Eine Beziehung ohne Sex, geht das? Ja, mit diesen Tipps

Eine Beziehung ohne Sex funktioniert nicht für alle, denn Sex ist wichtig für die Bindung. Aber mit einigen Tipps wird sie auch ohne Sexualität erfüllend.

Von Alexa Moustaka

Eine glückliche Beziehung wird häufig über die Quantität (und natürlich Qualität) des Sexes definiert. Aber was sagt es dann aus, wenn Paare gar keinen Sex haben? Ist die Partnerschaft dann automatisch zum Scheitern verurteilt? Nicht unbedingt, denn auch eine Beziehung ohne Sex kann unter bestimmten Voraussetzungen erfüllend sein.

Viele Paare haben keinen Sex in ihrer Beziehung. © 123RF/flisakd In der ersten Zeit als Paar kann und will man die Finger nicht voneinander lassen: morgens, mittags, abends Sex. Mit der Zeit ebbt die sexuelle Anziehungskraft etwas ab und pendelt sich auf einem "Normalniveau" ein. Aber was ist überhaupt normal und erfüllend? Manche Paare haben fast täglich Sex, andere gelegentlich, wieder andere selten und einige sogar gar nicht. Wenn Paare das erzählen, reichen die Reaktionen von Verblüffung bis hin zu Mitleid. Die Beziehung scheint komplett am Ende zu sein. Ist das tatsächlich so, oder machen diese Paare eigentlich gar nichts falsch? Die Frage nach dem Richtig oder Falsch stellt sich grundsätzlich nicht, denn wichtig ist, wie wohl sich das Paar in ihrer Beziehung ohne Sex fühlt. Denn im Kern ist eine asexuelle Beziehung oft durch fehlendes Vertrauen, tiefe Enttäuschungen, fehlende emotionale Nähe und ungeklärte Konflikte begründet. Suppen Spargelcremesuppe: Rezept für feinen Genuss! In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie eine Beziehung ohne Sex funktionieren kann, welch große Rolle Liebe hierbei spielt und was Untreue für einen Stellenwert hat. Noch mehr Lust auf Lust und Liebe? Dann stöbert im Ratgeber von TAG24.

Wann spricht man überhaupt von einer Beziehung ohne Sex?

In manchen Beziehungen spielt Sex überhaupt keine Rolle. © 123RF/designtools

Sexualität definiert häufig die Qualität der Beziehung. Ohne Sex ist die Partnerschaft in absehbarer Zeit vorbei: so lauten viele Annahmen. Schließlich ist körperliche Nähe für die Bindung zweier Menschen, die eine Liebesbeziehung führen, sehr wichtig. Das ist vom Grundsatz her richtig, aber mangelnder Sex ist nicht gleichbedeutend mit mangelnder Liebe - dazu später mehr. Paare, die regelmäßig einmal wöchentlich Sex haben, sprechen häufig von einem zufriedenstellenden Sexualleben. Während hingegen Paare, die sich dreimal pro Woche in den Laken wälzen, dasselbe sagen. Die Quantität des Sexes in einer Beziehung ist also ein dehnbarer Begriff. Sobald sich ein Paar allerdings weniger als zehnmal im Jahr in den Laken wälzt, spricht man von einer Beziehung ohne Sex. Hierfür gibt es also tatsächlich eine Definition. Ergo: Weniger als durchschnittlich einmal pro Monat ist quasi nichts. Ungeachtet der Definition einer sexlosen Beziehung sind die Gründe für den fehlenden Sex interessant und wichtig für den Verlauf der Partnerschaft.

