktionen wachsam sein sollten, so Förster laut dpa. "Wir weisen darauf hin, auf welche Symbole und Fahnen zu achten ist."

9. Januar, 11.55 Uhr: Vier Korsos mit je 50 Traktoren

Auf der B7 in Richtung Jena dürfte es am Mittwoch wohl erneut zu Verkehrsbehinderungen kommen. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa Wie die Landespolizeiinspektion Jena mitteilte, kommt es am morgigen Mittwoch (10. Januar) auf den Bundesstraßen 7 und 88 Richtung Jena sowie im Stadtgebiet Jena zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Hintergrund sind angemeldete Kundgebungen im Zeitraum von 8 bis 13 Uhr. Zudem wird laut Polizei der Eichplatz in Jena von 6 bis 14 Uhr aufgrund einer Kundgebung teilweise gesperrt. Die Anmeldung sei durch eine Privatperson zur Beteiligung an der aktuell stattfindenden Protestwoche der Landwirte erfolgte, hieß es. Geplant ist den Angaben nach, dass vier Fahrzeugkorsos mit je 50 Traktoren über die Bundesstraßen 7 und 88 aus Schöps bei Kahla, Wichmar, Eisenberg, und Isserstedt nach Jena fahren. Dort kreiseln die Traktoren auf festgeschriebenen Routen durch Jena. Thüringen Unglück beim Spazierengehen: Mann von Baum erschlagen! Korso aus Schöps: Rudolstädter Str. - Kahlaische Str. - Vor dem Neutor - Knebelstr. - Stadtrodaer Str. - Lobedaer-Str. - Rudolstädter-Str.



Rudolstädter Str. - Kahlaische Str. - Vor dem Neutor - Knebelstr. - Stadtrodaer Str. - Lobedaer-Str. - Rudolstädter-Str. Korso aus Wichmar: Camburger Str. - Nollendorfer Str. - Dornburger Str. - Altenburger Str. - Camburger Str.



Camburger Str. - Nollendorfer Str. - Dornburger Str. - Altenburger Str. - Camburger Str. Korso aus Isserstedt: Straße des 17. Juni - Humboldtstr. - Erfurter Str. - Mühltal - Lutherstr. - Ernst-Abbe-Str. - Schillerstr. - Leutragraben - Johannisplatz - Fürstengraben - Straße des 17. Juni



Straße des 17. Juni - Humboldtstr. - Erfurter Str. - Mühltal - Lutherstr. - Ernst-Abbe-Str. - Schillerstr. - Leutragraben - Johannisplatz - Fürstengraben - Straße des 17. Juni Korso aus Eisenberg schließt sich dem Korso aus Isserstedt an (An- und Abfahrt über Eisenberger Str. - Wiesenstr.- Lutherplatz - Fürstengraben)

9. Januar, 9.20 Uhr: Sperrungen in der Rhön

Auch am Dienstag kommt es in Thüringen zu Bauernprotesten. Wie die Landespolizeidirektion gegenüber TAG24 mitteilte, sei am Tag ein Traktoren-Korso von Königsee über Rudolstadt nach Großkochberg (alle Saalfeld-Rudolstadt) geplant. Wie unsere Redaktion erfuhr, sollen die Traktoren bis nach Rudolstadt über die B88 rollen. Ob es dann ab Rudolstadt über die Straße "Zum Hirschgrund" und anschließend dann weiter auf der L2391 geht oder über die B85 und dann auf die L2391, ist wohl noch unklar. Der Korso soll dann auch wieder zurück nach Königsee führen. Sperrungen an Auffahrten zu Bundesstraßen und Autobahnen waren der Landespolizeidirektion zum Zeitpunkt des Gesprächs am Morgen nicht bekannt. Zu einer angemeldeten Versammlung war es am Dienstagmorgen in der Rhön bei Andenhausen (Schmalkalden-Meiningen) gekommen. Der ADAC wies auf eine Sperrung zwischen Andenhäuser Straße und B285 in beiden Richtungen hin. Wie die Landespolizeiinspektion Suhl der Redaktion mitteilte, sei eine ähnliche Versammlung auch zwischen 14 und 17 Uhr geplant.

8. Januar, 17.35 Uhr: Thüringens Bauernpräsident kündigt weitere Proteste an

Thüringens Bauernpräsident Klaus Wagner hat weitere dezentrale Protestaktionen der Bauern in den kommenden Tagen in Thüringen angekündigt. Dies sei noch nicht der Endpunkt, hatte er gegenüber dem MDR erklärt. Nach dem heutigen Protest hofft Wagner, dass die Bundesregierung weitere Subventionskürzungen zurücknimmt.

