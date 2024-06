Unwetter-Ticker: Hochwasser steigt, mehrere Landkreise rufen Katastrophenfall aus

Fortsetzung des Artikels laden

1. Juni, 11.58 Uhr: Hochwasser in Baden-Württemberg

Der Fluss Rottum hat Teile von Ochsenhausen im Kreis Biberach überschwemmt. Derzeit werde alles getan, um Schlimmeres zu verhindern. Am Samstagmittag waren vor allem die Innenstadt und der Ortsteil Reinstetten betroffen, wie Bürgermeister Philipp Bürkle der Deutsche^^^^n Presse-Agentur sagte. Ihm zufolge war das Wasser am Morgen über den Damm in Reinstetten geflossen. Rund 150 Einsatzkräfte seien seit mehr als 22 Stunden im Einsatz. Feuerwehren aus dem Umkreis und das Technische Hilfswerk pumpen nach seinen Angaben Keller aus und verteilen Sandsäcke. Evakuiert werden musste bislang laut Bürkle nur eine Einrichtung für Betreutes Wohnen, in der 15 Menschen wohnten.

Einsatzkräfte der Feuerwehr riegelten die Innenstadt von Ochsenhausen ab. © Thomas Warnack/dpa

Die B312 ist in Ochsenhausen durch den über die Ufer getretenen Fluß Rottum komplett überschwemmt. Teile der Innenstadt stehen unter Wasser. © Thomas Warnack/dpa

1. Juni, 11.50 Uhr: Ulm und Neu-Ulm erwarten "kein 100-jähriges Hochwasser" mehr

Die beiden Städte Ulm und Neu-Ulm gehen nicht mehr von einem "100-jährigen Hochwasser" aus, sagte eine Sprecherin. "Jedoch wird an der Donau die Meldestufe 4 und an der Iller die Meldestufe 3 erreicht werden", teilten die beiden Kommunen am Samstag mit. Insoweit könnten die Städte eine erste vorsichtige Entwarnung geben. Donauwege würden aber nach wie vor wegen des Hochwassers erst einmal gesperrt bleiben. In der Neu-Ulmer Innenstadt sei zur Sicherheit ein mobiler Hochwasserschutz eingebaut worden. In einem anderen Stadtteil sei ein 25 Meter langer Sandsackdamm errichtet worden.

Entgegen bisheriger Prognose gehe man nicht davon aus, dass ein 100-jähriges Hochwasser in Ulm und Neu-Ulm eintrete. © Marius Bulling/dpa

1. Juni, 11.20 Uhr: Katastrophenfall auch im Landkreis Aichach-Friedberg

Nach den Landkreisen Günzburg und Augsburg gilt auch im Landkreis Aichach-Friedberg der Katastrophenfall. Örtliche Überflutungen im Landkreis hätten über Nacht stark zugenommen, teilte das Landratsamt am Samstag mit. Um die Hilfeleistungen bestmöglich koordinieren und bewältigen zu können, habe Landrat Klaus Metzger (CSU) den Katastrophenfall ausgerufen. Die Lage im Landkreis sei gebietsweise dramatisch, vor allem Dasing, Kissing und Ortsteile von Friedberg seien schwer betroffen. "Deshalb habe ich entschieden, den K-Fall auszurufen. Wir müssen alle Kräfte aktivieren und bündeln, um den Menschen bestmöglich zu helfen", schrieb Metzger. "Viel Kraft allen!"

1. Juni, 11 Uhr: Regen in Bayern lässt Pegel auf Meldestufe 4 steigen

Der extreme Dauerregen hat in Schwaben an mehreren Pegeln ein Hochwasser mit Überschreitungen der Meldestufe 4 verursacht. In einigen Ortsteilen drohten Überflutungen, teilte der Hochwassernachrichtendienst Bayern am Samstagmorgen mit. Besonders betroffen waren Günz, Mindel, Zusam und Schmutter. Der Niederschlagsschwerpunkt seit Freitag reichte vom Landkreis Lindau über den Landkreis Unterallgäu bis zum Landkreis Aichach-Friedberg - mit Spitzenwerten um 135 mm. Teilweise wurden Werte eines Jahrhunderthochwassers erreicht. Davon betroffen seien die Pegel Nattenhausen/Günz und Dasing/Paar. Auch an der oberen Donau ist ein größeres Hochwasser entstanden. Der Pegel Neu Ulm/Bad Held habe die Meldestufe 3 überschritten und werde im Tagesverlauf den Bereich der Meldestufe 4 erreichen.

Wie Sprecher der zuständigen Polizeipräsidien am Samstagmorgen mitteilten, konzentrierten sich die Einsätze der Beamten bisher vor allem in Schwaben und im nördlichen Oberbayern. © Jason Tschepljakow/dpa

1. Juni, 10.50 Uhr: Hochwasserlage am Grenzfluss Leiblach zu Österreich entspannt

Am Grenzfluss Leiblach zwischen Deutschland und Österreich sind die Pegelstände nach extremem Hochwasser in der Nacht zurückgegangen. "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. In der Nacht waren die Pegel so hoch wie bei einem Hochwasser, das statistisch nur alle 100 bis 300 Jahre vorkommt. Am Vormittag war diese Messgröße deutlich zurückgefallen. Der Fluss sei zwar an einzelnen Stellen über die Ufer getreten, die Dämme hätten aber gehalten. In Hörbranz unweit von Lindau am Bodensee war die Lage zeitweise brenzlich gewesen. Dort waren nach Angaben der Behörden innerhalb von 24 Stunden 135 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Eingesetzte Großpumpen seien aber bereits wieder abgezogen worden, sagte der Sprecher. Evakuierungen seien nicht notwendig gewesen und niemand sei zu Schaden gekommen.