Mögliche Gründe für eine sexlose Beziehung

Einige Paare sind mit ihrer sexlosen Beziehung zufrieden. © 123RF/vadimgozhda "Wir schlafen seit Jahren nicht mehr miteinander" ist ein Satz, der beim Paar oft schambesetzt ist und Hobbypsychologen das nahende Ende der Partnerschaft prognostizieren lässt. Aber manche Paare sind mit ihrer Beziehung ohne Sex sogar zufrieden, was die möglichen Gründe einer sexlosen Partnerschaft erläutern: 1. Das körperliche Verlangen ebbte ab Reinigungsratgeber Matratze reinigen: hygienisch rein und fleckenfrei mit Hausmitteln Kuscheln, knutschen, fummeln und mehr: Für viele Paare ist diese Art der Zweisamkeit ein absolutes Must-have für ihre Beziehung. Aber manchen Menschen sind diese Intimitäten nicht so wichtig und sie lenken den Fokus ihrer Partnerschaft auf andere Dinge, wie gemeinsame Interessen, eigene Hobbys und ihre spirituelle Verbindung zueinander. 2. Scham als Sex-Killer Am Anfang einer Beziehung ist noch alles neu und aufregend. Mit der Zeit baut man großes Vertrauen auf und lernt viele Facetten seines Partners oder seiner Partnerin kennen. Darunter auch sexuelle Vorlieben des oder der Liebsten, die man womöglich nicht teilt oder sogar Angst machen können. Häufig sind auch Pornos verantwortlich dafür, dass Scham mit im Bett liegt. Denn welcher Mann ist schon derart gut bestückt und welche Frau ist dermaßen unersättlich und tabulos, wie es in den heißen Streifen suggeriert wird?

Übrigens: Viele Menschen fühlen sich nicht ausreichend wohl in ihrem Körper, um sich sexuell fallen zu lassen. Das können Gewichts- oder Hautprobleme sein oder auch ein "zu kleiner" Penis oder Busen. Subjektiv empfundene Unzulänglichkeiten transportieren sich auf den Partner und auf den gemeinsamen Sex. Weil sich Scham unangenehm anfühlt, wird die Situation (der Sex) künftig vermieden.

3. Gewohnheit löscht feurige Leidenschaft Am Anfang einer Beziehung stehen Sex, Sex und noch mehr Sex. Sobald die Partnerschaft hingegen voranschreitet, werden weitere Meilensteine erreicht: Ehe, Haus, Kinder und andere Dinge, die einander verbinden und den Fokus der Beziehung verschieben. Sex rückt folglich in den Hintergrund oder spielt sogar überhaupt keine Rolle mehr. Manchmal ist diese Sexflaute nur eine Phase, zuweilen etabliert sich die Asexualität jedoch in der Beziehung.

Eine Beziehung ohne Sex muss nicht an Liebe mangeln

Paare, die nicht miteinander schlafen, können dennoch sehr glücklich miteinander sein. © 123Rf/oneinchpunch

Die Gründe für eine asexuelle Beziehung sind vielfältig und tiefgründig. Und auch wenn der Sex fehlt, so gibt es einen Kitt, der die Partnerschaft zusammenhält. Ob es das gemeinsame Familienglück, eine tiefe Seelenverwandtschaft oder etliche gemeinsame Interessen sind: Viel Paare erleben ihre Beziehung ohne Sex ohne seelischen Schaden. Die Sexualität mag mit den Jahren eingeschlafen sein, aber die Liebe füreinander ist nach wie vor da und manchmal sogar stärker als zuvor. Sex und Liebe sind zweierlei und können durchaus getrennt voneinander funktionieren. Sofern beide Partner glücklich mit einer Beziehung ohne Sex sind, kann man von einer platonischen Liebe sprechen. Denn man muss nicht lieben, um Sex zu haben, aber man muss auch keinen Sex haben, um zu lieben.

