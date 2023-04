Rasen mähen: Diese Dinge sollte man unbedingt beachten

Weitere Tipps für einen gesunden Rasen und Garten findest Du in unserem Gartenpflege-Ratgeber .

Wie es richtig geht und Deine investierte Zeit nicht umsonst war, erfährst Du in diesem Ratgeber zum Thema "Rasen mähen".

Schnelle Antworten auf die wichtigsten Fragen in der folgenden Übersicht:

Wer mit einem gesunden, dichten und ästhetischen Rasen prahlen möchte, sollte regelmäßig Rasen mähen. Doch was heißt das? Als Faustregel kann man sich vornehmen, mindestens einmal wöchentlich zu mähen, also circa alle vier bis sieben Tage. Sprießt das Gras nur so und wächst wöchentlich um 2,5 Zentimeter, ist es ratsam, noch ein zweites Mal pro Woche zu mähen.

Wann Du das erste Mal im Frühjahr mähen solltest, und welche Uhr- und Tageszeit fürs Mähen am sinnvollsten ist, erfährst Du übrigens in den jeweiligen Ratgebern.