8. Januar, 15.54 Uhr: Jena verbietet Straßenblockaden

Am Tag der Bauernproteste hat die Stadt Jena Straßenblockaden per Allgemeinverfügung verboten. Dies teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Demnach ist es ab sofort verboten, dass Traktoren-, Lkw- oder andere Fahrzeugkolonnen durch die Stadt und Straßen blockieren. Ausgenommen sind Auf- und Abfahrten von Autobahnen. Wegen der bundesweiten Proteste hatte es am Montagmorgen in Jena weitreichende Behinderungen gegeben. Mit der erlassenen Allgemeinverfügung möchte die Stadt zukünftige Störungen verhindern und der Polizei ein rechtssicheres Instrument an die Hand geben, hieß es.

8. Januar, 14.49 Uhr: Verkehrsbehinderungen und Schulausfälle

Wegen der Bauernproteste mussten Berufs-Pendler deutlich mehr Zeit einplanen. © Martin Schutt/dpa Thüringenweit seien etwa 3780 Traktoren und weitere Fahrzeuge wie Transportunternehmen bei den Aktionen im Einsatz gewesen, teilte die Polizei mit. 6500 Menschen waren zum Demonstrieren auf den Straßen. Starke Verkehrsbehinderungen auch durch Blockaden waren die Folge, erklärten die Beamten. Auch der Schülerverkehr sei teils erheblich eingeschränkt worden, hieß es aus dem Bildungsministerium. An mindestens einem Dutzend Thüringer Schulen sei in Folge der Bauernproteste der Unterricht ausgefallen. Der Schwerpunkt habe im Stadtgebiet Gera gelegen, aber auch andernorts habe es Meldungen zu Schulschließungen gegeben. In der Regel habe es eine Notbetreuung gegeben - Schüler standen als nicht vor verschlossener Tür.

8. Januar, 13.20 Uhr: Erste Teilnehmer verlassen Erfurt

Die Großkundgebung auf dem Juri-Gagarin-Ring in Erfurt ist beendet. Die ersten Landwirte verlassen mit ihren Fahrzeugen die Landeshauptstadt Thüringens. Bis sich die Verkehrssituation normalisiert hat, dürften laut Angaben der Polizei aber bis zu vier Stunden vergehen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke) ist auf der zentralen Kundgebung in Erfurt ausgepfiffen und ausgebuht worden. Zum Teil waren auch "Hau ab"-Rufe zu hören. Wie die Landespolizeiinspektion Erfurt gegenüber TAG24 mitteilte, hätten am Montag in Erfurt nicht nur Fahrzeuge auf dem Juri-Gagarin-Ring Aufstellung genommen. Aufgrund der Anzahl (schätzungsweise etwa 2000) habe man auch auf andere Straßen ausweichen müssen. Dabei sei fast die komplette Stauffenbergallee in Anspruch genommen worden. Auch auf die Weimarische Straße, die Schillerstraße und Arnstädter Straße wurde den Angaben nach zum Teil ausgewichen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke) ist in Erfurt ausgepfiffen und ausgebuht worden. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

8. Januar, 12.02 Uhr: Autofahrer von Demo-Teilnehmer attackiert

In Heilbad Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) ist es am Montagmorgen, gegen 5.45 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, sei ein "Versammlungsteilnehmer" von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. In der Folge habe der Verletzte den Fahrer attackiert. Auch diese Person sei leicht verletzt worden, hieß es. Es wird nun unter anderem wegen vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung ermittelt. Nähere Angaben zum Alter und Geschlecht der Beteiligten konnte die Polizei zum Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht machen.

8. Januar, 11.30 Uhr: Rund 2000 Fahrzeuge in Erfurt angekommen

In Erfurt sind an die 2000 Fahrzeuge angekommen. Darüber hinaus beteiligen sich an die 4500 Teilnehmer an dem Bauernprotest, wie Erfurts Polizeisprecherin Julia Neumann auf Anfrage von TAG24 erklärte. Der Verkehr in Thüringens Landeshauptstadt ist allerdings nicht zum erliegen gekommen. Wie Neumann mitteilte, sind die Kreuzungen nicht blockiert und die Landwirte lassen Flucht- und Rettungswege frei. Laut der Polizeisprecherin gebe es keine Probleme, alles verlaufe "friedlich und vorbildlich". Darüber hinaus verkehren die Straßenbahnen in Erfurt ohne größere Schwierigkeiten.