Beziehung ohne Sex: Erst durch "das Problem" wird es zum Problem

Einige Partner haben irgendwann doch Sehnsucht nach Sexualität. © 123rf/Milkos

Man hört so oft, dass Sex elementar für eine funktionierende Beziehung ist. Man sieht in Filmen und Serien so häufig, dass nur Paare mit einem regen Sexleben glücklich sind und automatisch Probleme haben, sobald der Sex in der Partnerschaft fehlt. Sind das alles Märchen, welche die Realität verzerren, oder steckt die Wahrheit dahinter? Jein. Denn wie bereits erwähnt, kann eine Beziehung ohne Sex auf anderen Ebenen trotzdem erfüllend sein. Wichtig hierbei ist, dass beide Partner die sexlose Beziehung wollen und genießen. Ist das jedoch nicht der Fall und einer der beiden sehnt sich irgendwann nach Zärtlichkeiten, wie schmusen, kuscheln, küssen oder auch Sex, können Probleme auf das Paar zukommen.

Achtung! Niemals sollten gesellschaftliche Normen oder auch die Medien (Film, TV, Social Media etc.) den Maßstab für eine intakte Beziehung sein. Hört man ständig "Eine Beziehung ohne Sex ist nichts wert!", glaubt man es irgendwann und lässt ein Problem entstehen, das eigentlich gar keines sein muss. Vorausgesetzt beide Partner lieben ihre sexlose Beziehung wie sie ist, gibt es kein Problem. Liebt und lebt so, wie es Euch glücklich macht!

5 Tipps, um den Sex wieder zurück in die Beziehung zu holen

Manchmal gelingt es, altes Feuer zu entfachen. © 123RF/peopleimages12

Sofern die asexuelle Beziehung zu Problemen und Unzufriedenheit führt, sollte man handeln. Denn sonst kann der fehlende Sex tatsächlich der Grund für das Liebesaus sein. Mit den folgenden fünf Tipps kann die Liebe zueinander wieder von der Lust aufeinander ergänzt werden:

1. Tipp: Zeit für Zärtlichkeiten verabreden

Wenn man schon lange nicht mehr miteinander geschlafen hat, kann es sich zunächst seltsam und fremd anfühlen, sobald man sich wieder näher kommt. Zu lange ist es her, dass man sich leidenschaftlich küsste, animalisch berührte und zügellos hingab. Um also nicht nervös zu werden, wie paralysiert nebeneinander zu liegen oder sich wie zwei unbeholfene Teenager zu fühlen, kann eine "Kuschel-Verabredung" vereinbart werden. Das mag zunächst albern klingen, aber diese Verbindlichkeit kann verhindern, dass man einen Rückzieher macht. Denn aller Anfang ist schwer - und Sex nach Jahren wiederzubeleben ist ein Anfang. Sobald man also nebeneinander liegt, sollte man erstmal wirklich nur kuscheln und sich vielleicht gegenseitig streicheln. Die Arme, der Kopf und das Gesicht sind vorerst ausreichend. So nähert man sich langsam an und mit der Zeit entsteht hoffentlich die Lust auf mehr.

2. Tipp: Neues ausprobieren

Ist der Sex eingeschlafen, weil er etwas monoton wurde und an Würze verlor, können neue Dinge helfen, altes Feuer zu entfachen. Sexy Dessous können eine neue Seite entblättern, Sextoys die Erregung steigern, Dirty Talk Lust auf mehr machen und (Pärchen-)Pornos als Starthilfe und Inspiration genutzt werden. Ist einem all das noch etwas zu viel, kann man sich mit einem reizvollen Sexting herantasten und schauen, inwieweit dieses Manöver auf Gegenliebe stößt. Fakt ist aber: Neues kann die Lust aufeinander anheizen und so für wiedererweckte Leidenschaft sorgen.

3. Tipp: über eine offene Beziehung nachdenken

Ist die Lust aufeinander gänzlich verschwunden, der Hunger auf Sex aber noch vorhanden, kann eine offene Beziehung die Lösung sein. Hierbei ist es wichtig, sich selbst und auch den Partner oder die Partnerin zu fragen, ob das wirklich im Rahmen des Aushaltbaren ist. Schließlich ist die Liebe zueinander noch groß und zu wissen, dass der Schatz gerade Spaß mit jemand anderen hat, kann sehr schmerzhaft sein. Wenn man sich dieser Idee allerdings öffnet, kann es das (Liebes-)Leben sehr bereichern. Tipps, wie eine offene Beziehung funktionieren kann, können dem Paar helfen, sich dafür oder dagegen zu entscheiden.

