Tödlich für Meerschweinchen? Vorsicht bei diesen Lebensmitteln

Meerschweinchen sind von Natur aus sehr neugierige Tiere und knabbern alles an, was ihnen vor die Nase kommt. Selbst vor unverträglichen und giftigen Pflanzen machen sie meist keinen Halt. Das kann jedoch gesundheitliche Probleme nach sich ziehen und im schlimmsten Fall tödlich für Meerschweinchen enden.

Sie können die Darmfunktion negativ beeinflussen und unter anderem eine Ansammlung von Gas im Bauch bewirken, was unbehandelt innerhalb kurzer Zeit zum Tod führen kann.

Blähende, zuckerhaltige, proteinreiche sowie stärkehaltige Lebensmittel sollten nicht an Meerschweinchen verfüttert werden.

Deshalb fressen Meerschweinchen ständig und nehmen sowohl am Tag als auch in der Nacht mehrere kleine Futterportionen zu sich. Dabei ist es jedoch wichtig, dass die Ernährung optimal auf ihre Verdauung abgestimmt ist.

Die possierlichen Tiere haben nur eine schwache Muskulatur im Magen-Darm-Trakt, was zur Folge hat, dass sich der Nahrungsbrei nicht von allein vorwärts bewegt, sondern nur, wenn von oben ausreichend Nachschub kommt.

Meerschweinchen besitzen sensible Verdauungsorgane. Daher kann bereits ein zu schnell erfolgter Futterwechsel schlimme Auswirkungen auf die Nager haben. Eine falsche Ernährung kann sogar tödlich für Meerschweinchen sein.

Vorsicht gilt auch bei vielen Salatsorten (z. B. Feldsalat, Kopfsalat, Eisbergsalat), die aufgrund ihres teilweise recht hohen Nitratgehaltes zu schmerzhaften Blähungen und Durchfall führen können. Sie sollten daher nur selten und in kleinen Mengen verfüttert werden.

Achtung! Bei manchen Futterpflanzen gehen die Meinungen vieler Experten auseinander, so z. B. bei Kartoffeln, Brokkoli, Blumenkohl oder Spinat. Während die einen sagen, dass ein schrittweises Heranführen in geringen Mengen durchaus erlaubt ist, raten andere strikt davon ab.

Was an Meerschweinchen verfüttert werden darf, liest Du hier:

Als gute Alternative für ideales Nagermaterial bieten sich frische Zweige von ungespritzten, ungiftigen Bäumen und Sträuchern an, z. B. Hasel, Buche, Johannisbeere, Apfel, Heidelbeere und Birke.

Was fressen Schildkröten? Ist Obst und Gemüse artgerecht?

Was fressen Meerschweinchen? Ist Obst gesund für die Nager?

Giftige Pflanzen müssen außer Reichweite der Haustiere stehen. © 123RF/voobino

Wer sein Meerschweinchen in der Wohnung oder im Garten frei herumlaufen lässt, sollte unbedingt dafür sorgen, dass die Tiere an keinen giftigen Pflanzen knabbern können, sie also unbedingt unerreichbar für sie sind.

Beispiele für Giftpflanzen (diese Liste ist nicht vollständig):

Aloe

Alpenveilchen

Amaryllis



Bärenklau

Bittermandel

Dieffenbachie

Efeu

Eibe

Eisenhut

Engelstrompete

Farne



Ficus

Geranie

Hahnenfuß

Herbstzeitlose

Holunder



Hundspetersilie

Kirschlorbeer

Krokus

Maiglöckchen



Oleander

Osterglocken

Primel

Sauerklee

Schierling

Tollkirsche



Wacholder

Weihnachtsstern.

Der Verzehr solcher Pflanzen kann zu Herz-Kreislauf-Beschwerden sowie Verdauungsstörungen bis hin zum Tod der Meerschweinchen führen.