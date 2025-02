Strahlend rein und knitterfrei: Das beste Programm, um Gardinen zu waschen

Dann stellt sich die Frage, wie man am besten wäscht. Die Waschmaschine bietet schließlich eine Vielzahl an Waschprogrammen. Da man den Stoff selten wäscht, ist es auch nicht ganz leicht, sie "einfach wie beim letzten Mal" zu reinigen.

Gardinen wäscht man mit einem Schonwaschgang. Das verrät in der Regel auch das Waschsymbol auf dem Pflegeetikett, das sich am Saum der Gardine befindet. Man kann es an dem horizontalen Strich unter dem Wasserbottich erkennen.

Wie oft sollte man Gardinen waschen?

Generell ist eine Reinigung etwa zweimal im Jahr empfehlenswert. In Raucherhaushalten sowie bei Fenstern an belebten Straßen ist häufigeres Waschen sinnvoll.

Wie warm werden Gardinen gewaschen?

Gardinen sollte man lauwarm bei 30 bis höchstens 40 Grad waschen.

Welches Waschmittel verwendet man für Gardinen?

Für Gardinen aus Polyester oder Baumwolle eignen sich Feinwaschmittel und Colorwaschmittel. Für besonders stark verschmutzte Gardinen, die wieder strahlend weiß werden sollen, kommen spezielles Gardinenwaschmitteln oder ein Vollwaschmittel mit Bleiche infrage.

Was sollte man beim Waschen von Gardinen noch beachten?

Bevor Gardinen in der Waschmaschine landen, sollte man alle Ringe und andere Metallteile abnehmen. Außerdem sollte man die Trommel nur bis zur Hälfte füllen, um den Stoff gründlich zu reinigen. In einem Wäschenetz sind Gardinen zudem vor Reibung geschützt.

Wie trocknet man Gardinen nach der Wäsche am besten?

Sind Gardinen frisch gewaschen, sollte man sie so schnell wie möglich aus der Maschine nehmen. Sie können dann direkt wieder angebracht werden und dort trocknen. Gardinen müssen also nicht in den Trockner oder mit Wäscheklammern auf die Wäscheleine. Glätte und streiche das Material gegebenenfalls in Form, sobald es an der Stange hängt.

Kann man Gardinen pflegen?

Anstelle einer Reinigung in der Waschmaschine kann man Gardinen gelegentlich ausschütteln und so von Staub befreien. Dazu muss man sie nicht abhängen, sondern kann sie aus dem weit geöffneten Fenster hängen und ausschütteln. Mit einer Fusselbürste kann man mögliche Flusen vom Stoff entfernen.