4. Tipp: Untreue aus Treue zu sich selbst in Erwägung ziehen

Seitensprünge und Affären werden größtenteils extrem verteufelt. Warum? Weil man so etwas einem Menschen nicht antut. Punkt. Aber was tut man sich selbst an, wenn man sich in einer sexlosen Beziehung gefangen hält? Ist das gesund? Ist das richtig? Eher weniger. Natürlich soll man nicht mit dem oder der Erstbesten in die Kiste hüpfen und seinen Partner oder seine Partnerin betrügen. Kommunikation ist der erste Schritt zur Veränderung. Scheitern all diese Versuche, das karge oder eingeschlafene Sexleben zu besprechen, kann man sich selbst bemitleiden, sich ausschließlich selbst befriedigen, die Beziehung öffnen, sich trennen oder die Konsequenzen mittels einer partnerschaftlichen Untreue ziehen.

Wichtig! Untreue ist nicht richtig, aber auch nicht immer falsch. Entscheidend ist, wie man selbst damit umgehen kann. Plagen einen Gewissensbisse oder war dieser Seitensprung womöglich wichtig für die eigene Ideologie...?

5. Tipp: Paarberatung nutzen

Helfen alle Ansätze nicht, kann eine außenstehende professionelle Person vielleicht Licht ins Dunkel bringen und neue Denkanstöße geben. Es zeigt Stärke, sich selbst einzugestehen, dass man aus eigener Kraft nicht weiter kommt und sich helfen lassen möchte, um sowohl die Liebe als auch die Lust nicht ad acta legen zu müssen.

Eine Beziehung ohne Sex muss kein Leben ohne Sex sein

Manche Menschen suchen sich den fehlenden Sex außerhalb der Beziehung. © 123rf/andreypopov "Mein Mann oder meine Frau hat kein sexuelles Interesse mehr an mir" ist zwar ein Satz, der Spuren auf der Seele hinterlassen kann, aber nicht muss. Denn eine Beziehung ohne Sex ist nicht gleichbedeutend mit einem Leben ohne Sexualität. Auch Selbstbefriedigung kann sehr erfüllend sein. Zumal viele Menschen sich selbst deutlich schneller und intensiver zum Orgasmus bringen können, als sie es beim Sex mit dem Partner oder der Partnerin erleben. Ist das nicht genug, kann eine offene Beziehung für den ein- oder beidseitigen sexuellen Ausgleich sorgen. Hierbei ist allerdings wichtig, dass beide Partner dieser Umsetzung vollkommen zustimmen und es zur transparenten Ansprache kommt, sobald sich gewisse Gedanken und Gefühle dazu ändern. Ist Selbstbefriedigung nicht genug und eine Öffnung der Partnerschaft keine Option, kommen automatisch Gedanken an sexuelle Untreue. Dafür sollte man sich nicht verteufeln, denn schließlich fehlt einem etwas Elementares, um glücklich und zufrieden in und mit seiner Partnerschaft zu sein. Entscheidet man sich für einen Seitensprung oder gar eine Affäre, muss eine weitere Entscheidung getroffen werden: Behält man es für sich, oder beichtet man? Das Beichten der eigenen Untreue sollte immer aus dem Bauch heraus entschieden werden, denn fühlt sich diese Untreue richtig an, ist sie es vermutlich auch. Das mag sehr unkonventionell klingen - vermutlich ist es das auch -, aber gewisse Entscheidungen im Leben trifft man für sich selbst und seine eigene Entwicklung.

Fazit: Kann eine Beziehung ohne Sex funktionieren? Ja, aber nicht für jeden