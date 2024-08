So erkennst Du Gefahren beim Online-Dating und minimierst Risiken

Wer in der virtuellen Welt die große Liebe sucht, trifft schnell auf unseriöse Plattformen, professionelle Betrüger und "Match-Frustration". Mit den folgenden sechs Tipps kann man seine Wachsamkeit schulen und Gefahren erkennen, noch bevor sie zu einem Risiko für Existenz und Psyche werden.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Online-Dating-Gefahren es gibt und wie man sich verhalten kann, um diese zu reduzieren. Schließlich soll das digitale Flirten Spaß machen und nicht bei der Polizei oder in einem Dating-Burnout enden.

Denn allein die Angst, etwas bzw. jemanden verpassen zu können, kann enormen Schaden in der eigenen Gefühls- und Gedankenwelt auslösen.

Online-Dating ist nicht nur bequem, sondern auch anonym, altersunabhängig und jederzeit machbar. Egal, ob Teenie oder bereits in der zweiten Lebenshälfte: Online-Dating ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, außerhalb des eigenen sozialen Kreises fremde Menschen kennen- und vielleicht bald lieben zu lernen.

Ein kaum ausgefülltes Profil wirkt schnell unansprechend, deshalb sollte man sich eher mit individuellen Interessen (Musikrichtung, Zitate, Reisen etc.) vorstellen, als zu viele persönliche Daten zu veröffentlichen.

Man sollte sich genauestens überlegen, welche persönlichen Informationen man in seinem Online-Profil preisgibt. Egal, ob Datingportal oder Social-Media-Account: Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Das ist per se nicht unseriös, aber auch hier können Abofallen lauern. Deshalb sollte man bei der Installation eines Basis- oder Probe-Abos immer genau prüfen, ob die Dauer und Kündigungsfrist klar ersichtlich sind. Andernfalls rutscht man schnell in ein ungewolltes Abo, aus dem man nur schwer wieder herauskommt.

Auch in puncto Kosten hält das Online-Dating Gefahren bereit. Man kann zwar jede App kostenlos herunterladen, installieren und nutzen, aber dabei handelt es sich grundsätzlich um Basis-Versionen. Möchte man sehen, wer einen geliked, einem eine Nachricht gesendet oder ein Superlike geschenkt hat, muss man ein Abo abschließen.

"Love Bombing": Große Liebe oder Gefahr? So erkennt Ihr es

"Schick mir mal ein Pic" ist eine allzu bekannte Aufforderung, um ein hübsches oder auch versautes Bild zu erhalten. Mit der Versendung dieser Art Bild- oder auch Videomaterial sollten man allerdings äußerst vorsichtig sein. Das Räkeln in Dessous, aufreizende Posen oder sogar Nacktfotos können fatale Folgen haben, sofern Bilder dieser Art in die falschen Hände geraten.

Auch erotische Fotos an den (potenziellen) Partner bzw. die (potenzielle) Partnerin zu senden, ist nicht ratsam. Denn schließlich weiß man nie, was er oder sie am möglichen Ende der Beziehung imstande ist zu tun.