Die Leiblach in Hörbranz (Bezirk Bregenz) in Vorarlberg in Österreich ist nach anhaltendem Starkregen stark angeschwollen. © -/WASSERWIRTSCHAFT VORARLBERG/APA/dpa

1. Juni, 10.20 Uhr: Plauen nach ruhiger Nacht auf Hochwasser vorbereitet, Wetterlage im Vogtlandkreis entspann

Die aktuelle Wetterlage im Vogtlandkreis ist entspannt. Die angekündigten Prognosen haben sich glücklicherweise nicht bestätigt. Die Stadt Plauen im Vogtland bereitet sich dennoch auf Unwetter und Hochwasser vor. Mehr dazu erfährst Du in unserem Artikel "Nach ruhiger Nacht: Plauen auf Hochwasser vorbereitet".

Bürger konnten sich bereits am Freitag bis zu 20 Sandsäcke als Vorbereitung auf den angekündigten Starkregen abholen. © Katrin Mädler/dpa-Zentralbild/dpa

1. Juni, 10.16 Uhr: Jahrhunderthochwasser im Landkreis Günzburg erreicht!

Im schwäbischen Landkreis Günzburg sind am Samstag die Pegelstände eines Jahrhunderthochwassers erreicht worden. Das teilte das zuständige Landratsamt mit. In der Nacht zum Samstag seien weitere Sandsäcke gefüllt worden. Bereits am Vortag hatte der Landkreis vorsorglich zusätzliche 15 000 Sandsäcke befüllen lassen. Der Landkreis befinde sich in einem engen Austausch mit den Kommunen, den örtlichen Feuerwehren und dem Technischen Hilfswerk. Ein hundertjährliches Hochwasser ist eine rechnerische Größe und bezeichnet ein Hochwasser, das im statistischen Mittel einmal in hundert Jahren erreicht oder überschritten wird.

Feuerwehrleute arbeiten an einer von der Günz überfluteten Straße in Ichenhausen, um das Wasser aus der Stadt fernzuhalten. © Stefan Puchner/dpa

1. Juni, 10.15 Uhr: Landkreis Augsburg ruft Katastrophenfall aus

Der schwäbische Landkreis Augsburg hat wegen der extremen Regenfälle und der steigenden Wasserstände den Katastrophenfall ausgerufen. Es sei damit zu rechnen, dass die Pegelstände in den kommenden Stunden weiter stark ansteigen, teilte das Landratsamt am Samstag mit. Insbesondere die Gemeinden Fischach und Langenneufnach werden demnach betroffen sein. Der Schnerzhofer Weiher sowie ein Staubecken bei Langenneufnach konnten den Angaben zufolge die Wassermassen nicht mehr aufnehmen und laufen aktuell in die Neufnach. Überdies hätten die Flüsse Schmutter bei Fischach und die Zusam bei Fleinhausen die Meldestufe 4 erreicht; einige Straßen im Landkreisgebiet seien überflutet.

Die Wasserwacht erkundet mit Jetski die Lage in Fischach. © -/TV7News/dpa

1. Juni, 9.50 Uhr: Rund 150 Menschen sollen im Landkreis Unterallgäu Häuser verlassen

Wegen der sich zuspitzenden Hochwasserlage sind im schwäbischen Landkreis Unterallgäu rund 150 Menschen aufgerufen, freiwillig ihre Häuser zu verlassen. Allein in der Ortschaft Babenhausen seien rund 100 Menschen betroffen, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes am Samstag. Weitere 50 Anwohner sollen im Ortsteil Zell in Bad Grönenbach sowie in Dirlewang ihrer Häuser verlassen. Die Menschen sollten teils mit Booten geholt werden. Die Behörden gingen davon aus, dass die Wasserstände eines Jahrhunderthochwassers erreicht werden. Es habe bis zum Morgen rund 225 Einsätze wegen vollgelaufener Keller und Straßenüberflutungen gegeben, sagte Landrat Alex Eder (FW). "Wir raten dringend, nicht mehr in den Keller zu gehen und nicht in Autos steigen", mahnte der Landrat die Menschen in den betroffenen Gebieten.

Mit Spezialbooten der DLRG werden Bürger aus den Risikogebieten evakuiert. "Es ist ein Krisenstab eingerichtet worden", heißt es auf der Webseite der Behörde. © Jason Tschepljakow/dpa

1. Juni, 9.40 Uhr: Auto prallt wegen Aquaplaning in Leitplanke - etwa 65.000 Euro Schaden

Bei Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) ist ein Auto wegen Aquaplanings in eine Leitplanke geprallt. Der 21 Jahre alte Fahrer habe in der Nacht zu Samstag auf der Bundesstraße 10 die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach wurde er leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wurde von der Polizei auf etwa 6. 000 Euro geschätzt.